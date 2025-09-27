newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 18:55
Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 13:42
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη
Ηλιούπολη: Ζητά να μιλάει με το παιδί του ο προπονητής ταε κβον ντο που καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων
Ελλάδα 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:59

Ηλιούπολη: Ζητά να μιλάει με το παιδί του ο προπονητής ταε κβον ντο που καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων

Η μητέρα του παιδιού μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» είπε πως το παιδί είχε βρεθεί μπροστά στη στιγμή που ο πατέρας του συνευρισκόταν σεξουαλικά με μία ανήλικη μαθήτριά του.

Spotlight

Σοκάρουν οι εξελίξεις στην υπόθεση του προπονητή της Ηλιούπολης που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε 50 χρόνια κάθειρξη για βιασμό και ασέλγεια σε βάρος ανήλικων μαθητριών του.

Στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων ο 45χρονος ζητά την επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο του μέσα από τη φυλακή αλλά και την επικοινωνία με την γιαγιά του, με την πρώην σύντροφό του να στέκεται απέναντι, για να προστατέψει όπως λέει, το παιδί της.

«Το παιδί έχει μεγαλώσει με τη γιαγιά του και ήταν σπίτι της κάθε μέρα. Όλα αυτά που λένε ότι έχει κάνει ο πατέρας είναι ψέματα και θεωρώ ότι πρέπει να επικοινωνεί με το παιδί του γιατί το αγαπά. Το παιδί ήταν πάντα φροντισμένο υπό την επίβλεψη της γιαγιάς και ουδέποτε ήταν παραμελημένο ή βρώμικο όπως λένε», κατέθεσε γειτόνισσα.

«Η δική του πλευρά, όπως αιτήθηκε, είναι να έχει επικοινωνία με το παιδί του. Το οποίο παιδί του όσο ήταν εκτός της φυλακής, ήταν δεμένο μαζί του. Περισσότερο με τον πατέρα, παρά με τη μητέρα», είπε η δικηγόρος του προπονητή.

Όλη η κατάθεση της προέδρου του συλλόγου Ταε Κβον Ντο στις «Εξελίξεις Τώρα»

Η μητέρα του παιδιού που έχει καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της και για ενδοοικογενειακή βία, ζητά από το δικαστήριο να μην έχει το ανήλικο τέκνο τις επαφές με τον πατέρα αλλά ούτε και με τη γιαγιά του, τουλάχιστον μέχρις ότου γίνει και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

«Έχω ικανή τη γιαγιά του παιδιού να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του εγγονιού της. Πάρα πολλές φορές το παιδί όταν βρισκόταν μαζί με τον πατέρα του στη σχολή και με τη γιαγιά ήταν σε σύγχυση και σε ένταση. Έχω ακούσει από τους γείτονες της ότι το παιδί μύριζε, δεν έτρωγε σωστά και το έβριζε όσο ήταν στο σπίτι της. Κυρίως όμως θέλω να πω ότι αυτή η γυναίκα δεν έχει ζητήσει συγγνώμη είναι συνεχώς δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει καταδικαστεί δεν καταλαβαίνει τι έχει κάνει ο γιος της τον υποστηρίζει σε κάθε δική. Ο γιος της είναι δημιούργημά της», δήλωσε η πρόεδρος του συλλόγου Ταε Κβον Ντο.

Η μητέρα του παιδιού μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» είπε πως το παιδί είχε βρεθεί μπροστά στη στιγμή που ο πατέρας του συνευρισκόταν σεξουαλικά με μία ανήλικη μαθήτριά του.

«Το είχαν βάλει να κοιμηθεί αλλά αυτό δεν είχε κοιμηθεί. Είναι μία εικόνα που δεν πρέπει να δει κανέναν παιδί. Θα κάνω τα πάντα για να προστατέψω το παιδί μου».

Αποκλειστικά φωτογραφικά ντοκουμέντα του πατέρα που δίνει μπύρα στο ανήλικο παιδί του

Οι «Εξελίξεις Τώρα» παρουσίασαν φωτογραφικά ντοκουμέντα όπου αποτυπώνεται ο προπονητής της Ηλιούπολης να δίνει μπύρα στο ανήλικο τέκνο του.

Σε άλλη φωτογραφία που παρουσιάζει η εκπομπή, φαίνεται ο προπονητής να είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι και δύο μαθήτριές του να του κάνουν μαλάξεις.

Το δικαστήριο τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποφασίσει αν το ανήλικο παιδί θα συνομιλεί με τον καταδικασμένο πατέρα του μέσα από τη φυλακή.

Την ίδια ώρα ο 45χρονος έχει ασκήσει έφεση, ζητώντας ελπίζοντας σε μία ευνοϊκότερη μεταχείριση.

World
Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

Economy
Ενεργειακό κόστος: Το μεγάλο εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητας  

Ενεργειακό κόστος: Το μεγάλο εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητας  

Stream newspaper
Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
Ελλάδα 27.09.25

Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα

Η μοτοπορεία πέρασε και από το Σύνταγμα με τους συμμετέχοντες να πραγματοποιούν στάση για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι και τους άλλους απεργούς πείνας.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ έξω από φαρμακείο – Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί
Ελλάδα 27.09.25

Καλαμάτα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ έξω από φαρμακείο – Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί

Στο συγκεκριμένο σημείο της πόλης στην Καλαμάτα έχουν προηγηθεί δεκάδες παρόμοια τροχαία ατυχήματα, ενώ πάγιο αίτημα των περίοικων είναι να τοποθετηθούν φανάρια,

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα
Κακοκαιρία 27.09.25

Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει νησιά του Ιονίου και περιοχές τις δυτικής Ελλάδας και δυτικής Πελοποννήσου από τις βραδινές ώρες σήμερα μέχρι και το βράδυ της Κυριακής με κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ουρές και στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 27.09.25

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ουρές και στη Θεσσαλονίκη

Οι αφίξεις επηρεάζουν και τις αναχωρήσεις με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν το πρωί από 30-40 λεπτά και κατά τη διάρκεια της μέρας να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τις δύο ώρες

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και πάνω από ένας τόνος κάνναβης
Ελλάδα 27.09.25

Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και πάνω από ένας τόνος κάνναβης

Η αστυνομία προχώρησε σε 6 συλλήψεις Αλβανών - Σκληρός κακοποιός ένας από τους κατηγορούμενους - Βρέθηκε φυτεία κάνναβης στην Αρκαδία με 1.640 δενδρύλλια κάνναβης

Σύνταξη
Τέμπη: Το χρονικό της υπονόμευσης των ερευνών για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα
Ελλάδα 27.09.25

Τέμπη: Το χρονικό της υπονόμευσης των ερευνών για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα

Τα αιτήματα των συγγενών στα Τέμπη για τοξικολογικές είχαν απορριφθεί από δικαστικούς λειτουργούς πριν καν βγουν τα πορίσματα που έλεγαν πως δεν βρέθηκε ξυλόλιο στο τρένο.

Σύνταξη
Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
Ελλάδα 27.09.25

Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα

Η μοτοπορεία πέρασε και από το Σύνταγμα με τους συμμετέχοντες να πραγματοποιούν στάση για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι και τους άλλους απεργούς πείνας.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά
Αγωνιστικό κάλεσμα 27.09.25

Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά

Με αναφορές στον Γιάννη Ρίτσο ξεκίνησε την ομιλία του ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή. Κάλεσε όλους να συμμετάσχουν στη γενική απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…
On Field 27.09.25

Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…

Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού είναι πάντα έτοιμος για να εκμεταλλευτεί και την… μισή φάση, κάτι που τον καθιστά υπερπολύτιμο στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια
Στοιχήματα 27.09.25

«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Βουγονία του είναι ανάμεσα στους κινηματογραφικούς τίτλους που θα διεκδικήσουν τα μεγάλα βραβεία των Όσκαρ φέτος. Ποιοί άλλοι είναι τα μεγάλα στοιχήματα του BBC;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λαβρόφ στον ΟΗΕ: Συζήτηση για την Ουκρανία αν διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ρωσόφωνων που ζουν εκεί
«Πρώτα η ασφάλειά μας» 27.09.25

Λαβρόφ στον ΟΗΕ: Συζήτηση για την Ουκρανία αν διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ρωσόφωνων που ζουν εκεί

Ο Σεργκέι Λαβρόφ παραδέχθηκε ότι ρωσικά drones παραβιάζουν εναέριο χώρο άλλων κρατών, μιλώντας για «περιστατικά». Η Ρωσία δεν απειλεί κανέναν, είπε, αλλά θα απαντήσει «αποφασιστικά», αν δεχθεί επίθεση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η οικογένεια Gucci ετοιμάζει μια νέα σειρά ως απάντηση στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ – «Πόνος, χρήμα, δόξα»
Κράμα 27.09.25

Η οικογένεια Gucci ετοιμάζει μια νέα σειρά ως απάντηση στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ – «Πόνος, χρήμα, δόξα»

Η νέα σειρά έξι επεισοδίων με τίτλο «Gucci: Game Over» σε σκηνοθεσία Γκαμπριέλ Μουτσίνο, βασίζεται στις αναμνήσεις της Αλέγκρα Γκούτσι, κόρης του Μαουρίτσιο Γκούτσι και της Πατρίσια Ρετζιάνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Ο Τσικίνιο «εκτέλεσε» τους Βοιωτούς (vids)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Ο Τσικίνιο εκτέλεσε τον Λεβαδειακο (3-2, vids)

Με πρωταγωνιστή τον Τσικίνιο, ο Ολυμπιακός έσπασε το «μπλόκο» του Λεβαδειακού και του VAR, που «χάλασε» και μέτρησε λανθασμένα το γκολ των Βοιωτών στο 79’ (2-2) και πήρε το τρίποντο της νίκης.

Σύνταξη
Γερμανία: Αναθεωρεί τον νόμο για την ασφάλεια της αεροπορίας – Ο στρατός θα μπορεί να καταρρίπτει drones
Δύο πυλώνες 27.09.25

Γερμανία: Αναθεωρεί τον νόμο για την ασφάλεια της αεροπορίας – Ο στρατός θα μπορεί να καταρρίπτει drones

Επίσημο ρόλο στον γερμανικό στρατό όσον αφορά την άμυνα με drones θα δώσει η γερμανική κυβέρνηση. Θα μπορεί να τα καταρρίπτει αν βρίσκονται στον εναέριο χώρο της Γερμανίας.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Άρης – Πανσερραϊκός

LIVE: Άρης – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Άρης – Πανσερραϊκός, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Το «θηρίο» της τεχνητής νοημοσύνης και οι κίνδυνοι που καλείται να προλάβει η Ευρώπη
«Καμπανάκι» 27.09.25

Το «θηρίο» της τεχνητής νοημοσύνης και οι κίνδυνοι που καλείται να προλάβει η Ευρώπη

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικότερα της τεχνητής νοημοσύνης, η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με κινδύνους που καλείται να προβλέψει και να προλάβει

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Time Out 2025: Αυτή είναι η πιο κουλ γειτονιά στον κόσμο σήμερα (που εκθρόνισε το Λονδίνο)
Βαλίτσα 27.09.25

Time Out 2025: Αυτή είναι η πιο κουλ γειτονιά στον κόσμο σήμερα (που εκθρόνισε το Λονδίνο)

Η κατάταξη του Time Out με τις πιο κουλ γειτονιές ανά τον κόσμο βασίζεται σε κριτήρια όπως η κουλτούρα, η κοινότητα, η βιωσιμότητα, το φαγητό και, κυρίως, «αυτή η δυσδιάκριτη αίσθηση του Τώρα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
