Θεσσαλονίκη: Καθηγητής καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας στα ιδιαίτερα
Στην απολογία του ο καθηγητής αρνήθηκε κατηγορηματικά τις πράξεις, κάνοντας λόγο για ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς από τη μαθήτρια
- Ταχύτερες και ασφαλέστερες οι άμεσες πληρωμές – Τι αλλάζει από σήμερα
- Πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος αναζητά η Τροχαία
- Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς
- Τύρναβος: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του – Ζούσε μόνος και αβοήθητος
Εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε 12μηνη φυλάκιση, με τριετή αναστολή, επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά μαθήτρια λυκείου στην οποία παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα.
Ο 40χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης το οποίο τον έκρινε ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Είχε καταγγελθεί για χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου περιεχομένου εις βάρος της μαθήτριας κατά την παράδοση μαθημάτων, την περίοδο 2020-21, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.
Τι ισχυρίστηκε ο εκπαιδευτικός
Στην απολογία του αρνήθηκε κατηγορηματικά τις πράξεις, κάνοντας λόγο για ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς από τη μαθήτρια.
Ο ίδιος είχε καταγγελθεί από μία ακόμη έφηβη στην οποία παρέδιδε μαθήματα, αλλά η περίπτωση αυτή δεν έφτασε στο ακροατήριο.
- Θεσσαλονίκη: Καθηγητής καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας στα ιδιαίτερα
- Tροχαίο με παράσυρση γυναίκας στη Μεσογείων – Μετεφέρθηκε στο νοσοκομείο
- Ο Κιάνου Ριβς αποκαλύπτει τι δουλειά έκανε πριν πετύχει ως ηθοποιός στο Χόλιγουντ
- Ο CEO της Serie A κατά του Ραμπιό: «Να σέβεται τα λεφτά που παίρνει» – Τί συνέβη
- «Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια
- Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις