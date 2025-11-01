Στον εισαγγελέα ο προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ – Κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη

Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών οδηγείται σήμερα ο 71χρονος προπονητής ομάδας βόλεϊ γυναικών με έδρα τη ΝΑ Αττική, που συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και Εκμετάλλευσης Ενηλίκων (Τ.Δ.Ε.Ε.) Λαυρεωτικής.

Ο 71χρονος κατηγορείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, για κατάχρηση ανήλικης κατ’ εξακολούθηση, καθώς εκμεταλλεύτηκε τη θέση του προπονητή προκειμένου να προσεγγίσει την 16χρονη αθλήτρια της ομάδας του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το κορίτσι αποκάλυψε στους γονείς της όσα βίωνε

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η δράση του προπονητή βόλεϊ εις βάρος της ανήλικης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 και συνεχίστηκε έως τον Μάιο του 2025.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το κορίτσι, σε μια στιγμή εξομολόγησης, αποκάλυψε στους γονείς της όσα βίωνε. Οι γονείς της ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει προανακριτική έρευνα από το Τ.Δ.Ε.Ε. Λαυρεωτικής.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η ανήλικη μεταφέρθηκε, συνοδεία των κηδεμόνων της και αστυνομικών, στο «Σπίτι του Παιδιού», όπου διενεργήθηκε δικανική εξέταση από εξειδικευμένο προσωπικό. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας, σε συνδυασμό με τις μαρτυρικές καταθέσεις και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, οδήγησαν στο σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος του 71χρονου.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Αναφέρουμε ότι από την υπηρεσία μας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, γεν. 12/07/1954 στον Πειραιά Αττικής, κατοίκου Λαυρίου Αττικής, περιοχή Πάνορμος – Πούντα Ζέζα, κάτοχου του υπ’ αριθ. ***** Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κατηγορούμενο για παράβαση των άρθρων 342 και 98 Π.Κ. “Κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση”.

Ειδικότερα αναφέρουμε ότι ο ανωτέρω εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως προπονητής ομάδας βόλεϊ στο Λαύριο Αττικής, προσέγγισε από τα τέλη του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2024 την ημεδαπή γεν. 2008, κάτοικος Πούντα Ζέζα Λαυρίου Αττικής και ενήργησε ασελγείς πράξεις σε βάρος της».