Συνελήφθη προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ για ασέλγεια σε ανήλικη

Χειροπέδες σε έναν 71χρονο προπονητή ομάδας βόλεϊ γυναικών με έδρα τη ΝΑ Αττική πέρασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαυρίου, το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου.

Ο προπονητής κατηγορείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, για κατάχρηση ανήλικης κατ’ εξακολούθηση, καθώς εκμεταλλεύτηκε τη θέση του προπονητή προκειμένου να προσεγγίσει την ανήλικη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η δράση του προπονητή εις βάρος της ανήλικης ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι τον Μάιο του 2025.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Αναφέρουμε ότι από την υπηρεσία μας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, γεν. 12/07/1954 στον Πειραιά Αττικής, κατοίκου Λαυρίου Αττικής, περιοχή Πάνορμος – Πούντα Ζέζα, κάτοχου του υπ’ αριθ. ***** Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κατηγορούμενο για παράβαση των άρθρων 342 και 98 Π.Κ. “Κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση”.

Ειδικότερα αναφέρουμε ότι ο ανωτέρω εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως προπονητής ομάδας βόλεϊ στο Λαύριο Αττικής, προσέγγισε από τα τέλη του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2024 την ημεδαπή γεν. 2008, κάτοικος Πούντα Ζέζα Λαυρίου Αττικής και ενήργησε ασελγείς πράξεις σε βάρος της».