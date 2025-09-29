Αμφιλοχία: Κατήγγειλε τον σύζυγό της για ασέλγεια σε βάρος της 4χρονης κόρης τους – Συνελήφθη ο 50χρονος
Ο 50χρονος συνελήφθη στην Αμφιλοχία το μεσημέρι της Κυριακής
- Ξεκίνησε η δίκη για το διαζύγιο Κεφαλογιάννη - Μάτσα και για την επιμέλεια των παιδιών
- Στο ανθρωποκτονιών η υπόθεση για τις συνθήκες θανάτου της Μαίρης Χρονοπούλου
- Κάτι σάπιο υπάρχει στο Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα - Έρευνα χαστούκι στην κυβέρνηση
- Βοιωτία: Τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης – Τι λέει το πόρισμα του ανθρωπολόγου
Σοκάρει την τοπική κοινωνία η καταγγελία γυναίκας στην Αμφιλοχία, σε βάρος του 50χρονου συζύγου της, για ασέλγεια σε βάρος της 4χρονης κόρης τους.
Η γυναίκα υποστήριξε σε αστυνομικούς ότι ο σύζυγός της προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης τους, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο 50χρονος.
Καταγγελία και για ενδοοικογενειακή βία
Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι κατά το παρελθόν, ο ίδιος είχε χειροδικήσει σε βάρος της ίδιας.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από την ιατροδικαστική εξέταση στην 4χρονη δεν προέκυψαν στοιχεία, ωστόσο σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα ο άνδρας συνελήφθη στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής (28.9.25). Μάλιστα, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές που είχε στην κατοχή του, ώστε να πραγματοποιηθεί έρευνα και να εντοπιστούν, αν υπάρχουν, αρχεία με οποιοδήποτε υλικό μπορεί να αποδεικνύει όσα έχουν καταγγελθεί σε βάρος του.
- Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις
- Έβερτον – Γουέστ Χαμ 1-1: Πολύτιμος βαθμός για τα «σφυριά»
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 30.09.2025]
- Ο Τραμπ απειλεί με επιβολή νέων δασμών σε έπιπλα και ταινίες
- Νίκες για Λάτσιο (0-3) και Πάρμα (2-1, vid)
- Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις