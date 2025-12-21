Σέρρες: Συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας για παρενόχληση – Κατηγορείται πως την θώπευσε σε άδεια τάξη

Σαν βόμβα έσκασε η σύλληψη ενός 62χρονου καθηγητή που υπηρετεί σε λύκειο των Σερρών καθώς κατηγορείται από 17χρονη μαθήτριά του ότι ασέλγησε σε βάρος της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης ο καθηγητής την κάλεσε στην τάξη, όταν αυτή ήταν άδεια και ξεκίνησε να την θωπεύει σε σημεία του σώματος. Η ίδια, δήλωσε πως σοκαρίστηκε και αφού αποκάλυψε στους γονείς της όσα συνέβησαν, εκείνοι την προέτρεψαν να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία.

Αρχικά στην αστυνομία έδωσε κατάθεση η μητέρα της 17χρονης και στη συνέχεια η ίδια η μαθήτρια παρουσία παιδοψυχολόγου.

Μετά τη σύλληψή του ο 62χρονος παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια Σερρών, όπου έλαβε προθεσμία για αύριο Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, προκειμένου να απολογηθεί.

Τι αναμένεται να ισχυριστεί στην απολογία του

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 62χρονος στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, δηλώνει αθώος και θα καταθέσει ότι ουδέποτε άγγιξε την ανήλικη μαθήτρια. Μάλιστα αναμένεται να επικαλεστεί την «αδιάφθορη» πορεία του ως εκπαιδευτικός και το λευκό του ποινικό μητρώο.

Ο συνήγορος υπεράσπισής του, Βασίλης Νουλέζας, ανέφερε στο in:

«Δεν έχουμε καταρχήν, ότι χρειάζεται για την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του κατηγορούμενου εγκλήματος του Άρθρου 342 ΠΚ δηλαδή της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος και προβλέπει ποινή κάθειρξης αλλά ούτε και το υποκειμενικό στοιχείο δηλαδή την πρόθεση (δόλος). Ο εντολέας μου επέδειξε ως τώρα 25χρονια Καθηγητής και πλέον έντιμο , ηθικό υποδειγματικό βίο αλάνθαστος τυπικός και ιδιαιτέρως προσεκτικός με όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως θα εξηγήσουμε στην κα Ανακρίτρια Σερρών τι ακριβώς πραγματικά συνέβη με την μαθήτρια. Αρνείται βέβαια την κατηγορία θα αποδειχθεί ότι τίποτα αξιόποινο δεν έπραξε. Κατηγορείται άδικα με ένα βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει διασύρεται και έχει καταδικαστεί προκαταβολικά κινδυνεύει να καταστραφεί ηθικά κοινωνικά επαγγελματικά χωρίς λόγο. Δεν άγγιξε κατηγορηματικά την μαθήτρια ούτε καν με ασελγείς χειρονομίες ή πράξεις προσβλητικές κατά τρόπο βάναυσο

Δεν έχουμε δηλαδή ούτε καν την περίπτωση Προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας Άρθρου 337 ΠΚ που διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος. Ας σεβαστούμε όλοι το τεκμήριο αθωότητας που ισχύει μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη ενός ανθρώπου που άδικα στιγματίζεται».