Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε σε γυμνάσιο στις Σέρρες, όταν καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία και έδωσε εντολή σε άλλον μαθητή να δέσει τα χέρια του συμμαθητή του με χαρτοταινία.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και έγινε γνωστό την Παρασκευή, όταν η μητέρα του ανήλικου μαθητή κατήγγειλε στην Ασφάλεια Σερρών την καθηγήτρια, η οποία είναι παράλληλα και διευθύντρια του σχολείου.

Η καθηγήτρια τον τιμώρησε επειδή… έκανε φασαρία

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, σύμφωνα με την καταγγελία, κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας η εκπαιδευτικός φέρεται να τιμώρησε τον 13χρονο μαθητή, τοποθετώντας του μονωτική ταινία στο στόμα, επειδή, όπως υποστήριξε, έκανε φασαρία μέσα στην τάξη.

Το περιστατικό δεν σταμάτησε εκεί, καθώς, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, η διευθύντρια φέρεται να έδωσε εντολή σε άλλον 13χρονο μαθητή να δέσει τα χέρια του συμμαθητή του με χαρτοταινία.

Οι γονείς του ανήλικου μαθητή ενημερώθηκαν για το συμβάν και προχώρησαν άμεσα σε καταγγελία στην Ασφάλεια Σερρών.

Η 60χρονη εκπαιδευτικός συνελήφθη από την αστυνομία και σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα.