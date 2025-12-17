Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς

Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ημέρες σε σχολείο του Βόλου, όταν αποκαλύφθηκε πως καθηγητής κλειδώνει τους μαθητές του μέσα στην τάξη για να κάνει μάθημα.

Οι αντιδράσεις προκλήθηκαν την περασμένη Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου, όταν καθηγητής σχολείου του Βόλου μπήκε στην αίθουσα και αμέσως κλείδωσε την πόρτα. Οι μαθητές διαμαρτυρήθηκαν από την πρώτη στιγμή και εν τέλει ο εκπαιδευτικός ξεκλείδωσε και «απεγκλώβισε» την ομάδα μαθητών που ζητούσε να φύγει.

Διαμαρτυρία από τους γονείς

Ο καθηγητής, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται πως τους απείλησε με αποβολή.

Το πρωί της Τρίτης (16/12) οι γονείς πήγαν στο σχολείο μαζί με τα παιδιά τους για να διαμαρτυρηθούν.

«Οι γονείς δεν άφησαν τα παιδιά τους να μπουν στο μάθημα με τον συγκεκριμένο καθηγητή. Ανησυχούν. Φοβούνται. Δεν νιώθουν ασφάλεια. Αυτό που έγινε (σ.σ. με το κλείδωμα των μαθητών) δεν συμβαίνει ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες», ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, ο οποίος έγινε αποδέκτης των καταγγελιών γονέων, όταν ενημερώθηκαν από τα παιδιά τους για τα καθέκαστα.

Τον καθηγητή είδε χθες και συζήτησαν σύμβουλος εκπαίδευσης που όρισε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, για τη διερεύνηση του περιστατικού, ωστόσο οι γονείς δηλώνουν προβληματισμένοι και φοβισμένοι από τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. «Θα αξιολογήσει την κατάσταση. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από πλευράς Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Κανείς δεν νιώθει άνετα με όσα συνέβησαν στο σχολείο», σχολίασε ο πρόεδρος του συλλόγου γονέων.

Οι αντιδράσεις από τους μαθητές

Ωστόσο, την περασμένη Παρασκευή, δεν ήταν η πρώτη φορά, που ο καθηγητής επιχείρησε να κάνει μάθημα, αφού πρώτα κλείδωσε την πόρτα της αίθουσας διδασκαλίας. Σύμφωνα με καταγγελίες, μπαίνοντας στην τάξη για το μάθημά του, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να γυρνά το κλειδί στην πόρτα για να παραμείνει κλειστή, μέχρι να τελειώσει η ώρα της παράδοσης.

Μαθητές όταν είδαν να γυρνά το κλειδί στην πόρτα αντέδρασαν. Του ζήτησαν να ξεκλειδώσει την τάξη κι όταν εκείνος αρνήθηκε, επαναστάτησαν. Ακολούθησε ένταση, με τον εκπαιδευτικό να ξεκλειδώνει την πόρτα και να βγάζει έξω τους μαθητές που του ζητούσαν να την ανοίξει, λέγοντάς τους, ότι θα τους βάλει απουσία.

Η ομάδα των μαθητών που απεγκλωβίστηκε από την κλειδωμένη τάξη απευθύνθηκε στον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος κατευθύνθηκε αμέσως προς την αίθουσα. Διαπίστωσε και ο ίδιος ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη και δεν άνοιγε, ενώ μέσα βρισκόταν ο καθηγητής με τους υπόλοιπους μαθητές του τμήματος.

Μαθητές προχώρησαν σε αποχή από τα μαθήματά τους διαμαρτυρόμενοι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται «κλειδαμπαρωμένοι» στην τάξη, ενώ έλεγαν επίσης ότι ο καθηγητής είναι γενικά οξύθυμος.