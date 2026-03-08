Η Charli xcx θέλει να αφήσει πίσω της τη μουσική και να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο
H Charli xcx λέει αντίο στην μουσική και καλωσορίζει με ανοιχτές αγκάλες την υποκριτική.
Όπως όλα δείχνουν το μέλλον της Charli xcx δεν περιλαμβάνει νότες.
Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της εκπομπής Feeding Starving Celebrities της Quenlin Blackwell την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, όπου συζήτησαν για την καριέρα της Charli.
«Θέλεις να ασχοληθείς περισσότερο με την υποκριτική;» ρώτησε η Blackwell, με την Charli να απαντά φανερά ενθουσιασμένη: «Ναι, αστειεύεσαι; Θέλω να σταματήσω τη μουσική και να ασχοληθώ με την υποκριτική».
«Τι άλλο υπάρχει να κάνω [στη μουσική];» πρόσθεσε η Charli, αφού η Blackwell αναφέρθηκε στην επιτυχία του βραβευμένου με Grammy άλμπουμ «Brat».
«Γύρω-γύρω»
Στη συνέχεια, οι δύο φίλες συζήτησαν για τα όνειρά τους.
«Ξέρεις τι θέλω πραγματικά να κάνω; Έκανα ένα TikTok για αυτό. Mία it-girl [σειρά τύπου] Final Destination», μοιράστηκε η Charli xcx.
Σε σχετικό της βίντεο, η Charli προτείνει τις Rachel Sennott, Alex Consani, Gabbriette, Romy Mars, Blackwell ως πιθανές πρωταγωνίστριες στην ταινία τρόπου που οραματίζεται.
View this post on Instagram
«Σε ανέφερα στο βίντεο», είπε στην Blackwell. «Όλες τρέχουμε γύρω-γύρω και είμαστε πολύ σέξι, αλλά σκοτωνόμαστε με τους πιο τρελούς τρόπους», πρόσθεσε.
Η Charli υποδύθηκε πρόσφατα μια διαφορετική εκδοχή του ευατού της στην ταινία «The Moment», ένα ψευδοντοκιμαντέρ που ακολουθεί την εμπειρία της κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας του Brat.
Σε σκηνοθεσία του Aidan Zamiri, η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance στις 22 Ιανουαρίου.
Στο καστ συμμετείχαν οι Rosanna Arquette, Jamie Demetriou, Kate Berlant, Alexander Skarsgård, καθώς και η Kylie Jenner.
«Θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν είμαι τόσο τρομακτική όση η Charli στην ταινία, αλλά οι μάνατζέρ μου βρίσκονται στο κοινό και μάλλον γνωρίζουν την απάντηση σε αυτό», δήλωσε η Charli στο φεστιβάλ.
Τι ετοιμάζει;
Η Charli xcx θα συμπρωταγωνιστήσει με την Olivia Wilde και τον Cooper Hoffman στην επερχόμενη ταινία του Gregg Araki, I Want Your Sex, και θα εμφανιστεί σε μια ταινία τρόμου με τίτλο «Faces of Death».
Εκτός από την υποκριτική, έχει συνεισφέρει στην κινηματογραφική βιομηχανία και με άλλους τρόπους: η τραγουδίστρια υπέγραψε τη μουσική της ταινίας «Wuthering Heights» του 2026, με πρωταγωνιστές τους Margot Robbie και Jacob Elordi, ενώ έχει αναλάβει παρόμοιο ρόλο στην ταινία «Mother Mary», όπου η Anne Hathaway υποδύεται μια ποπ σταρ.
*Με πληροφορίες από: People
