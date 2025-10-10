Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 39χρονος για παιδική πορνογραφία – Είχε 1.000 αρχεία με ευαίσθητο περιεχόμενο
Η ταυτοποίησή του έγινε μέσω δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου είχε αποθηκεύσει ψηφιακά 84 φωτογραφίες και 51 βίντεο παιδικής πορνογραφίας
- Σπάνιος κοραλλιογενής ύφαλος ανακαλύφθηκε στη Μεσόγειο
- «Είμαι τρελός, σειρά έχει ο επόμενος» – Σοκάρουν οι μαρτυρίες στη δίκη για την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης
- Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος για τα μαχαιρώματα με συμμαθητή του – Τι λέει ο δικηγόρος του
- Στη φυλακή 39χρονος για παιδική πορνογραφία - Είχε 1.000 αρχεία με ευαίσθητο περιεχόμενο
Σε 7ετή κάθειρξη καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ένας 39χρονος, επειδή κατείχε εκατοντάδες αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας.
Το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου έντιμου βίου, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Υπό αυτές τις συνθήκες επέστρεψε στις φυλακές, όπου παρέμενε από τον Ιούλιο του 2024, καθώς μετά την απολογία του στον ανακριτή είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ταυτοποίησή του έγινε μέσω δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου είχε αποθηκεύσει ψηφιακά 84 φωτογραφίες και 51 βίντεο παιδικής πορνογραφίας. Επιπλέον, σε εξωτερικό σκληρό δίσκο βρέθηκαν περισσότερα από 1.000 αρχεία με γυμνά ανήλικα σε άσεμνες στάσεις.
Τι είπε ο 39χρονος στην απολογία του
Ενώπιον των δικαστών ο 39χρονος απολογήθηκε πως τα επίμαχα αρχεία προήλθαν από λήψεις στο λεγόμενο «σκοτεινό δίκτυο» (Dark Web) στο πλαίσιο της ερευνητικής, όπως είπε, ενασχόλησής του με ζητήματα κυβερνοασφάλειας, με σκοπό την ανάλυση ιών και κακόβουλων λογισμικών.
«Κατέβασα τα αρχεία για να εξετάσω τον ιό και τα υπόλοιπα τα διέγραψα, δεν με ενδιέφερε το περιεχόμενό τους» είπε ο 39χρονος, ενώ παραδέχεται πως ενήργησε «ριψοκίνδυνα». Συμπλήρωσε ότι «ήταν δικό μου λάθος που δεν έλεγξα εάν όντως τα είχα διαγράψει».
Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν και το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για την αποδιδόμενη πράξη.
- LIVE προκριματικά Euro K21: Γερμανία – Ελλάδα
- Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος για τα μαχαιρώματα με συμμαθητή του – Τι λέει ο δικηγόρος του
- Θεοδωρικάκος: Τύπου ΑΑΔΕ η νέα Αρχή για την προστασία των καταναλωτών
- ΕΠΟ: Ξένος αρχιδιαιτητής και για τις σεζόν 2026-28
- Κατάπαυση πυρός στη Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που θεωρούνται ζωντανοί
- Εθνική Ελπίδων: Η 11άδα για το παιχνίδι με τη Γερμανία (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις