Η Charli xcx είναι μία από εμάς – «Έχω πάθει νευρικό κλονισμό καπνίζοντας ένα εκατομμύριο τσιγάρα»

Η Charli xcx, η οποία υποδύεται μια εκδοχή του εαυτού της στο φρέσκο «The Moment» μίλησε για το κινηματογραφικό πρότζεκτ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (Berlinale) και αστειεύτηκε ότι από τη γέννηση της προετοιμαζόταν για τον ρόλο της στην ταινία.

Στην ταινία «The Moment», η Charli βρίσκεται σε μια εναλλακτική πραγματικότητα, στην οποία καλείται να αποφασίσει αν θα παραμείνει πιστή στην τέχνη της ή αν θα «ξεπουληθεί» κατευθυνόμενη προς την εμπορική επιτυχία. Και, τα πράγματα δυσκολεύουν όταν ένας σκηνοθέτης, τον οποίο υποδύεται ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, αναλαμβάνει να γυρίσει μια συναυλιακή ταινία για την επερχόμενη περιοδεία της «Brat» – με την Charli να αντιμετωπίζει το απόλυτο δίλημμα.

Στο πίσω κάθισμα ενός Viano

Ως κάποια που έχει εδραιωθεί για τα καλά στη μουσική βιομηχανία και πλέον είναι κομμάτι της, η Charli xcx είπε ότι οι χαρακτήρες βασίστηκαν ως ένα βαθμό σε ανθρώπους που είχε συναντήσει.

«Στην ουσία, όλη μου τη ζωή, από την ημέρα που γεννήθηκα, προετοιμαζόμουν για αυτόν τον ρόλο, με έναν τρόπο πολύ παρόμοιο με τη μέθοδο Stanislavski», είπε γελώντας. «Και σίγουρα έχω αντιδράσει με τρόπους παρόμοιους με αυτούς που βλέπουμε στην ταινία. Έχω πάθει νευρικό κλονισμό στο πίσω κάθισμα ενός Viano, καπνίζοντας εκατομμύρια τσιγάρα; Ναι. Οπότε σίγουρα είχα πολλά από τα οποία μπορούσα να αντλήσω έμπνευση».

«Στην ταινία, η Charli αποφασίζει να απελευθερωθεί από το Brat»

Η ταινία «The Moment» έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance τον περασμένο μήνα, πριν κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσε, ενώ αναμένεται να «έρθει» στην Ευρώπη την επόμενη εβδομάδα, μετά την πρεμιέρα της στη Berlinale.

Η Charli xcx μίλησε επίσης για τη σημασία της προβολής της ταινίας στο Βερολίνο, επαινώντας το φεστιβάλ για το ότι «δεν αποφεύγει τις πολιτικές ταινίες[…] ούτε τις ταινίες σκηνοθετών που είναι πραγματικά οραματιστές και έχουν κάτι να πουν».

«Αυτές είναι οι ταινίες που αγαπάμε και θέλουμε να υποστηρίξουμε», είπε, προσθέτοντας: «Μόλις ξεκινάω σε αυτόν τον κλάδο, αλλά νιώθω πάθος για τη δουλειά».

Όταν ρωτήθηκε όμως αν το «The Moment» σημαίνει ότι η εποχή του «Brat» έχει πραγματικά τελειώσει, η Charli υποστήριξε: «Για μένα, έχει τελειώσει. Και δεν μπορείς να φοβάσαι το τέλος».

«Στην ταινία, η Charli αποφασίζει να απελευθερωθεί από το Brat και να το σκοτώσει», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: Variety