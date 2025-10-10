Σε 7ετή κάθειρξη καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ένας 39χρονος, επειδή κατείχε εκατοντάδες αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου έντιμου βίου, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Υπό αυτές τις συνθήκες επέστρεψε στις φυλακές, όπου παρέμενε από τον Ιούλιο του 2024, καθώς μετά την απολογία του στον ανακριτή είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ταυτοποίησή του έγινε μέσω δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου είχε αποθηκεύσει ψηφιακά 84 φωτογραφίες και 51 βίντεο παιδικής πορνογραφίας. Επιπλέον, σε εξωτερικό σκληρό δίσκο βρέθηκαν περισσότερα από 1.000 αρχεία με γυμνά ανήλικα σε άσεμνες στάσεις.

Τι είπε ο 39χρονος στην απολογία του

Ενώπιον των δικαστών ο 39χρονος απολογήθηκε πως τα επίμαχα αρχεία προήλθαν από λήψεις στο λεγόμενο «σκοτεινό δίκτυο» (Dark Web) στο πλαίσιο της ερευνητικής, όπως είπε, ενασχόλησής του με ζητήματα κυβερνοασφάλειας, με σκοπό την ανάλυση ιών και κακόβουλων λογισμικών.

«Κατέβασα τα αρχεία για να εξετάσω τον ιό και τα υπόλοιπα τα διέγραψα, δεν με ενδιέφερε το περιεχόμενό τους» είπε ο 39χρονος, ενώ παραδέχεται πως ενήργησε «ριψοκίνδυνα». Συμπλήρωσε ότι «ήταν δικό μου λάθος που δεν έλεγξα εάν όντως τα είχα διαγράψει».

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν και το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για την αποδιδόμενη πράξη.