Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 19:59
Σεισμός στην Αττική – Στην Κηφισιά το επίκεντρο
Ηλιούπολη: Ξανά στο προσκήνιο ο καταδικασμένος για βιασμούς προπονητής – Ζητά να μιλά με το παιδί του μέσα από τη φυλακή
Ελλάδα 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:42

Ηλιούπολη: Ξανά στο προσκήνιο ο καταδικασμένος για βιασμούς προπονητής – Ζητά να μιλά με το παιδί του μέσα από τη φυλακή

Όλα όσα έγιναν στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων για την επικοινωνία με το παιδί του μέσα από τις φυλακές - Στο in οι δικηγόροι των δύο πλευρών

Γεωργία Κακή
ΡεπορτάζΓεωργία Κακή
Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων εκδικάστηκαν το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου, τα ασφαλιστικά μέτρα για την επικοινωνία του προπονητή πολεμικών τεχνών ο οποίος, καταδικάστηκε για τον βιασμό και την συστηματική παρενόχληση τεσσάρων ανήλικων αθλητριών του.

Το δικαστήριο εξέτασε μάρτυρες προκειμένου να καταλήξει για το αν και κατά πόσο θα πρέπει να επιτρέπεται στον 45χρονο, να επικοινωνεί με το ανήλικο τέκνο του μέσα από τη φυλακή.

Ως μάρτυρας εξετάσθηκε ένοικος της πολυκατοικίας όπου διαμένει η γιαγιά του παιδιού.

Πρόεδρος: Πώς γνωρίζετε τη γιαγιά του παιδιού;

Μάρτυρας: Μένουμε στην ίδια πολυκατοικία.

Πρ: Τι σχέση είχε με το παιδί;

Μαρτ: Το παιδί μεγάλωσε μαζί με τη γιαγιά ήταν κάθε μέρα.

Δικηγόρος μητέρας – τέκνου: Ήσασταν παρούσα στα επίμαχα περιστατικά;

Μαρτ: Όχι.

Δικηγόρος μητέρας – τέκνου: Αν όχι, από ποιον τα πληροφορηθήκατε;

Μαρτ: Δεν ξέρω κάτι για τα περιστατικά. Είναι όλα ψέματα δεν έχει κάνει τίποτα.

Δικ. μητέρας – τέκνου: Μα αφού έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για βιασμούς, ναρκωτικά, πορνογραφικό υλικό…

Μαρτ: Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Είναι όλα ψέματα.

Δικηγόρος μητέρας – τέκνου: Έχετε προσωπική επικοινωνία και σχέση με την άλλη πλευρά δηλαδή της μητέρας του παιδιού;

Μαρτ: Όχι ότι την έχω δει μια με δύο φορές.

Δικηγόρος μητέρας – τέκνου: Είστε σε θέση να βεβαιώσετε ότι το παιδί ήταν πάντα ασφαλές υπό την επίβλεψη της γιαγιάς;

Μαρτ: Ναι βέβαια.

Δικηγόρος μητέρας – τέκνου: Μα πώς ήταν ασφαλές; μύριζε πετρέλαιο το σπίτι; το οποίο είναι και ημιυπόγειο.

Μαρτ: Και το δικό μου σπίτι μυρίζει πετρέλαιο τι σημαίνει αυτό;

Δικηγόρος μητέρας – τέκνου: Γνωρίζετε ότι η γιαγιά έχει στείλει γράμματα στο παιδί τα οποία έφυγαν από τη φυλακή από τον πατέρα του;

Μαρτ: Ναι ήταν για να έχει επικοινωνία με το παιδί ο πατέρας.

Δικηγόρος μητέρας – τέκνου: Γνωρίζετε ότι το παιδί όταν έμενε στη γιαγιά ήταν με τα ίδια ρούχα για μέρες; Μύριζε, ήταν νηστικό; Γνωρίζετε επίσης όλα αυτά που έκανε στην μητέρα του ότι πήγε να τη βαρέσει να της δώσει μπουνιά;

Μαρτ: Όχι δεν ισχύουν τίποτα από όλα αυτά.

Δικηγόρος μητέρας – τέκνου: Έχετε παρακολουθήσει τις δίκες των ποινικών; Ήσασταν στο προηγούμενο δικαστήριο της προσωρινής διαταγής;

Μαρτ: Όχι δεν ήμουνα, μόνο στο αστικό.

Δικηγόρος γιαγιάς & πατέρα: Είχε σχέσεις η γιαγιά με το παιδί πριν τον εγκλεισμό;

Μαρτ: Ναι είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις!

Δικηγόρος γιαγιάς – πατέρα: [δείχνει κάποιες φωτογραφίες που απεικονίζουν το παιδί και κάποιες το παιδί με τη γιαγιά ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τους βιασμόυς] Τι γνωρίζετε αυτές τις φωτογραφίες;

Μαρτ: Φαίνεται ότι το παιδί πήγαινε στο σπίτι της γιαγιάς και ότι είχαν καλή σχέση.

Στη συνέχεια εξετάσθηκε ως μάρτυρας η πρόεδρος της ένωσης τάε κβον ντο, η οποία προτάθηκε από την πλευρά της μητέρας. Πρόκειται για την μάρτυρα εξ ακοής που οι ανήλικες θύματα – της εμπιστεύτηκαν τα όσα είχαν συμβεί.

Πρόεδρος: Πείτε μας για τις φωτογραφίες που το παιδί πίνει μπύρα.

Μάρτυρας: Αυτές έχουν τραβηχτεί από την κόρη μου στη σχολή το 2021, γιατί της έκανε εντύπωση. Και για τη φωτογραφία που είναι με τις αθλήτριες σε αγώνες στο εξωτερικό, έτσι φερόταν στις αθλήτριες απλά εμείς δεν το γνωρίζαμε.

Δικηγόρος πατέρα – γιαγιάς: Στο επίμαχο περιστατικό (τις ασελγείς πράξεις σε βάρος της μαθήτριας) ήσασταν παρούσα;

Μάρτυρας: Όχι φυσικά. Δε θα επέτρεπα ένα τέτοιο περιστατικό να συμβεί μπροστά μου. Γνωρίζετε πολλά περιστατικά τέτοιου είδους να γίνονται μπροστά σε άλλους; Αν είναι δυνατόν να μου κάνετε τέτοια ερώτηση.

Δικηγόρος πατέρα – γιαγιάς: Τι επαγγέλλεται η μητέρα του παιδιού.

Μάρτυρας: Είναι τεχνίτρια νυχιών και έχει δική της επιχείρηση.

Δικηγόρος πατέρα – γιαγιάς: Πόσες ώρες λειτουργεί ένα τέτοιο μαγαζί;

Μάρτυρας: Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.

Δικηγόρος πατέρα – γιαγιάς: Πώς είναι δυνατόν να μεγαλώνει το παιδί της, αφού δουλεύει όλη μέρα;

Μάρτυρας: Δεν είναι υπάλληλος είναι αφεντικό. Το παιδί έτρωγε ότι και ο πατέρας του: πατατάκια κρουασάν κλπ. Το παιδί ήταν αλλοπρόσαλλο, φώναζε, έτρεχε πάνω κάτω, φώναζε κλπ.

Δικηγόρος πατέρα – γιαγιάς: Βέβαια αφού η μητέρα έλειπε συνεχώς από το σπίτι, λογικό είναι το παιδί να μην τρώει μαγειρευτό φαγητό.

Μάρτυρας: Αν μαγείρευε η γιαγιά του, θα έτρωγε και το παιδί και ο γιος της (σ.σ. ο πατέρας)

Δικηγόρος πατέρα – γιαγιάς: Εσείς πότε μάθατε για το περιστατικό με την αθλήτρια;

Μάρτυρας: Όταν έγινε η σύλληψη και άρχισαν να ανοίγουν τα στόματα.

Δικηγόρος μητέρας – τέκνου: Τι γνωρίζετε για τη γιαγιά του παιδιού; Την έχετε ικανή να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του εγγονιού της και της πρώην συζύγου του γιου της;

Μάρτυρας: Nαι, την έχω ικανή από αυτά τα οποία έχω ακούσει από τη μητέρα του παιδιού. Πάρα πολλές φορές το παιδί όταν βρισκόταν μαζί με τον πατέρα του στη σχολή και με τη γιαγιά ήταν σε σύγχυση και σε ένταση. Δεν μένω όμως μόνο σε ότι μου έχει πει η μητέρα του παιδιού. Έχω ακούσει από τους γείτονες της ότι το παιδί ήταν παραμελημένο, μύριζε, δεν έτρωγε σωστά και το έβριζε όσο ήταν στο σπίτι της. Κυρίως όμως θέλω να πω ότι αυτή η γυναίκα δεν έχει ζητήσει συγγνώμη είναι συνεχώς δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει καταδικαστεί δεν καταλαβαίνει τι έχει κάνει ο γιος της τον υποστηρίζει σε κάθε δική. Ο γιος της είναι δημιούργημά της.

Δικηγόρος μητέρας – τέκνου: [Διαβάζει το γράμμα του πατέρα που έστελνε η γιαγιά στο σχολείο]. Εσείς σαν μητέρα τι αντιλαμβάνεστε τι νιώθετε με το συγκεκριμένο γράμμα; Έχει κριθεί από παιδοψυχίατρο ότι το συγκεκριμένο γράμμα έχει άλλο περιεχόμενο και όχι αθώο.

Μάρτυρας: Ως μητέρα καταλαβαίνω και θεωρώ αδιανόητο αυτό το γράμμα ότι το έστειλε ο πατέρας, και ότι ουσιαστικά συναίνεσε η γιαγιά με τη συμπεριφορά της. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω τη γνωμάτευση του παιδοψυχίατρου καθώς αυτός είναι ειδικός.

Η διαδικασία στο ακροατήριο ολοκληρώθηκε και αναμένεται να εκδοθεί απόφαση επί των ασφαλιστικών ώστε εν τέλει το δικαστήριο να αποφανθεί για το αν ο πατέρας θα επικοινωνεί με το γιο του ή όχι.

Τι λένε οι δικηγόροι των δύο πλευρών

Μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας, οι δικηγόροι και των δύο πλευρών, έκαναν δήλωση στο in.

«Στη σημερινή διαδικασία αναδείχθηκε με σαφήνεια ότι το συμφέρον του παιδιού δεν μπορεί να θυσιαστεί. Ως συνήγορος της μητέρας και του ανηλίκου, δηλώνω ρητά ότι ζητήσαμε την απόρριψη του αιτήματος της αντιδίκου σχετικά με την επικοινωνία του πρωτοδίκως κατασικασθέντα για τους βιασμούς ανηλίκων αθλητριών του -πατέρα και την πλήρη προστασία της ψυχικής και συναισθηματικής ισορροπίας του ανήλικου τέκνου. Η προστασία του παιδιού δεν είναι μια τυπική νομική έννοια· είναι ο πυρήνας της Δικαιοσύνης και της κοινωνίας μας. Το ύψιστο καθήκον μου είναι να διασφαλίστει ένα περιβάλλον ασφάλειας, αγάπης και σταθερότητας. Η Δικαιοσύνη καλείται να σταθεί στο ύψος της και να υπενθυμίσει ότι το συμφέρον του παιδιού δεν είναι απλώς μια νομική αρχή· είναι μια βαθιά ηθική υποχρέωση. Η κοινωνία οφείλει να σταθεί δίπλα στα παιδιά, γιατί όταν κλείνουμε τα μάτια στον πόνο τους, γινόμαστε όλοι συνένοχοι.» δήλωσε μιλώντας στο in η δικηγόρος της μητέρας του παιδιού και υποψήφια διδάκτωρ Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου.

Στο in μίλησε και η συνήγορος της γιαγιάς και του πατέρα του παιδιού, κα Περσεφώνη Χαρατσιάρη: «Εμείς δεν λάβαμε γνώση των προσκομισθέντων και για αυτό θα φροντίσουμε να προβούμε στις ενέργειες για να μάθουμε τι κατετέθη. Αυτά που έγιναν στο ακροατήριο είναι μακράν της πραγματικότητος διότι αλλοιώνουν την αλήθεια. Απέχουν παρασάγγας από την αλήθεια. Αυτό που θέλει ο εντολέας μου, είναι να έχει επικοινωνία με το παιδί του, το οποίο παιδί του όσο ήταν εκτός φυλακής, ήταν δεμένο με τον πατέρα του, πιο πολύ από ότι με τη μάνα του. Και αυτό το συνομολόγησαν και οι μάρτυρες. Το ότι στερούν την επικοινωνία του πατέρα με το παιδί, πλήττει την ψυχοσωματική του ανάπτυξη. Λυπάμαι την εξέλιξη της διαδικασίας και για εμάς τους συνηγόρους. Η άλλη πλευρά ας αρκεστεί στα πραγματικά περιστατικά και οι καταδίκες είναι πρωτόδικες. Ας σημειωθεί ότι τα κακουργήματα τελείωσαν σε τέσσερις συνεδριάσεις. Έγινε διεκπεραίωση και όχι εκδίκαση της υπόθεσης. Και τα πλημμελήματα που δικάζονται τώρα, έγινε διακοπή για 4η συνεδρίαση.» ανέφερε μιλώντας στο in η κυρία Χαρατσιάρη.

