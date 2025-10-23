Βόλος: 44 χρόνια κάθειρξη σε 63χρονο για βιασμό και ασέλγεια σε δύο 12χρονους

Σε πολυετή κάθειρξη καταδίκασε ομόφωνα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου έναν 63χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, γενετήσιες πράξεις και κατοχή – παραγωγή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, σε βάρος δύο 12χρονων αγοριών, στην Αθήνα το 2019 και σε χωριό της Καρδίτσας το 2024.

Ο κατηγορούμενος, που ήταν προφυλακισμένος στις φυλακές Γρεβενών, καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 44 ετών και 30 μηνών, από τα οποία τα 25 εκτιτέα χωρίς αναστολή, καθώς δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό και η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Η δίκη ξεκίνησε τη Δευτέρα και ολοκληρώθηκε χθες με την κατάθεση των γονιών των δύο παιδιών και ενός αστυνομικού της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε «συναισθηματικό δεσμό» με το ένα παιδί, αρνήθηκε τον βιασμό, αλλά παραδέχθηκε τη γενετήσια πράξη, ισχυριζόμενος πως έγινε «με συναίνεση».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της 18χρονης αδελφής του ενός παιδιού, που ενημέρωσε την Ασφάλεια για ερωτικά μηνύματα που έστελνε ο 63χρονος στον 12χρονο αδελφό της.

Μετά τη σύλληψή του, η Αστυνομία βρήκε φωτογραφίες του ανηλίκου και ηλεκτρονικές συσκευές, από τις οποίες προέκυψε η δεύτερη υπόθεση, ενός ακόμη παιδιού από την Αθήνα, που ο κατηγορούμενος είχε προσεγγίσει το 2019 μέσω γνωριμίας με τον πατέρα του.