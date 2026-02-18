H Charli XCX δήλωσε ότι δεν θέλει να κάνει παιδιά και η απάντηση του Τζέισον Μπέιτμαν ήταν το λίγοτερο αποκρουστική

Ο ηθοποιός Τζέισον Μπέιτμαν («Ozark», «Black Rabbit», «Αφεντικά για σκότωμα») ρώτησε πρόσφατα την Charli XCX αν θα «ήθελε να έχει πολλά παιδιά ή ένα», ενόσω η τραγουδίστρια μιλούσε για τη ζωή και τα επαγγελματικά της βήματα στην εκπομπή SmartLess με τους Σον Χέις και Γουίλ Αρνέτ.

Σε απάντηση, η Charli — η οποία πρόσφατα κυκλοφόρησε την ταινία «The Moment» και υπέγραψε τη μουσική για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» με τους Μάργκο Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι- κινήθηκε σε έναν πιο επιφυλακτικό δρόμο.

View this post on Instagram A post shared by A24 (@a24)

«Δεν θέλω να κάνω παιδιά» είπε, και συνέχισε εξηγώντας ότι αν και τα συναισθήματά της «μπορεί να αλλάξουν», το να γίνει μητέρα δεν είναι στα σχέδιά της.

«Μου αρέσει η ιδέα του να έχω ένα παιδί, όπως το να του δώσω όνομα – ακούγεται τόσο διασκεδαστικό – αλλά για μένα αυτό είναι ακριβώς το σημάδι για το οποίο δεν πρέπει να κάνω παιδί, το γεγονός ότι [το να του δώσω όνομα] μου φαίνεται το πιο ωραίο κομμάτι».

Η συζήτηση θα μπορούσε να είχε προχωρήσει σε κάποιο άλλο θέμα, αλλά ο Μπέιτμαν συνέχισε, λέγοντας στην Charli ότι και η δική του γυναίκα δεν ήθελε να κάνει παιδιά και της πρότεινε να «βρει κάποιον» που θα την έκανε να αλλάξει γνώμη.

«Λοιπόν, είμαι παντρεμένη», απάντησε η Charli.

«Είμαι λιγότερο γυναίκα αν δεν έχω παιδιά;»

Όπως φάνηκε ο παρουσιαστής ήταν αδιάβαστος, όχι μόνο γιατί δεν ήξερε ότι η Charli ζει ευτυχισμένη το ερωτικό της ειδύλλιο με τον μουσικό Τζορτζ Ντάνιελ, αλλά και επειδή έχει τοποθετηθεί επί του θέματος ξανά.

Τον Μάιο του 2024, η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στο Rolling Stone UK και μοιράστηκε τις απόψεις περί μητρότητας.

Μιλώντας για τη φίλη και συνεργάτιδά της, Noonie Bao, που έγινε μητέρα, η Charli είπε: «Ήταν τρελό να τη βλέπω να φοράει τα ίδια ρούχα που φορούσε πάντα, αλλά τώρα έχει μια εντελώς διαφορετική οπτική για τη ζωή. Δεν μου το επιβάλλει αυτό, είναι απλά ένα γεγονός. Δεν ζει για τους ίδιους λόγους που ζω εγώ τώρα».

Από τη μία πλευρά, η Charli είπε ότι δεν «θέλει να συμμορφωθεί με αιώνες κατήχησης». Ωστόσο, υποστήριξε επίσης ότι συχνά σκέφτεται τις κοινωνικές επιπτώσεις της επιλογής του να μην κάνει παιδιά.

«Είμαι λιγότερο γυναίκα αν δεν έχω παιδιά; Θα νιώθω ότι έχασα τον σκοπό της ζωής μου; Ξέρω ότι δεν πρέπει να το λέμε αυτό, αλλά είναι βιολογικός και κοινωνικός προγραμματισμός», είπε στο μέσο ενημέρωσης.

«Υπάρχει μεγάλη πίεση στις γυναίκες να μην μιλάνε ανοιχτά για αυτά τα θέματα, ειδικά στην ποπ μουσική ή στη μουσική γενικά. Πρέπει να είμαστε σέξι, ελεύθερες, διασκεδαστικές και άγριες», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: Vogue & People