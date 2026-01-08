newspaper
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο – Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ υπό την πίεση του δημογραφικού
Διεθνής Οικονομία 08 Ιανουαρίου 2026

Συνταξιοδοτικό αδιέξοδο – Ζοφερό μέλλον για εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ υπό την πίεση του δημογραφικού

Τι δείχνει έρευνα της YouGov για την εικόνα που έχουν οι πολίτες στην Ευρώπη όσον αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα και τη βιωσιμότητά του - Ποιες μεταρρυθμίσεις απορρίπτουν και για ποιες «το συζητούν»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
A
A
Spotlight

Την ώρα που η ΕΕ προτρέπει τα κράτη-μέλη της να ενισχύσουν τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα καθώς τα κρατικά ταμεία υφίστανται πίεση από τη γήρανση του πληθυσμού, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι στην Ευρώπη αναρωτιούνται αν θα έχουν μείνει χρήματα γι’ αυτούς όταν θα έρθει η σειρά τους για σύνταξη.

Η στήριξη των ευρωπαίων πολιτών σε μέτρα που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα παραμένει περιορισμένη

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της YouGov, οι περισσότεροι πολίτες στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία πιστεύουν ότι το κρατικό συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας τους είναι ήδη μη βιώσιμο, ωστόσο δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των Ευρωπαίων για μια συνολική αναμόρφωση του συστήματος μέσω μεταρρυθμίσεων.

Τα στοιχεία της έρευνας, τα οποία επικαλείται δημοσίευμα του Euronews, αναδεικνύουν το αδιέξοδο του ευρωπαϊκού συνταξιοδοτικού συστήματος: οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι είναι «μη βιώσιμο» αλλά παράλληλα αρνούνται να στηρίξουν προτάσεις για την αναμόρφωσή του – όπως η αύξηση των ορίων ηλικίας -, τις οποίες θεωρούν άδικες και επώδυνες.

Το δημοσιονομικό βάρος των κρατικών συνταξιοδοτικών συστημάτων αποτελεί ωρολογιακή βόμβα για τις δυτικές χώρες, καθώς οι κρατικές συντάξεις απορροφούν σημαντικό μέρος των δημοσίων δαπανών. Μάλιστα, καθώς οι πληθυσμοί γηράσκουν, το βάρος αυτό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Στην Ελλάδα και στην Ιταλία καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ (περίπου 16% του ΑΕΠ). Ακολουθούν η Αυστρία, η Γαλλία και η Πορτογαλία, με δαπάνες μεταξύ 13% και 14% του προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού.

Θα προλάβουμε να πάρουμε σύνταξη;

Οι περισσότεροι πολίτες στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία πιστεύουν ότι το κρατικό συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας τους είναι ήδη μη βιώσιμο. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 45% στην Πολωνία και στο 32–33% στη Βρετανία.

Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων σε Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία δηλώνουν ότι το κρατικό συνταξιοδοτικό σύστημα στη χώρα τους θα είναι μη βιώσιμο έως τη στιγμή που θα πάρουν σύνταξη όσοι είναι σήμερα 30 – 40 ετών. Τα αντίστοιχα ποσοστά σε όλες τις χώρες κυμαίνονται μεταξύ 49% και 66%.

Αντιθέτως, οι συνταξιούχοι εμφανίζονται σταθερά πιο αισιόδοξοι για τη δυνατότητα της χώρας τους να χρηματοδοτήσει το κρατικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι Βρετανοί συνταξιούχοι, το 62% των οποίων δηλώνει ότι θεωρεί τη βρετανική κρατική σύνταξη βιώσιμη, έναντι μόλις 27% μεταξύ όσων δεν έχουν ακόμα συνταξιοδοτηθεί.

Στην Ιταλία και την Πολωνία, περισσότερο από το 70% των μη συνταξιούχων δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται σίγουροι ότι θα διαθέτουν αρκετά χρήματα για μια άνετη συνταξιοδότηση.
Στη Γαλλία και την Ισπανία τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε 66% και 64%.

Ωστόσο, παρά την αναγνώριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το κρατικό συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ευρώπη, η στήριξη σε μέτρα που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα παραμένει περιορισμένη.

Συνταξιοδοτικό: Δημοφιλείς και αντιδημοφιλείς λύσεις

Παρότι οι κυβερνήσεις επιχειρούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, συχνά έρχονται αντιμέτωπες με έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, η κυβέρνηση αναγκάστηκε πρόσφατα να αναβάλει τα σχέδια για αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη, ενώ πρωτοβουλίες για αύξηση των ορίων ηλικίας ή για περιορισμό των παροχών απέτυχαν ή ανατράπηκαν στη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία.

Σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα της YouGov καταγράφεται καθαρή αντίθεση στις εξής προτάσεις: αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, αύξηση της φορολογίας για τον ενεργό πληθυσμό, εισαγωγή νομικής υποχρέωσης για τα ενήλικα παιδιά να στηρίζουν οικονομικά τους συνταξιούχους γονείς τους, μείωση της χρηματοδότησης των υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους και μείωση του ύψους της κρατικής σύνταξης.

Παρά το υψηλό κόστος παροχής συντάξεων, η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το ύψος της εθνικής κρατικής σύνταξης είναι ανεπαρκές (53% – 83%). Η άποψη αυτή είναι ακόμα πιο έντονη μεταξύ των ήδη συνταξιούχων (72% – 88%).

Οι πιο δημοφιλείς επιλογές ως προς τα μέτρα, τόσο μεταξύ συνταξιούχων όσο και εργαζομένων στις πέντε χώρες της ΕΕ, είναι η παροχή στήριξης στους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους ώστε να παραμένουν περισσότερο στην εργασία αντί να συνταξιοδοτούνται, καθώς και η εισαγωγή νομικής υποχρέωσης για τους εργαζομένους να καταβάλλουν επιπλέον εισφορές σε ιδιωτικό ή επαγγελματικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ή σε αποταμιευτικό σχήμα.

Οι Πολωνοί ερωτηθέντες έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση στη στήριξη των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, ενώ οι Γερμανοί προτίμησαν τις πρόσθετες εισφορές σε ιδιωτικά ή επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Η Ιταλία ήταν το μόνο κράτος-μέλος όπου υπήρξε στήριξη στη μείωση ή ακόμα και στην πλήρη κατάργηση της κρατικής σύνταξης για τους συνταξιούχους με υψηλά εισοδήματα.

Οι λιγότερο δημοφιλείς λύσεις ήταν η αύξηση της φορολογίας για τον ενεργό πληθυσμό, η μείωση της χρηματοδότησης των κρατικών υπηρεσιών που στηρίζουν τους ηλικιωμένους και η μείωση του ποσού της κρατικής σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει μια προσέγγιση δύο πυλώνων για την ενίσχυση της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και τη διοχέτευση έως και 10 τρισ. ευρώ τραπεζικών καταθέσεων σε ολόκληρη την Ένωση, με στόχο τη στήριξη στρατηγικών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, κυρίως στην άμυνα, την ασφάλεια και τις ψηφιακές και πράσινες μεταβάσεις.

Οι κρατικές συντάξεις στις περισσότερες χώρες της ΕΕ λειτουργούν με το σύστημα «pay-as-you-go», δηλαδή οι σημερινοί εργαζόμενοι χρηματοδοτούν τους σημερινούς συνταξιούχους. Με τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας να συρρικνώνεται και τις μη τυπικές μορφές απασχόλησης να αυξάνονται, πολίτες σε αρκετά κράτη-μέλη στερούνται τη βεβαιότητα ότι θα εξασφαλίσουν επαρκή σύνταξη στο μέλλον.

Ιδίως οι γυναίκες εμφανίζονται οι πλέον εκτεθειμένες στον επερχόμενο κίνδυνο, καθώς το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων επεκτείνεται και στο συνταξιοδοτικόλ, με τη διαφορά στο μέσο εισόδημα ανδρών και γυναικών συνταξιούχων να ανέρχεται στο 24,5%.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Πού υστερεί η Ελλάδα

Ταμείο Ανάκαμψης: Πού υστερεί η Ελλάδα

Business
Motor Oil: Στα 35,40 ευρώ αύξησε την τιμή στόχο η Piraeus Securities

Motor Oil: Στα 35,40 ευρώ αύξησε την τιμή στόχο η Piraeus Securities

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά
Κίνδυνος 08.01.26

Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά

Η Nestlé ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδων βρεφικών γαλάτων, συμπεριλαμβανομένων των NAN, BEBA, Guigoz, SMA και Alfamino, λόγω πιθανής μόλυνσης με κερουλίδη, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι πωλήσεις πετρελαίου θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν
Επ’ αόριστον 07.01.26

Οι πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία θα πωληθούν σε τιμές αγοράς

Σύνταξη
Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση
Διεθνής Οικονομία 07.01.26

Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση

Ο ανώνυμος παίκτης crypto κέρδισε σχεδόν 436.000 δολάρια από τη «σύλληψη» του Μαδούρο, λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί - Οι υποψίες για υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία
Είναι πολύπλοκο 06.01.26

Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοχεύει να εισάγει το ψηφιακό ευρώ το 2029, μετά από ένα πιλοτικό πρόγραμμα το 2027, αλλά τα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διχασμένα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών του στρατού
Πολιτική 08.01.26

Βουλή: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών του στρατού

Απέρριψε η Ολομέλεια της Βουλής την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ρωσία – Κίνα για κατάληψη τάνκερ: Η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να προκαλέσει σοβαρές διεθνείς κρίσεις
Κόσμος 08.01.26

Οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να προκαλέσουν σοβαρές διεθνείς κρίσεις - Τι λένε Ρωσία και Κίνα για την κατάληψη τάνκερ

Ρωσία και Κίνα αντιδρούν στην κατάληψη τάνκερ που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα - Για επικίνδυνες και ανησυχητικές εξελίξεις μιλά η Μόσχα

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δεν μπορεί οι προσωπικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων
Βουλή 08.01.26

Χαρίτσης: Δεν μπορεί οι προσωπικές επιδιώξεις του Μητσοτάκη να στρέφονται σε βάρος των εθνικών συμφερόντων

«Δεν μπορεί να δίνει επιχειρήματα σε λογικές αναθεωρητικές που ειδικά για εμάς, για την Ελλάδα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του
Τον θεωρεί αθώο 08.01.26

Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Νικ Ράινερ, γιου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ: ο δικηγόρος του αποσύρθηκε, παρότι δηλώνει ότι τον θεωρεί αθώο. Ο 32χρονος δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί στο δικαστήριο και πλέον εκπροσωπείται από δημόσιο συνήγορο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπαναχώρηση Δένδια: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Υπαναχώρηση Δένδια: «Το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής»

Μιλώντας στην Βουλή, ο Νίκος Δένδιας έδωσε εξηγήσεις τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό, επαναφέροντας στην κυβερνητική επιχειρηματολογία την αξία του διεθνούς δικαίου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι σφοδρές αντιδράσεις των Υπαξιωματικών
Πολιτική 08.01.26

Το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι σφοδρές αντιδράσεις των Υπαξιωματικών

Τι λένε οι Υπαξιωματικοί για το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, πού θίγονται και γιατί αντιδρούν, τι θεραπεύει το νομοσχέδιο σύμφωνα με τους υποστηρικτές του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κόρινθος: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
Τι είπε μάρτυρας 08.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς στην Κόρινθο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή Εξαμίλια εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε στην αυλή του σπιτιού

Σύνταξη
Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα
Προσοχή 08.01.26

Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα

Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν την περίφραξη γηπέδου στη Χαλκίδα με τον Δήμο Χαλκιδαίων να ζητάει από τούς πολίτες να μην προσεγγίζουν στο σημείο και να μην κάνουν χρήση του γηπέδου μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών.

Σύνταξη
Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά
Κίνδυνος 08.01.26

Πικρή γεύση για τη Nestlé από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος – Έως και 1,2 δισ. ελβετικά φράγκα ζημιά

Η Nestlé ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδων βρεφικών γαλάτων, συμπεριλαμβανομένων των NAN, BEBA, Guigoz, SMA και Alfamino, λόγω πιθανής μόλυνσης με κερουλίδη, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο

Σύνταξη
Παρίσι: Βουτιά θανάτου από ρώσο δημοσιογράφο που είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Έπεσε από τον 7ο 08.01.26

Βουτιά θανάτου από ρώσο δημοσιογράφο που είχε βρει καταφύγιο στη Γαλλία - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο 38χρονος δημοσιογράφος έπεσε από το παράθυρο του διαμερίσματός του στον έβδομο όροφο του κτιρίου όπου διέμενε στο Παρίσι - Οι αστυνομικοί βρήκαν μια καρέκλα δίπλα στο περβάζι

Σύνταξη
Μινεάπολη: 1,5 χλμ από το σημείο που δολοφονήθηκε ο Φλόιντ, η ICE σκότωσε εν ψυχρώ τη 37χρονη Γκουντ –
Αποκαλυπτικές μαρτυρίες 08.01.26

Οργή στη Μινεάπολη: Κοντά στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Φλόιντ, η ICE σκότωσε τη 37χρονη Γκουντ - Κατηγορεί το θύμα ο Τραμπ

Η οργή ξεχειλίζει στη Μινεάπολη από την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης Αμερικανίδας, μητέρας τριών παιδιών, από πράκτορα της ICE την ώρα που είχαν βγει για «σαφάρι» μεταναστών - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ
Euroleague 08.01.26

Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ

Απόλυτα ικανοποιημένος με όσα έχει συναντήσει στον Ολυμπιακό και την άλλη άκρη του Ατλαντικού δήλωσε ο Μόντε Μόρις, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να τονίζει ότι στόχος του είναι να βελτιώνεται όλο και περισσότερο όσο κυλάει η σεζόν.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο και κεφαλιές: το αθέατο ρίσκο για τον εγκέφαλο
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ποδόσφαιρο και κεφαλιές: το αθέατο ρίσκο για τον εγκέφαλο

Το ποδόσφαιρο δύσκολα θα αλλάξει πρόσωπο από τη μια μέρα στην άλλη και η κεφαλιά ίσως παραμείνει στο παιχνίδι, αλλά η ανεξέλεγκτη επανάληψή της μοιάζει πλέον με ρίσκο που η επιστήμη δεν μπορεί να αγνοήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παπαναστάσης: Το ν/σ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «λαιμητόμος» και «ταφόπλακα» για τις Ένοππλες Δυνάμεις
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Παπαναστάσης: Το ν/σ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «λαιμητόμος» και «ταφόπλακα» για τις Ένοππλες Δυνάμεις

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης σημείωσε στην Ολομέλεια της Βουλής, ότι το ν/σ του ΥΠΕΘΑ στοχεύει στην προσαρμογή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Σύνταξη
«Σλάντεκ» του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ
Culture Live 08.01.26

«Σλάντεκ» του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ

Το πολιτικό δράμα που αναδεικνύει ότι ο φασισμός δεν είναι παρελθόν αλλά ένας διαρκής και διαχρονικός κίνδυνος ο οποίος βρίσκει πάντα νέους τρόπους να επιστρέφει

Σύνταξη
Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές ζητάει ο Δήμαρχος Μυτιλήνης
Το αίτημα 08.01.26

Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές ζητάει ο Δήμαρχος Μυτιλήνης

Για τον Δήμο Μυτιλήνης η πιθανή κατάργησή των σχολικών επιτροπών θα μεταφέρει δυσανάλογη πίεση στις ήδη σοβαρά υποστελεχωμένες υπηρεσίες του, αναφέρει ο Δήμαρχος σε επιστολή του προς το ΥΠΕΣ.

Σύνταξη
Σαχτάρ, η «Βραζιλία της Ευρώπης» μέσα στον πόλεμο
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Σαχτάρ, η «Βραζιλία της Ευρώπης» μέσα στον πόλεμο

Από την εποχή του Λουτσέσκου μέχρι σήμερα, το ουκρανικό project επιμένει κόντρα στη λογική: έδρα στο Λβιβ, «σπίτι» στην Κρακοβία, ατέλειωτες ώρες λεωφορείου και σειρήνες συναγερμού, αλλά και 12 Βραζιλιάνοι που μεγαλώνουν, παίζουν και ετοιμάζονται να πουληθούν σαν την επόμενη μεγάλη υπόσχεση της αγοράς.

Γεώργιος Μαζιάς
Ροδόπη: Αγνοείται ηλικιωμένος στον ποταμό Λίσσο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ροδόπη 08.01.26

Αγνοείται ηλικιωμένος στον ποταμό Λίσσο - Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Στο σημείο που αγνοείται ο ηλικιωμένος αγρότης επιχειρούν η Ελληνική Αστυνομία, η ΕΜΑΚ και η πυροσβεστική, εθελοντές, όπως και στελέχη της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης

Σύνταξη
Ένα σχέδιο γεμάτο ιστορίες – Βρέθηκε το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι;
Art 08.01.26

Ένα σχέδιο γεμάτο ιστορίες – Βρέθηκε το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι;

Επιστήμονες εντόπισαν ανθρώπινο DNA σε σχέδιο που συνδέεται με τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, σε μια ανακάλυψη που δεν αποδεικνύει την πατρότητα του έργου, αλλά ανοίγει νέες προοπτικές για την απόδοση και τη μελέτη έργων της Αναγέννησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
