Σέρρες: Προφυλακίστηκε ο 62χρονος καθηγητής για τη σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε σήμερα μετά την απολογία του σε ανακρίτρια και εισαγγελέα ο 62χρονος καθηγητής σχολείου στις Σέρρες ο οποίος κατηγορείται για το κακούργημα της κατάχρησης ανηλίκου άνω των 14 ετών σε ασέλγεια.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία της μητέρας 17χρονης μαθήτριας, η οποία ανέφερε ότι ο καθηγητής επιχείρησε να παρενοχλήσει σεξουαλικά την κόρη της.

Σύμφωνα με την κατάθεση της ανήλικης, ο εκπαιδευτικός, ενώ βρίσκονταν μόνοι τους σε σχολική αίθουσα, την πλησίασε και τη θώπευσε σε σημεία του σώματός της.

Αρνείται τις κατηγορίες

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 62χρονου, Βασίλης Νουλέζας υπογράμμισε ότι ο καθηγητής αρνείται τις κατηγορίες, ενώ εξέφρασε τη διαφωνία του με την εισαγγελική πρόταση ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό της πράξης, υποστηρίζοντας ότι, βάσει των μέχρι στιγμής στοιχείων, η υπόθεση θα έπρεπε να υπαχθεί στο άρθρο 337 του Ποινικού Κώδικα περί προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, αδίκημα που διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο κ. Νουλέζας χαρακτήρισε την απόφαση για προσωρινή κράτηση ως «υπέρμετρα αυστηρή και επαχθή», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Θεωρώ ότι η απόφαση είναι ιδιαίτερα σκληρή και δεν κατανοώ για ποιον λόγο επιβλήθηκε προσωρινή κράτηση, όταν ο κατηγορούμενος δεν είναι ύποπτος φυγής, διαμένει μόνιμα σε χωριό των Σερρών, φροντίζει τη 92χρονη μητέρα του και δεν έχει προβεί σε καμία προπαρασκευαστική πράξη φυγής».

Μάρτυρες υπεράσπισης

Ο καθηγητής, σύμφωνα με τον συνήγορο του, έχει λευκό ποινικό μητρώο, μια άμεμπτη συμπεριφορά προς τους μαθητές του και για τον λόγο αυτό ήρθαν να τον υπερασπιστούν σήμερα στην εξέταση στην ανακρίτρια συνάδελφοι του, αλλά και η καθαρίστρια του σχολείου, η οποία βρισκόταν στο χώρο και έβλεπε πως η πόρτα της τάξης μέσα στην οποία ήταν η μαθήτρια και ο καθηγητής, ήταν ανοιχτή.

Τις επόμενες ημέρες ο κ. Νουλέζας θα προσφύγει κατά της απόφασης στο συμβούλιο Πλημμελειοδικών όπως ο νόμος ορίζει και θα ζητήσουν την αντικατάσταση της διαταχθείσας προσωρινής κράτησης, ώστε ο πελάτης του να έχει ευμενέστερη μεταχείριση και να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους.