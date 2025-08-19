Τον απόλυτο τρόμο βίωσε μια 30χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν – σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια – ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στο σπίτι της άλλαξε ξαφνικά πορεία και την οδήγησε σε ερημική τοποθεσία.

Ο φερόμενος δράστης έχει ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία και αναζητείται

Εκεί, ο ταξιτζής φέρεται να προσπάθησε να ασελγήσει εις βάρος της, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Ωστόσο, οι φωνές και η σθεναρή αντίσταση της γυναίκας φαίνεται ότι αποθάρρυναν τον οδηγό, με αποτέλεσμα εκείνη να καταφέρει να ξεφύγει από τα χέρια του.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η 30χρονη είχε επιβιβαστεί στο επαγγελματικό όχημα για να επιστρέψει στο σπίτι της. Κάποια στιγμή, όμως, ο αυτοκινητιστής άλλαξε πορεία οδηγώντας την σε χώρο στάθμευσης, σε απομακρυσμένο σημείο της περιοχής.

Ηράκλειο: Έβαλε τις φωνές και κατάφερε να ξεφύγει

Η γυναίκα κατέθεσε στην Αστυνομία ότι ο οδηγός προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και να την φιλήσει κάνοντας σαφείς τις αρρωστημένες ορέξεις του. Όταν εκείνη κατάφερε να διαφύγει, πήγε στην Ασφάλεια Ηρακλείου και περιέγραψε ακριβώς τι της συνέβη.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως τις έρευνες και, σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχουν ταυτοποιήσει τον φερόμενο δράστη ο οποίος αναζητείται.