Ένας 15χρονος συνελήφθη σε περιοχή της Σκύδρας, στην Πέλλα, για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, κακουργηματικού χαρακτήρα, για κατοχή υλικού πορνογραφίας ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προηγήθηκε καταγγελία στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, αναφορικά με χρήστη διαδικτυακής πλατφόρμας, ο οποίος προτίθεται να διακινήσει υλικό πορνογραφίας ανηλίκων. Τα παραπάνω στοιχεία και πληροφοριακά δεδομένα που συλλέχθηκαν, τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και μετά από αλληλογραφία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και από την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, προέκυψαν τα στοιχεία και ο τόπος κατοικίας του εμπλεκομένου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες το πρωί έγινε έρευνα στο σπίτι του 15χρονου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, παρουσία αρμοδίου δικαστικού λειτουργού, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την επιτόπια ψηφιακή ανάλυση που διενεργήθηκε στα κατασχεθέντα κινητά τηλέφωνα, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου στην υπόθεση, ενώ εντοπίστηκαν συνολικά 1.000 αρχεία (εικόνας και βίντεο) με περιεχόμενο πορνογραφίας ανηλίκων, πράξη για την οποία συνελήφθη.

Η διαδικασία για την περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση των κατασχεθέντων ψηφιακών πειστηρίων από την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.