Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 72χρονος παράγοντας και προπονητής βόλεϊ γυναικών στο Λαύριο, ο οποίος συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος μιας 16χρονης μαθήτριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 72χρονος αρνείται την κατηγορία που του αποδίδεται.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια. Η αστυνομία ερευνά εάν υπάρχουν και άλλα παρόμοια περιστατικά.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 72χρονος, ο οποίος είχε γνωριστεί με τη 16χρονη τον Νοέμβριο του 2024, επικοινωνούσε μαζί της λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων που είχε η ανήλικη αθλήτρια.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει στην καταγγελία της η ανήλικη, ο ηλικιωμένος, που ήταν και προπονητής σε γυναικείο άθλημα, άρχισε να την παρενοχλεί σεξουαλικά για μήνες.

Πώς σώθηκε η ανήλικη

Όπως έγινε γνωστό, το κορίτσι αναζήτησε βοήθεια και αρχικά επικοινώνησε με το «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω Instagram, ενώ στη συνέχεια απευθύνθηκε στην αστυνομία.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελο του Παιδιού»

Όπως υπογραμμίζει το «Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του, η 16χρονη το εμπιστεύτηκε και αυτό την έσωσε από τη φρίκη που ζούσε, αλλά και οδήγησε στη σύλληψη του 72χρονου φερόμενου ως δράστη.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

1. η 16χρονη επικοινώνησε αρχικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω Instagram. Μετά από την επικοινωνία και την εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης, ακολούθησε επικοινωνία της 16χρονης μέσω του Chat1056 και τελικά και τηλεφωνικά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056.

2. η 16χρονη εκμυστηρεύτηκε τα όσα, φρικτά, για μήνες βίωνε από τον 72χρονο προπονητή της.

3. καθώς οι πληροφορίες και οι συνθήκες αξιολογήθηκαν εξαιρετικά κρίσιμες για την πορεία και τη ζωή της, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απέστειλε ενημέρωση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν και το γεγονός ότι ο 72χρονος, λόγω της ιδιότητας του ως προπονητής, βρισκόταν σε επαφή με ανήλικα παιδιά έχοντας σε θέση ισχύος.

4. η ενημέρωση που εστάλη στη Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, οδήγησε στον εντοπισμό της 16χρονης από τις Αρχές, στην κατάθεσή της και τελικά στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.

”Το Χαμόγελο του Παιδιού” πάντα σεβόμενο απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκόμενων, οφείλει για πολλοστή φορά να τονίσει ότι είναι στη διάθεση κάθε παιδιού, που αντιμετωπίζει το οποιοδήποτε πρόβλημα».