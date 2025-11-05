«Γεμίζει» υδατοδεξαμενές η Πελοπόννησος
Θωρακίζεται η Πελοπόννησος με τις νέες υδατοδεξαμενές πυροπροστασίας των οποίων δρομολογείται η προμήθεια και η εγκατάσταση τους.
- Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων
- Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα
- Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού
- Σοβαρή καταγγελία της ΕΙΝΑΠ: Ήταν αστυνομικοί οι άνδρες με πολιτικά που εισέβαλαν στο ΤΕΠ και ζητούσαν ιατρικά στοιχεία;
35 νέες υδατοδεξαμενές θα εγκατασταθούν σύντομα στην Πελοπόννησο σε επιλεγμένα σημεία, προκειμένου να θωρακίσουν την αντιπυρική προστασία της.
Ειδικότερα, ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της πυροπροστασίας στην Πελοπόννησο προχωρά με την ένταξη της πράξης «Προμήθεια υδατοδεξαμενών για την πυροπροστασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου (ΠΠΑ), συνολικού προϋπολογισμού 499.844 ευρώ.
Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εντάσσεται στο σχέδιο της Περιφέρειας για τη θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.
Η πράξη αφορά την προμήθεια:
- 30 ανοικτών μεταλλικών κυλινδρικών δεξαμενών ονομαστικής χωρητικότητας 50 κυβικών μέτρων, και
- 5 ανοικτών μεταλλικών κυλινδρικών δεξαμενών χωρητικότητας 100 κυβικών μέτρων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι νέες υδατοδεξαμενές θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα σημεία υψηλής επικινδυνότητας σε όλες τις περιφερειακές ενότητες με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επέμβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιών.
Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, δήλωσε: «Η πυροπροστασία για εμάς είναι έργο 365 ημερών. Με τις νέες υδατοδεξαμενές ενισχύουμε το δίκτυο υποδομών της Πολιτικής Προστασίας σε όλη την Πελοπόννησο, μειώνουμε χρόνους επέμβασης και αυξάνουμε το επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες και το φυσικό μας περιβάλλον. Η προετοιμασία και η συνεννόηση παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος της αποτελεσματικότητας».
*φωτογραφία αρχείου
- Κασσελάκης: Τα ΕΛΤΑ είναι άλλο ένα παράδειγμα έλλειψης χρηστής διοίκησης από τους «άριστους» της ΝΔ
- Σπουδαίο ματς στην Ουγγαρία: Ψάχνει την πρόκριση ο Ολυμπιακός
- Καιρός: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας – Σε ποιες περιοχές θα έχουμε βροχές
- Τσίπρας για θρίαμβο Μαμντάνι: Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία κα τις δυναστείες – Υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας
- «Γεμίζει» υδατοδεξαμενές η Πελοπόννησος
- «Ριφιφί»: Η νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια μας ταξιδεύει στο 1992 και στη μεγάλη ληστεία που συγκλόνισε το πανελλήνιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις