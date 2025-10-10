newspaper
Οι κρίσιμες προκλήσεις προσιτής στέγασης των νέων
Αυτοδιοίκηση 10 Οκτωβρίου 2025 | 14:18

Οι κρίσιμες προκλήσεις προσιτής στέγασης των νέων

Ο Δήμος Κομοτηνής επιχειρεί με την συμμετοχή του σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα να συμβάλλει στην εύρεση λύσεων για την παροχή προσιτής στέγασης για τους νέους.

Χρήστος Ράπτης
ΚείμενοΧρήστος Ράπτης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής σε διακρατικό έργο για τη νεολαία και στοχεύει στην αντιμετώπιση των κρίσιμων προκλήσεων στέγασης που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε Ελλάδα, Σλοβενία και Κύπρο.

Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της πρόσβασης των νέων σε στέγαση και στη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση πολιτικών, προωθώντας την κοινωνική συνοχή. Μέσα από δράσεις χαρτογράφησης αναγκών, διακρατικές συναντήσεις και την ανάπτυξη πολιτικών προτάσεων, το έργο στοχεύει να προσφέρει βιώσιμες λύσεις για τη στέγαση των νέων και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών και οργανώσεων νεολαίας.

Συντονιστής του έργου είναι ο Δήμος Κομοτηνής, ενώ εταίροι είναι το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας Σλοβενίας (Mladinski Svet Slovenije) και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Cyprus Youth Council). Ο Δήμος Κομοτηνής θα συμμετάσχει ενεργά σε όλες τις δράσεις του έργου, διοργανώνοντας τοπικές εκδηλώσεις και διακρατικές συναντήσεις, ενώ θα συμβάλει στην ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων και στρατηγικών για τη βελτίωση της πρόσβασης των νέων σε οικονομικά προσιτή και ασφαλή στέγαση.

Το έργο έχει διάρκεια 18 μήνες και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου.

Ζήτημα εθνικής σημασίας

Η προσιτή στέγαση είναι μέγα ζητούμενο για όλη την Ελλάδα. Πλέον θεωρείται και κρίσιμο εθνικό θέμα καθώς η επίλυση του ή όχι θα καθορίσει το μέλλον και την βιωσιμότητα της Ελληνικής περιφέρειας. Ήδη πολλά σχολεία κάθε χρόνο αναστέλλουν την λειτουργία τους λόγω έλλειψης μαθητών. Ήδη πολλοί νέοι μας φεύγουν σε άλλες χώρες για να εξασφαλίσουν το μέλλον τους ή απλά για να βρούνε εργασία αναλόγως των προσόντων τους. Αν λοιπόν οι κατοικίες δεν είναι προσιτές οικονομικά για να ζήσει κανείς στην Ελληνική Περιφέρεια και να δημιουργήσει οικογένεια, άπαντες μπορούν να φανταστούν μια ερημοποιημένη Ελληνική Περιφέρεια.

Σε αυτό το ζωφερό όπως εξελίσσεται μέλλον, η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση προσπαθεί με τα λίγα μέσα που έχει στη διάθεση της να παρέμβει. Με κοινωνικές πολιτικές, με πολιτικές επιδομάτων και ότι άλλο έχει στη διάθεση της προκειμένου να σώσει ότι σώζεται.

googlenews

Vita.gr
