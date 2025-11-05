«Γεμίζει» υδατοδεξαμενές η Πελοπόννησος

35 νέες υδατοδεξαμενές θα εγκατασταθούν σύντομα στην Πελοπόννησο σε επιλεγμένα σημεία, προκειμένου να θωρακίσουν την αντιπυρική προστασία της.

Ειδικότερα, ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της πυροπροστασίας στην Πελοπόννησο προχωρά με την ένταξη της πράξης «Προμήθεια υδατοδεξαμενών για την πυροπροστασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου (ΠΠΑ), συνολικού προϋπολογισμού 499.844 ευρώ.

Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εντάσσεται στο σχέδιο της Περιφέρειας για τη θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Η πράξη αφορά την προμήθεια:

30 ανοικτών μεταλλικών κυλινδρικών δεξαμενών ονομαστικής χωρητικότητας 50 κυβικών μέτρων, και

5 ανοικτών μεταλλικών κυλινδρικών δεξαμενών χωρητικότητας 100 κυβικών μέτρων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι νέες υδατοδεξαμενές θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα σημεία υψηλής επικινδυνότητας σε όλες τις περιφερειακές ενότητες με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επέμβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιών.

Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, δήλωσε: «Η πυροπροστασία για εμάς είναι έργο 365 ημερών. Με τις νέες υδατοδεξαμενές ενισχύουμε το δίκτυο υποδομών της Πολιτικής Προστασίας σε όλη την Πελοπόννησο, μειώνουμε χρόνους επέμβασης και αυξάνουμε το επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες και το φυσικό μας περιβάλλον. Η προετοιμασία και η συνεννόηση παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος της αποτελεσματικότητας».

*φωτογραφία αρχείου