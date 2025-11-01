Προθεσμία για τον 72χρονο προπονητή που κατηγορείται για ασέλγεια – Πώς το «Χαμόγελο του Παιδιού» βοήθησε την 16χρονη

Νέο σοκ προκάλεσε στην κοινωνία του Λαυρίου και όχι μόνο η υπόθεση της 16χρονης που έπεσε θύμα ασέλγειας από έναν 72χρονο προπονητή βόλεϊ.

Ο 72χρονος οδηγήθηκε στον ανακριτή το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, από τον οποίο έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί τα επόμενα 24ωρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο προπονητής βόλεϊ κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, πράξη που ο ίδιος αρνείται.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 72χρονος, ο οποίος είχε γνωριστεί με τη 16χρονη τον Νοέμβριο του 2024, επικοινωνούσε μαζί της λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων που είχε η ανήλικη αθλήτρια.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει στην καταγγελία της η ανήλικη, ο ηλικιωμένος, που ήταν και προπονητής σε γυναικείο άθλημα, άρχισε να την παρενοχλεί σεξουαλικά για μήνες.

Πώς σώθηκε η ανήλικη

Όπως έγινε γνωστό, το κορίτσι αναζήτησε βοήθεια και αρχικά επικοινώνησε με το «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω Instagram, ενώ στη συνέχεια απευθύνθηκε στην αστυνομία.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελο του Παιδιού»

Όπως υπογραμμίζει το «Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του, η 16χρονη το εμπιστεύτηκε και αυτό την έσωσε από τη φρίκη που ζούσε, αλλά και οδήγησε στη σύλληψη του 72χρονου φερόμενου ως δράστη.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

1. η 16χρονη επικοινώνησε αρχικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω Instagram. Μετά από την επικοινωνία και την εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης, ακολούθησε επικοινωνία της 16χρονης μέσω του Chat1056 και τελικά και τηλεφωνικά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056.

2. η 16χρονη εκμυστηρεύτηκε τα όσα, φρικτά, για μήνες βίωνε από τον 72χρονο προπονητή της.

3. καθώς οι πληροφορίες και οι συνθήκες αξιολογήθηκαν εξαιρετικά κρίσιμες για την πορεία και τη ζωή της, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απέστειλε ενημέρωση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν και το γεγονός ότι ο 72χρονος, λόγω της ιδιότητας του ως προπονητής, βρισκόταν σε επαφή με ανήλικα παιδιά έχοντας σε θέση ισχύος.

4. η ενημέρωση που εστάλη στη Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, οδήγησε στον εντοπισμό της 16χρονης από τις Αρχές, στην κατάθεσή της και τελικά στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.

”Το Χαμόγελο του Παιδιού” πάντα σεβόμενο απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκόμενων, οφείλει για πολλοστή φορά να τονίσει ότι είναι στη διάθεση κάθε παιδιού, που αντιμετωπίζει το οποιοδήποτε πρόβλημα».