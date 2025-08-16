newspaper
Σάμος: Σοκάρει η κατάθεση ανήλικου για τον γυμνασιάρχη που κατηγορείται για βιασμό
Ελλάδα 16 Αυγούστου 2025

Σάμος: Σοκάρει η κατάθεση ανήλικου για τον γυμνασιάρχη που κατηγορείται για βιασμό

«Μου είπε ότι πρέπει να έχω ανοιχτό μυαλό», είπε ο μαθητής για τον γυμνασιάρχη στη Σάμο ο οποίος έχει προφυλακιστεί

Σύνταξη
Spotlight

Σοκάρει η κατάθεση μαθητή για τον 47χρονο γυμνασιάρχη και δάσκαλος χορού στη Σάμο, ο οποίος προφυλακίστηκε και κατηγορείται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων. «Μου είπε ότι πρέπει να έχω ανοιχτό μυαλό», αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, ο μαθητής.

Στην κατάθεσή του το αγόρι λέει για τον γυμνασιάρχη στη Σάμο, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων ότι αυτά που βίωσε στην ηλικία των 14 ετών θα τα θυμάται για πάντα με αποτροπιασμό.

«Μου ζήτησε να βγούμε»

«Μου ζήτησε να βγούμε μόνοι μας και από την πρώτη κιόλας συνάντηση. Άρχισε να μιλά για θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τη δεύτερη φορά που συναντηθήκαμε μου ζήτησε συγκεκριμένα πράγματα λέγοντάς μου πρέπει να έχεις ανοιχτό μυαλό», ανέφερε το ανήλικο θύμα του κατηγορούμενου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Σύνοδος της Αλάσκας: Ειρήνη αναζητά ο Τραμπ στη συνάντηση με Πούτιν

Σύνοδος της Αλάσκας: Ειρήνη αναζητά ο Τραμπ στη συνάντηση με Πούτιν

Wall Street
Wall Street: Εβδομάδα ανόδου παρά τις πιέσεις για τους αμερικανικούς δείκτες

Wall Street: Εβδομάδα ανόδου παρά τις πιέσεις για τους αμερικανικούς δείκτες

Φωτιά ξέσπασε στη δυτική Λέσβο
Ελλάδα 15.08.25

Φωτιά ξέσπασε στη δυτική Λέσβο

Να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη φωτιά που ξεσπά σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, στην ευρύτερη περιοχή της Φίλιας στην Λέσβο

Σύνταξη
Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου
Ελλάδα 15.08.25

Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου

Η φωτιά, αν και βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο, εγκυμονεί κινδύνους εξάπλωσης λόγω και των ισχυρών ανέμων.

Σύνταξη
Δεκαπενταύγουστος: Στα νησιά για τους επιτάφιους της Παναγίας
Κατάνυξη 15.08.25

Δεκαπενταύγουστος: Στα νησιά για τους επιτάφιους της Παναγίας

Τάματα, προσευχές, λιτανείες, αλλά και επιταφίους και πανηγύρια έχει η σημερινή μέρα. Ο Δεκαπενταύγουστος έχει χαρακτηριστεί και το Πάσχα του καλοκαιριού, καθώς τιμάται ο θάνατος της Παναγίας.

Σύνταξη
Ανοίγει ο πρώτος ξενώνας για καρκινοπαθείς και συνοδούς στα Προσφυγικά
Ένα μικρό «θαύμα» 15.08.25

Ανοίγει ο πρώτος ξενώνας για καρκινοπαθείς και συνοδούς στα Προσφυγικά

Ένας ξενώνας για καρκινοπαθείς και τους συνοδούς τους ανοίγει δίπλα από τον Άγιο Σάββα, στα Προσφυγικά, για να εξυπηρετήσει τα άτομα από την επαρχία που αγωνίζονται να ζήσουν υπό αντίξοες συνθήκες. Το in βρέθηκε εκεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2: «Καθάρισαν» Κιέζα και Σαλάχ
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2: «Καθάρισαν» Κιέζα και Σαλάχ

Η Λίβερπουλ… τα χρειάστηκε, το 2-0 έγινε 2-2 από τη σκληροτράχηλη Μπόρνμουθ, αλλά ο Κιέζα έδωσε τη λύση στο 88′, ο Σαλάχ έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα (4-2) και έτσι η πρωταθλήτρια ξεκίνησε με το «δεξί» τη φετινή Premier League

Σύνταξη
Reuters: Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για «μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων της Γάζας
Σχέδιο εκτοπισμού 15.08.25

Reuters: Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για «μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων της Γάζας

Το Νότιο Σουδάν είναι χώρα που αντιμετωπίζει πολυετή πολιτική κρίση και ένοπλη βία. Οι Παλαιστίνιοι έχουν απορρίψει το σχέδιο του Ισραήλ, όπως και κάθε σχέδιο για εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ο πρόεδρος ντε Σόουζα ανακοινώνει τον πρώτο νεκρό από τις πυρκαγιές – Ήταν πρώην δήμαρχος που βοηθούσε στην κατάσβεση
Κόσμος 15.08.25

Πορτογαλία: Ο πρόεδρος ντε Σόουζα ανακοινώνει τον πρώτο νεκρό από τις πυρκαγιές – Ήταν πρώην δήμαρχος που βοηθούσε στην κατάσβεση

Η Πορτογαλία έχει ενεργοποιήσει, όπως και η γειτονική της Ισπανία, τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε την αποστολή τεσσάρων αεροσκαφών Canadair

Σύνταξη
Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors
Είπα ξείπα 15.08.25

Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors

Πριν λίγα χρόνια oι Kiss χαρακτήριζαν τον Ντόναλντ Τραμπ ως «απεχθή» και επικίνδυνο. Τώρα, δηλώνουν «βαθιά τιμημένοι» για τη βράβευσή τους από τον ίδιο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τουρκία: Μια «γοργόνα» βουτάει στην Αττάλεια με φόντο αεροπλάνο του Β’ ΠΠ [βίντεο]
Viral 15.08.25

Μια «γοργόνα» βουτάει στην Αττάλεια με φόντο αεροπλάνο του Β' ΠΠ

Στην Αττάλεια και συγκεκριμένη στην περιοχή Κας στην Τουρκία, μια ελεύθερη δύτρια - «γοργόνα» κράτησε την αναπνοή της για 6 ολόκληρα λεπτά χαρίζοντας ταυτόχρονα ένα μαγευτικό βίντεο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι σημαίνει για τις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Διεθνής Οικονομία 15.08.25

Τι σημαίνει για τις παγκόσμιες αγορές μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Οι λεπτομέρειες και η διάρκεια οποιασδήποτε συμφωνίας θα είναι καθοριστικής σημασίας, και προς το παρόν οι αγορές βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Φωτιά ξέσπασε στη δυτική Λέσβο
Ελλάδα 15.08.25

Φωτιά ξέσπασε στη δυτική Λέσβο

Να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη φωτιά που ξεσπά σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, στην ευρύτερη περιοχή της Φίλιας στην Λέσβο

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 15.08.25

LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ

LIVE: Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του
«Μη χαρίζεστε» 15.08.25

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον αποκαλύπτει πώς οι οικονομικές ανάγκες επηρέασαν την καριέρα του, εξηγώντας γιατί μερικές φορές «πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει» πριν ακολουθήσεις το πάθος σου.

Σύνταξη
LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ
Ποδόσφαιρο 15.08.25

LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ

LIVE: Ρεν – Μαρσέιγ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ρεν – Μαρσέιγ, για την 1η αγωνιστική της Ligue 1.

Σύνταξη
Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας
Πλήρης εγρήγορση 15.08.25

Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας

Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, «προσωρινά» τηλέφωνα και υπολογιστές που θα καταστραφούν μετά και άλλα μέτρα έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Σπουδαία πρωτοβουλία: Με εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη η Νότιγχαμ Φόρεστ θα δίνει εισιτήρια σε παιδιά και νέους που τα έχουν ανάγκη
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Σπουδαία πρωτοβουλία: Με εντολή του Βαγγέλη Μαρινάκη η Νότιγχαμ Φόρεστ θα δίνει εισιτήρια σε παιδιά και νέους που τα έχουν ανάγκη

Η Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά από εντολή του ηγέτη της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, ανακοίνωσε την υλοποίηση του προγράμματος «Magic Moments».

Σύνταξη
