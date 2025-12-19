Σέρρες: Καταγγελία 17χρονης μαθήτριας για παρενόχληση από τον καθηγητή της – Συνελήφθη ο 62χρονος
Η μαθήτρια ενημέρωσε τους γονείς της ότι ο καθηγητής τη θώπευσε και στη συνέχεια έκανε καταγγελία στην αστυνομία στις Σέρρες
Στη σύλληψη ενός 62χρονου καθηγητή από λύκειο της πόλης των Σερρών με την κατηγορία κατάχρησης ανηλίκου προχώρησε η αστυνομία μετά από καταγγελία 17χρονης.
Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης ο καθηγητής την κάλεσε στην τάξη, όταν αυτή ήταν άδεια και ξεκίνησε να την θωπεύει σε σημεία του σώματος.
Το είπε στους γονείς της
Η 17χρονη σοκαρισμένη αποχώρησε από το σχολείο, είπε στην οικογένεια της τα όσα συνέβησαν και το βράδυ της Τετάρτης (17/12) προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.
Αρχικά στην αστυνομία έδωσε κατάθεση η μητέρα της 17χρονης και στη συνέχεια η μαθήτρια παρουσία παιδοψυχολόγου
Συνελήφθη ο καθηγητής
Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ανακρίτρια Σερρών και η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 62χρονου, ο οποίος κρατείται στο τμήμα μεταγωγών της Αστυνομικής διεύθυνσης Σερρών.
Την Δευτέρα (22/12) θα περάσει την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών για κατάθεση. Το αδίκημα, για το οποίο κατηγορείται είναι κακούργημα.
