Πάτρα: Συνελήφθη καθηγητής – Έδειξε γυμνές φωτογραφίες των παιδιών του σε μαθήτρια
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, οι οποίοι κατέσχεσαν το κινητό του 40χρονου στο οποίο εντοπίστηκαν οι επίμαχες φωτογραφίες.
- Το Ανώτατο Δικαστήριο στο πλευρό του Τραμπ - Παγώνει απόφαση για καταβολή επιδομάτων για αγορά τροφίμων
- Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα – 15 συλλήψεις
- Σκότωσαν καθαρίστρια που πήγε σε λάθος σπίτι μπροστά στον άνδρα της
- Ζητείται ειρηνευτική δύναμη στη Γάζα – «Απορρίπτονται οι χρήσιμοι ηλίθιοι»
τη σύλληψη ενός 40χρονου καθηγητή στην Πάτρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταγγελία για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.
Ο συλληφθείς, σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, διδάσκει σε ειδικό σχολείο της πόλης.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία του πατέρα 15χρονης, ο οποίος ανέφερε ότι ο εκπαιδευτικός έδειξε στην κόρη του άσεμνες φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του από το κινητό του τηλέφωνο.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, οι οποίοι κατέσχεσαν το κινητό του 40χρονου στο οποίο εντοπίστηκαν οι επίμαχες φωτογραφίες.
Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στην Κορινθία, όπου κατασχέθηκαν ηλεκτρονικός υπολογιστής και σκληροί δίσκοι.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 73-90: Εύκολη νίκη για τις «ερυθρόλευκες» στην Πυλαία
- Απανθρακωμένη σορός στη Βοιωτία: Οι αρχές ερευνούν σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα
- Ξεκίνησε το σχέδιο αστυνόμευσης σε οικισμούς Ρομά – Ο στόχος της ΕΛ.ΑΣ.
- Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ματς με την Κηφισιά (pic)
- Αντιπολιτευτικές βολές για το μακελειό στα Βορίζια – Κατηγορίες για διγλωσσία σχετικά με την οπλοκατοχή
- «All’s Fair» – Η Κιμ Καρντάσιαν είναι η ιδανική ξύλινη πρωταγωνίστρια για αυτό το κενό, ασυγχώρητα βαρετό δράμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις