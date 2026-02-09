Στο Μαξίμου ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες για την Πελοπόννησο τέθηκαν στη συνάντηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
- Τραγωδία - 53 μετανάστες νεκροί ή αγνοούμενοι μετά την ανατροπή λαστιχένιας λέμβου στα ανοικτά της Λιβύης
- Προσοχή στις απάτες με SMS - Από το myAADE, τα ΕΛΤΑ μέχρι και την Αττική Οδό
- Στον Ανακριτή η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία σε βάρος της ανήλικης κόρης της
- Τρόμος για 60χρονη - Της επιτέθηκε ο γιος της μέσα στο κομμωτήριό της
Η αναπτυξιακή πορεία και οι προτεραιότητες της Πελοποννήσου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό.
Στη συζήτηση τέθηκε ο συνολικός αναπτυξιακός προσανατολισμός της Πελοποννήσου, ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι δυνατότητες επιτάχυνσης παρεμβάσεων σε ολόκληρη την Περιφέρεια, ενώ ακολούθως εξετάστηκαν ζητήματα καθημερινότητας που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.
Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, «δόθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, το οποίο, με την προβλεπόμενη υπερδέσμευση, ξεπερνά τα 195 εκατ. ευρώ, καθώς και στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όπου καταγράφεται έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και σημαντικές προοπτικές δημιουργίας εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, με τον ρυθμό απορρόφησης να κατατάσσεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων».
Διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις
Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με όσα έγιναν γνωστά, έγινε αναφορά στο σύνολο των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και στις δυνατότητες συμπληρωματικής χρηματοδότησης μέσω τομεακών προγραμμάτων και νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών. Στο ίδιο πλαίσιο, συζητήθηκαν κρίσιμα έργα υποδομών και παρεμβάσεις που αφορούν την ανάπτυξη, τον τουρισμό και την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και του πρωτογενή τομέα σε κάθε περιοχή της Πελοποννήσου.
Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε η ανάγκη οι πολιτικές και τα προγράμματα να κρίνονται από την ταχύτητα υλοποίησης, την αποτελεσματικότητα και το μετρήσιμο αποτέλεσμα για τους πολίτες.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.
- Κήρυξη κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης για τον Δήμο Γορτυνίας
- Λαμία: Καταγγελία εγκατάλειψης παιδιού στο φάσμα του αυτισμού στα Δικαστήρια
- Απάτες: Από το myAADE, τα ΕΛΤΑ μέχρι και την Αττική Οδό – Τι να προσέξετε
- Ageism: Ο ηλικιακός ρατσισμός βλάπτει (και) την αγορά εργασίας
- Οι Αθώοι: Ένας έρωτας φέρνει σύγκρουση
- Η αγωνία κορυφώνεται απόψε στη «Γη της ελιάς» – Τι θα δούμε
- Επίσημο: Παραιτήθηκε από την προεδρία της Μπαρτσελόνα ο Λαπόρτα
- Οι θαυμαστές του Bad Bunny τρόλαραν το πατριωτικό σόου στο ημίχρονο του Super Bowl – Και αυτή ήταν η πιο ωραία στιγμή του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις