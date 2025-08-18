Πάτρα: Δικογραφία σε βάρος άνδρα για γενετήσιες πράξεις στην 9χρονη ανιψιά του

Μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία, ερευνούν τις τελευταίες ώρες, αστυνομικοί της Ασφάλειας στην Πάτρα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24 καταγγέλθηκε ότι 50χρονος άνδρας προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 9χρονης ανιψιάς του.

Δικογραφία

Ο ίδιος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι οι γονείς της 9χρονης, του είχαν αναθέσει να την προσέχει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας).

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κατάχρηση ανηλίκου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.