Έντονες αντιδράσεις και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η είδηση ότι εκπαιδευτικός και διευθύντρια σχολείου στις Σέρρες φίμωσε στην κυριολεξία έναν μαθητή, κλείνοντάς του το στόμα με μονωτική ταινία, επειδή… έκανε φασαρία.

Το αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε σχολική αίθουσα γυμνασίου, με τη μητέρα του 13χρονου να καταγγέλλει απειλές και εν γένει κακοποιητική συμπεριφορά από την 60χρονη καθηγήτρια. Η εκπαιδευτικός συνελήφθη και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, που αφορά στις κατηγορίες της παράνομης βίας και της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων.

Σήμερα το πρωί οι αστυνομικοί την μετέφεραν στα Δικαστήρια Σερρών όπου αναμένεται να παρουσιαστεί στην εισαγγελέα.

Τον απειλούσε και στο διάλειμμα

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μητέρα του μαθητή – η οποία είναι και αντιδήμαρχος του Δήμου Εμμ. Παππά -, την περασμένη Πέμπτη η εκπαιδευτικός πήρε μια χαρτοταινία, έκοψε τρία κομμάτια και τα έβαλε στο στόμα του επειδή έκανε φασαρία, ενώ έβαλε έναν συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια.

«Παίζουν με τις ψυχές των παιδιών και αυτό πρέπει να σταματήσει», λέει η μητέρα του 13χρονου

Ο 13χρονος παρέμεινε δεμένος μέχρι να τον λύσει η φιλόλογός του. Η διευθύντρια, ωστόσο, συνέχισε και στο διάλειμμα να τον απειλεί, όπως λέει η μητέρα του, λέγοντάς του «θα σε κάνω μούμια».

Η ίδια καταγγέλλει ότι το παιδί της δέχθηκε εξευτελιστική και βίαιη μεταχείριση, ενώ το σχολείο – όπως αναφέρει το lionnews.gr – δεν την ενημέρωσε ποτέ επισήμως για το συμβάν. «Όταν παρέλαβα τα παιδιά από το φροντιστήριο μου είπαν ‘μαμά, θέλουμε να σου πούμε κάτι αλλά δεν θέλουμε να ταραχτείς’. Λέω ‘τι συνέβη;’ σίγουρη ότι κάτι έγινε γιατί τα περιστατικά σε αυτό το σχολείο είναι καθημερινά», λέει η ίδια εμφανώς ταραγμένη.

Και συνεχίζει: «Το παιδί έμεινε έτσι καθ’ όλη τη διδακτική ώρα, αγχωμένος, τρομοκρατημένος. Όλο αυτό θεωρήθηκε ως μια πλάκα. Δεν νομίζω όμως ότι εν έτει 2026 να γίνονται τέτοιες πλάκες σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον».

Τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι οι γονείς των μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου είχαν διαμαρτυρηθεί πολλές φορές στο παρελθόν για την εν λόγω καθηγήτρια, ενώ πρόσφατα διατάχθηκε ΕΔΕ για παλαιότερη προβληματική συμπεριφορά της.

«Τα παιδιά να μιλάνε»

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Σερρών η μητέρα του μαθητή, απηύθυνε έκκληση προς όλα τα παιδιά, καλώντας παράλληλα τους γονείς να στέκονται πάντα δίπλα τους. «Το σημαντικό για μένα ήταν ότι το παιδί μου μίλησε και ζητάω από όλα τα παιδιά να μιλάνε, να λένε τι συμβαίνει, τι τους ενοχλεί. Σήμερα ήταν το δικό μου παιδί, αλλά αύριο μπορεί να είναι τα δικά σας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η κατηγορούμενη διευθύντρια του γυμνασίου στις Σέρρες απείλησε και την επόμενη ημέρα το παιδί της, λέγοντάς του ότι έχει φέρει μεγαλύτερη ταινία για να τον δέσει πιο σφιχτά. «Παίζουν με τις ψυχές των παιδιών και αυτό πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Ακολούθως, αναφέρθηκε στα «πάρα πολλά περιστατικά» με τη διευθύντρια αλλά δεν θέλησε να αποκαλύψει περισσότερα.