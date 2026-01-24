Ξεσπά ο πατέρας του παιδιού που η διευθύντρια τον φίμωσε με χαρτοταινία – «Περιμένω να ακούσω γιατί»

Ένα περιστατικό που παραπέμπει σε σαδιστική συμπεριφορά και σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία συνέβη στο Γυμνάσιο Νέου Σουλίου στις Σέρρες.

Διευθύντρια σχολείου φίμωσε το στόμα μαθητή με χαρτοταινία επειδή μιλούσε, ενώ παρακίνησε συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια, αφού πρώτα είχε ζήτησε από τη δίδυμη αδερφή του να πράξει το ίδιο, ωστόσο εκείνη αρνήθηκε.

Η μητέρα των δύο παιδιών ενημερώθηκε από τα ίδια, όταν τα παρέλαβε από το φροντιστήριο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το παιδί έμεινε έτσι μέχρι το τέλος της διδακτικής ώρας. Στη συνέχεια τον βρήκε η φιλόλογός του, η οποία του έλυσε τα χέρια. Όπως κατήγγειλε η μητέρα του, η ίδια δεν ενημερώθηκε για το περιστατικό από το σχολείο.

Ξεσπά ο πατέρας του παιδιού στις «Εξελίξεις Τώρα»

Οι «Εξελίξεις Τώρα» επικοινώνησαν με τον πατέρα του 13χρονου, ο οποίος είναι σοκαρισμένος με ό,τι συνέβη στο παιδί του.

«Δεν έχω καταλάβει ακόμα τον λόγο, περιμένω να ακούσω… Έκανε φασαρία, μιλούσε με συμμαθητές του; Ξέρετε, παιδιά 13 χρονών είναι. Aποφάσισε να του φιμώσει το στόμα, η ίδια του έβαλε χαρτοταινία στο στόμα και ζήτησε από έναν συμμαθητή του, τον παρακίνησε να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία. Το έκανε το παιδί και εννοείται δεν ρίχνουμε ευθύνες στο παιδί, στον συμμαθητή του. Και τον άφησε έτσι σε όλη την υπόλοιπη διδακτική ώρα να κάθεται και να παρακολουθεί έτσι το μάθημα».

<br />

«Χρήζει βοήθειας»

Στην εκπομπή μίλησε και ο πατέρας του παιδιού που υποχρεώθηκε από τη δασκάλα να δέσει με χαρτοταινία τον συμμαθητή του.

«Είχαν μία συνομιλία μεταξύ τους τα παιδιά. Η συγκεκριμένη κυρία, απ’ ότι γνωρίζω, από τον γιο μου, θύμωσε γιατί μιλούσαν. Μπήκε μπροστά στο παιδί. Ζήτησε από την αδερφή του παιδιού να πάει να φέρει τη χαρτοταινία. Δεν πήγε η αδερφή του η δίδυμη να την πάρει. Πήγε από μόνη της η κυρία αυτή. Πήρε τη χαρτοταινία, έκοψε 3 κομμάτια, έκλεισε το στόμα του παιδιού και στη συνέχεια ζήτησε από το δικό μου το γιο, να του δέσει τα χέρια. Σοκαριστήκαμε πάρα πολύ με αυτό το γεγονός γι’ αυτό και η υπόθεση την έχει λάβει δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή.

»Η συγκεκριμένη κυρία κατά τη γνώμη μου δεν είναι επικίνδυνη, χρήζει βοήθειας άλλης. Ίσως έχει κάποια προβλήματα η γυναίκα. Είναι πρόβλημα γιατί κάποιοι είπαν ότι ‘’εντάξει δεν έγινε και κάτι, δεν το χτύπησε, δεν το’ κανε’’. Αύριο μεθαύριο δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Φτάνουμε σε σημείο σαν γονείς να αναρωτιόμαστε ”να στείλουμε τα παιδιά σχολείο ή όχι”. Και εγώ στην αρχή δεν πίστευα στα αυτιά μου αυτό που άκουγα από το γιο μου. Ήρθε στεναχωρημένος για το συμβάν που έγινε. Στο μυαλό των παιδιών θεωρήθηκε ότι θα ήταν μία πλάκα, βασικά δεν ξέρω ένα αστείο, ένα κακόγουστο αστείο που στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε καθόλου καλή η κατάσταση. Ευτυχώς το παιδί είναι καλά, δεν έπαθε κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα, γιατί εμένα ο ενδοιασμός μου ήταν ‘’πώς ανέπνεε ο συμμαθητής σου’’».

<br />

Τι λένε μαρτυρίες γονέων

Γονείς μαθητών πάντως αναφέρουν αποκλειστικά στις «Εξελίξεις Τώρα» ότι τόσο τα παιδιά όσο και ο Σύλλογος Γονέων διαμαρτύρονταν για τη συμπεριφορά της διευθύντριας.

«Πάει καιρός που τα παιδιά έχουν διαμαρτυρηθεί άπειρες φορές για τη συγκεκριμένη κυρία. Ήταν περισσότερο οξύθυμη από όσο θα έπρεπε σαν καθηγήτρια. Έχουν γίνει μικρότερα περιστατικά, δεν τα γνωρίζω όλα, αλλά έχουν γίνει. Και τα παιδιά των τελευταίο καιρό διαμαρτύρονταν ότι θέλουν να κάνουν κατάληψη για το συγκεκριμένο θέμα. Κάτι παρόμοιο, τόσο τρανταχτό, όχι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο».

Τι λένε οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο

Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι μέχρι πρότινος δεν είχε υπάρξει καμία καταγγελία εναντίον της διευθύντριας, παρόλο που κατά το παρελθόν είχαν δημιουργηθεί και άλλα προβλήματα στο συγκεκριμένο σχολείο.

«Ότι δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα στο σχολείο αυτό στο παρελθόν, ναι! Αλλά για να μπορέσει να παρέμβει κάποιος θα πρέπει να έχει σοβαρότατες ενδείξεις και αποδείξεις στα χέρια του. Θα πρέπει να φτάσει μία καταγγελία παραδείγματος χάριν. Μέχρι τώρα μηνυτήριες αναφορές ή αναφορές έστω, ενυπόγραφες ή ανώνυμες δεν έχουν φτάσει», είπε ο Ιωάννης Παπαεμμανούλης, πρόεδρος ΕΛΜΕ Σερρών.

«Είχανε κάποια παράπονο αλλά όχι κάτι συγκεκριμένο όμως. Γενικόλογα ήταν. Δεν ήταν κάτι που να στοιχειοθετεί κάποιο ποινικό ή πειθαρχικό παράπτωμα ας πούμε ή παράβαση καθήκοντος. Ε, είχε διαφωνίες με τους συναδέλφους κυρίως», είπε ο αντιπρόεδρος ΕΛΜΕ Σερρών, Δημήτρης Χατζηαντωνίου.

Τι υποστήριξε η διευθύντρια στις Αρχές

Οι «Εξελίξεις Τώρα» κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τη δασκάλα, που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό, ωστόσο η ίδια επέλεξε να μην απαντήσει: «Έχω δουλειά τώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών η διευθύντρια του σχολείου συνελήφθη από την αστυνομία. Η ίδια διανυκτέρευσε στην Ασφάλεια Σερρών και σήμερα το πρωί πέρασε την πόρτα του Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, η δασκάλα υποστήριξε στις Αρχές: «Το έκανα για πλάκα, ο μαθητής δεν δυσανασχετούσε. Το έκανα γιατί μιλούσε και για να συνεχίσουμε το μάθημα. Εκείνος έδεσε μόνος του τα χέρια του δεν του είπα εγώ να το κάνει. Δεν τον φίμωσα. Έμεινε 10 λεπτά με την ταινία στο στόμα, ήταν συμβολική κίνηση και έγινε με την συναίνεση των μαθητών».

Το δικαστήριο επέβαλε στην 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια του σχολείου ποινή φυλάκισης 24 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, ωστόσο η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική ποινή ενώ η διευθύντρια άσκησε έφεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των «Εξελίξεων», η δασκάλα κατά το παρελθόν είχε έντονες συγκρούσεις με καθηγητές, έχει κατηγορηθεί για «αντισυναδελφική» συμπεριφορά ενώ συχνοί ήταν και οι λεκτικοί διαπληκτισμοί με μαθητές.