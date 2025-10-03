Χαλκίδα: Αθώος 5 χρόνια μετά ο ηλικιωμένος που κατηγορήθηκε για ασέλγεια στην ανήλικη ανιψιά του

Πέντε χρόνια μετά την πρώτη καταγγελία και κατόπιν αλλεπάλληλων αναβολών, αθωώθηκε ο θείος που είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης κόρης της ανιψιάς του.

Το 2020, η μητέρα της ανήλικης, κατήγγειλε στις Αρχές πως ο σύζυγος της αδελφής της γιαγιάς της ανήλικης, επιχείρησε να ασελγήσει το έτος 2018 στην 8χρονη τότε κόρη της.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία αυτή, φέρεται το περιστατικό να έχει λάβει χώρα εντός της οικίας του κατηγορουμένου κατά την ίδια χρονική στιγμή που η μητέρα μαζί με την κόρη της είχαν επισκεφτεί την οικία του κατηγορουμένου, το οποίο γειτνίαζε με το σπίτι όπου διέμενε η μητέρα με το παιδί.

Το καταγγελλόμενο περιστατικό, είχε λάβει χώρα σύμφωνα με τη μητέρα, το έτος 2018, όμως το κατήγγειλε στις αρχές δύο χρόνια αργότερα, προφασιζόμενη ότι το παιδί της μίλησε δήθεν σ’ εκείνη ένα χρόνο αργότερα, παρά το γεγονός ότι επισκέπτονταν καθημερινά την οικία του κατηγορουμένου και ουδέποτε έδειχνε κάποια εναντίωση ή δυσαρέσκεια για το πρόσωπο του.

Κατόπιν τούτου η μητέρα αντί να καταγγείλει κατευθείαν το συμβάν στην αστυνομία, προτίμησε όπως ισχυρίζεται να μιλήσει μόνον στο σχολικό του περιβάλλον του παιδιού και μάλιστα να αναφέρει ψευδώς ότι το σχολικό περιβάλλον του παιδιού είχε κινήσει δήθεν και τις διαδικασίες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας,γεγονός ανυπόστατο όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια.

Ο ηλικιωμένος θείος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αρνούνταν τις κατηγορίες, οδηγήθηκε έξι φορές στο ακροατήριο προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του, με την αντίδικο πλην της πρώτης φοράς να μην εμφανίζεται σε καμία άλλη φορές δικάσιμο, με αποτέλεσμα το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χαλκίδας να αναβάλλει συνεχώς και να τιμωρεί τη μητέρα αρχικώς με πρόστιμο λιπομαρτυρίας και εν συνεχεία με ποινή απείθειας σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών.

Αθώος στο ακροατήριο

Στην πρόσφατη δικάσιμο της 1ης Οκτωβρίου 2025, ως μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε η σύζυγος του κατηγορούμενου – μετέπειτα αθωωθέντος -, ενώ απολογήθηκε και ο κατηγορούμενος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Στο δικαστήριο δεν εμφανίστηκε η καταγγέλλουσα μητέρα του παιδιού, αλλά ούτε και είχε διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο να την εκπροσωπήσει.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος απέδωσε την «ανυπόστατη καταγγελία» σε οικονομικά κίνητρα εκ μέρους της μητέρας του ανήλικου τέκνου. Ανέφερε ότι η ίδια δεν εργαζόταν κατά το χρόνο της καταγγελίας αλλά και για πολύ μεγάλο διάστημα, ζητώντας μάλιστα κάποιες φορές χρήματα και από το οικογενειακό περιβάλλον του κατηγορουμένου.

Μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χαλκίδας, έκρινε αθώο τον κατηγορούμενο.

Περνά στην «αντεπίθεση»

Όπως τονίζει μιλώντας στο in, η δικηγόρος του αθωωθέντος, ο εντολέας της έχει ήδη καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της μητέρας του παιδιού και εξ αγχιστείας ανιψιάς του.

«Ο εντολέας μου αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος μετά την οριστική απαλλαγή του από το Δικαστήριο , καθώς έκρινε μετά την ακροαματική διαδικασία, ότι οι κατηγορίες που του αποδίδονταν δεν στοιχειοθετούνται. Από την πρώτη κιόλας στιγμή που κλήθηκε από τις Αρχές και έλαβε γνώση της σχηματισθείσας ποινικής δικογραφίας, ο ίδιος δήλωνε ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις κατηγορία που του αποδίδεται.

»Επί πέντε ολόκληρα έτη ταλαιπωρήθηκε ηθικά και ψυχολογικά, καθόσον πρόκειται για έναν άνθρωπο οικογενειάρχη που μάλιστα επί σειρά ετών αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα υγείας και η «περιπέτειά» του αυτή του στοίχισε πάρα πολύ. Ο ίδιος έχει ήδη καταθέσει μήνυση σε βάρος της μηνύτριας -μητέρας της ανήλικης για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμηση, αφού βρέθηκε στο επίκεντρο σοβαρότατων ψευδών κατηγοριών αλλά και ιδιαιτέρως προς αποκατάσταση της υπόληψής του η οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα» τονίζει μιλώντας στο in η δικηγόρος του αθωωθέντος Ελένη Τραμπάζαλη – Κουλιάκη.