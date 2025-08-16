Σάμος: Σοκάρει η κατάθεση ανήλικου για τον γυμνασιάρχη που κατηγορείται για βιασμό
«Μου είπε ότι πρέπει να έχω ανοιχτό μυαλό», είπε ο μαθητής για τον γυμνασιάρχη στη Σάμο ο οποίος έχει προφυλακιστεί
Σοκάρει η κατάθεση μαθητή για τον 47χρονο γυμνασιάρχη και δάσκαλος χορού στη Σάμο, ο οποίος προφυλακίστηκε και κατηγορείται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων. «Μου είπε ότι πρέπει να έχω ανοιχτό μυαλό», αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, ο μαθητής.
Στην κατάθεσή του το αγόρι λέει για τον γυμνασιάρχη στη Σάμο, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων ότι αυτά που βίωσε στην ηλικία των 14 ετών θα τα θυμάται για πάντα με αποτροπιασμό.
«Μου ζήτησε να βγούμε»
«Μου ζήτησε να βγούμε μόνοι μας και από την πρώτη κιόλας συνάντηση. Άρχισε να μιλά για θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τη δεύτερη φορά που συναντηθήκαμε μου ζήτησε συγκεκριμένα πράγματα λέγοντάς μου πρέπει να έχεις ανοιχτό μυαλό», ανέφερε το ανήλικο θύμα του κατηγορούμενου.
- Fed: Τερματίζει το πρόγραμμα ενισχυμένης εποπτείας για κρυπτονομίσματα από τράπεζες
- Συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα: Αυτά είναι τα δώρα που θα ανταλλάξουν οι δύο ηγέτες
- Wall Street: Εβδομάδα ανόδου παρά τις πιέσεις για τους αμερικανικούς δείκτες
- Ηλεία: «Έχει ρημάξει πολλά σπίτια» – Τι λέει η γυναίκα για τον διαρρήκτη που της άρπαξε κοσμήματα μεγάλης αξίας
- Σάμος: Σοκάρει η κατάθεση ανήλικου για τον γυμνασιάρχη που κατηγορείται για βιασμό
- Στροφή της Ελβετίας στην πυρηνική ενέργεια εφτά χρόνια μετά την απαγόρευση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις