Μονεμβασιά: Στη φυλακή 59χρονος για ασέλγεια σε ανήλικα κορίτσια – Τι λέει στο in ο γονέας ενός κοριτσιού

Για πρώτη φορά μετά την προφυλάκιση γνωστού επιχειρηματία της Μονεμβασιάς, ως υπόπτου για τέλεση πράξεων κατά της γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος ανήλικων κοριτσιών, ένας εκ των γονέων των κοριτσιών – θυμάτων του, μιλά στο in, για τα όσα φρικτά φέρεται να πέρασε το παιδί του στα χέρια του 59χρονου.

Το χρονικό της «φρίκης»

Αναβρασμός, επικράτησε στην κλειστή κοινωνία της Μονεμβασιάς, μέσα στο καλοκαίρι, όταν άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της δυσώδους υπόθεσης, με πρωταγωνιστή έναν 59χρονο γνωστό επιχειρηματία. Η υπόθεση ήρθε στο φως, όταν πλήθος καταγγελιών άρχισαν να φτάνουν στις Αρχές, από ανήλικα κορίτσια, ότι ο εν λόγω γνωστός επιχειρηματίας της περιοχής, ασέλγησε σε βάρος τους, μέσα στο κατάστημά του και μάλιστα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, επανειλημμένα. Όπως δηλώνουν τα ανήλικα κορίτσια στις καταγγελίες τους, επρόκειτο για μία συνήθη πρακτική του εν λόγω καταστηματάρχη, την οποία φοβούνταν να εξομολογηθούν στον οποιοδήποτε καθώς επρόκειτο για άνδρα υπεράνω πάσης υποψίας. Μάλιστα όταν άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι, υπήρξαν και επιπλέον καταγγελίες γυναικών, οι οποίες φέρεται να υπήρξαν θύματα του εν λόγω άνδρα, πολύ παλαιότερα και πλέον έχουν ενηλικιωθεί.

Ο γονέας ενός εκ των κοριτσιών – θυμάτων του 59χρονου στο in

Ο γονέας του 15χρονου κοριτσιού, που έσπασε πρώτο τη σιωπή του, μιλά στο in για τα όσα του αφηγήθηκε πως έζησε η ίδια του η κόρη, στα χέρια του 59χρονου επιχειρηματία.

«Το νήμα άρχισε να ξετυλίγεται όταν τρία από τα κορίτσια που δέχονταν κακοποίηση, βρέθηκαν μαζί και αποκάλυψε το ένα στο άλλο τι τους συμβαίνει. Στη συνέχεια ένα εξ’ αυτών μίλησε στους γονείς του. Από ότι φάνηκε από τις καταθέσεις 8 κοριτσιών (πέντε ανηλίκων – και τριών πλέον ενήλικων) οι παρενοχλήσεις γίνονταν ή στο κατάστημα ή στο σπίτι του. Στις καταθέσεις τα παιδιά λένε ότι τα θώπευε σε απόκρυφα σημεία, τους έλεγε ακατανόμαστες εκφράσεις, τα φιλούσε στο στόμα, εμφανιζόταν γυμνός μπροστά τους και τα αγκάλιαζε γυμνός. Ο άνθρωπος αυτός έχει μαυρίσει τις ψυχές πολλών κοριτσιών και ανάμεσά τους και της κόρης μου. η πρώτη μαρτυρία που έχουμε είναι προ 25ετίας. Τα παιδιά λένε όλα ότι φοβούνταν πως έχουν προκαλέσει κάτι τα ίδια. Αυτός καλλιεργούσε ένα προφίλ οικογενειάρχη και καλού ανθρώπου και φοβούνταν – όπως λένε – ότι δε θα τα πίστευε κανείς. Η δική μου κόρη είχε στενή σχέση με τον εν λόγω κύριο, λόγω συγγένειας. Υπήρχε λοιπόν η ευχέρεια να έρχεται σε επαφή μαζί της. Εμείς βλέπαμε ότι το παιδί κάτι το απασχολεί αλλά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε το γιατί. Στην δική μας περίπτωση, ο συγκεκριμένος είχε εμφανιστεί γυμνός μπροστά στην κόρη μου: κλιμάκωνε συνεχώς τις ενέργειές του. Η κόρη μου, περιγράφει περιστατικά περίπου στα πέντε χρόνια πίσω, όταν ακόμα ήταν 10 χρονών. Θωπείες, την είχε φιλήσει στο στόμα. Την προφυλάκισή του, την λαμβάνουμε ως δικαίωση για εμάς και τα παιδιά μας.»

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για τα αδικήματα της ασέλγειας, των γενετήσιων πράξεων με ανήλικο, αλλά και την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ο κατηγορούμενος προφυλακίστηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Στην απολογία του – σύμφωνα με πληροφορίες – ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες ισχυριζόμενος ότι τα ανήλικα κορίτσια παρερμήνευσαν τις πράξεις του λόγω τις διαχυτικότητάς του, και ότι ήταν στο πλαίσιο της πατρικής αγάπης και στοργής που έτρεφε για αυτά. Τόσο η σύζυγος όσο και το παιδί του κατηγορούμενου, τον υπερασπίστηκαν στις καταθέσεις τους.

Ο δικηγόρος της ανήλικης στο in

Στο in μιλά ο δικηγόρος της οικογένειας της ανήλικης, Κωνσταντίνος Ζερβάκος.

«Εμείς ως παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, κάναμε τις ενέργειες που έπρεπε και εκθέσαμε τα γεγονότα όπως έγιναν. Η εντολέας μου μπήκε στην ψυχοφθόρα διαδικασία να εξωτερικεύσει όλα τα περιστατικά και να τα καταθέσει περισσότερες από μία φορές. Ευτυχώς ο νόμος προβλέπει μία διαδικασία προστασίας. Εμείς είχαμε κάνει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, αλλά η προφυλάκιση μας ικανοποιεί, με την έννοια ότι αισθανόμαστε πιο ασφαλείς για το μέλλον.»

Το in επικοινώνησε και με την δικηγόρο του κατηγορούμενου, η οποία δε θέλησε να τοποθετηθεί, τουλάχιστον μέχρι την έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο.