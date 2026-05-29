Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Ταξί συγκρούστηκε με ΙΧ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, χωρίς να υπάρχουν τραυματίες.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση Τσιμισκή και Βενιζέλου, όταν το ταξί, που κινούνταν στην Τσιμισκή προς τα δικαστήρια, συγκρούστηκε με άλλο όχημα που ανέβαινε τη Βενιζέλου.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ οι δύο οδηγοί κατάφεραν να εξέλθουν από τα οχήματά τους χωρίς βοήθεια και είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.