Ηλιούπολη: Ζητά να μιλάει με το παιδί του ο προπονητής ταε κβον ντο που καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων

Σοκάρουν οι εξελίξεις στην υπόθεση του προπονητή της Ηλιούπολης που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε 50 χρόνια κάθειρξη για βιασμό και ασέλγεια σε βάρος ανήλικων μαθητριών του.

Στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων ο 45χρονος ζητά την επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο του μέσα από τη φυλακή αλλά και την επικοινωνία με την γιαγιά του, με την πρώην σύντροφό του να στέκεται απέναντι, για να προστατέψει όπως λέει, το παιδί της.

«Το παιδί έχει μεγαλώσει με τη γιαγιά του και ήταν σπίτι της κάθε μέρα. Όλα αυτά που λένε ότι έχει κάνει ο πατέρας είναι ψέματα και θεωρώ ότι πρέπει να επικοινωνεί με το παιδί του γιατί το αγαπά. Το παιδί ήταν πάντα φροντισμένο υπό την επίβλεψη της γιαγιάς και ουδέποτε ήταν παραμελημένο ή βρώμικο όπως λένε», κατέθεσε γειτόνισσα.

«Η δική του πλευρά, όπως αιτήθηκε, είναι να έχει επικοινωνία με το παιδί του. Το οποίο παιδί του όσο ήταν εκτός της φυλακής, ήταν δεμένο μαζί του. Περισσότερο με τον πατέρα, παρά με τη μητέρα», είπε η δικηγόρος του προπονητή.

Όλη η κατάθεση της προέδρου του συλλόγου Ταε Κβον Ντο στις «Εξελίξεις Τώρα»

Η μητέρα του παιδιού που έχει καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της και για ενδοοικογενειακή βία, ζητά από το δικαστήριο να μην έχει το ανήλικο τέκνο τις επαφές με τον πατέρα αλλά ούτε και με τη γιαγιά του, τουλάχιστον μέχρις ότου γίνει και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

«Έχω ικανή τη γιαγιά του παιδιού να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του εγγονιού της. Πάρα πολλές φορές το παιδί όταν βρισκόταν μαζί με τον πατέρα του στη σχολή και με τη γιαγιά ήταν σε σύγχυση και σε ένταση. Έχω ακούσει από τους γείτονες της ότι το παιδί μύριζε, δεν έτρωγε σωστά και το έβριζε όσο ήταν στο σπίτι της. Κυρίως όμως θέλω να πω ότι αυτή η γυναίκα δεν έχει ζητήσει συγγνώμη είναι συνεχώς δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει καταδικαστεί δεν καταλαβαίνει τι έχει κάνει ο γιος της τον υποστηρίζει σε κάθε δική. Ο γιος της είναι δημιούργημά της», δήλωσε η πρόεδρος του συλλόγου Ταε Κβον Ντο.

Η μητέρα του παιδιού μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» είπε πως το παιδί είχε βρεθεί μπροστά στη στιγμή που ο πατέρας του συνευρισκόταν σεξουαλικά με μία ανήλικη μαθήτριά του.

«Το είχαν βάλει να κοιμηθεί αλλά αυτό δεν είχε κοιμηθεί. Είναι μία εικόνα που δεν πρέπει να δει κανέναν παιδί. Θα κάνω τα πάντα για να προστατέψω το παιδί μου».

Αποκλειστικά φωτογραφικά ντοκουμέντα του πατέρα που δίνει μπύρα στο ανήλικο παιδί του

Οι «Εξελίξεις Τώρα» παρουσίασαν φωτογραφικά ντοκουμέντα όπου αποτυπώνεται ο προπονητής της Ηλιούπολης να δίνει μπύρα στο ανήλικο τέκνο του.

Σε άλλη φωτογραφία που παρουσιάζει η εκπομπή, φαίνεται ο προπονητής να είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι και δύο μαθήτριές του να του κάνουν μαλάξεις.

Το δικαστήριο τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποφασίσει αν το ανήλικο παιδί θα συνομιλεί με τον καταδικασμένο πατέρα του μέσα από τη φυλακή.

Την ίδια ώρα ο 45χρονος έχει ασκήσει έφεση, ζητώντας ελπίζοντας σε μία ευνοϊκότερη μεταχείριση.