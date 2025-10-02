magazin
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 23:00
Ήχησε το 112 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες
Peaky Blinders: Επική επιστροφή, νέο αίμα με δύο spin-off σειρές και μία ταινία για τους Σέλμπι
The Good Life 02 Οκτωβρίου 2025 | 22:00

Peaky Blinders: Επική επιστροφή, νέο αίμα με δύο spin-off σειρές και μία ταινία για τους Σέλμπι

Η θρυλική σειρά Peaky Blinders επιστρέφει με δύναμη με το BBC και το Netflix να ανακοινώνουν επίσημα την επιστροφή στο σύμπαν των Σέλμπι με δύο spin-off τηλεοπτικές παραγωγές και μία ταινία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Vita.gr
Οι Peaky Blinders επιστρέφουν στην οθόνη και η σειρά-φαινόμενο βρίσκει τους φανατικούς θαυμαστές της να αποθεώνουν την είδηση ενός reboot που χαιρετήθηκε από τους πάντες.

BBC και Netflix ενώνουν τις δυνάμεις τους για την παραγωγή δύο ακόμη τηλεοπτικών spin-off σειρών του αναγνωρισμένου γκανγκστερικού δράματος έχοντας στο τιμόνι τον συγγραφέα και δημιουργό της σειράς, Στίβεν Νάιτ.

Το νέο αυτό κεφάλαιο θα αφηγηθεί την ιστορία της «νέας γενιάς των Σέλμπι», υπό τη δημιουργική καθοδήγηση του Νάιτ που θα συνεχίσει το saga της οικογένειας μεταφέροντας τη δράση στο 1953.

Η πλοκή των δύο νέων σειρών -από έξι επεισόδια η κάθε μια- μας μεταφέρει στο Μπέρμιγχαμ που συνεχίζει να ανοικοδομείται μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς που δέχτηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

YouTube thumbnail

«Ο αγώνας για την ιδιοκτησία του τεράστιου έργου ανασυγκρότησης του Μπέρμιγχαμ μετατρέπεται σε έναν βίαιο διαγωνισμό μυθικών διαστάσεων» σημειώνει η επίσημη σύνοψη. «Το Μπέρμιγχαμ αναδεικνύεται σε μία πόλη γεμάτη ευκαιρίες και κινδύνους, με την οικογένεια Σέλμπι να βρίσκεται στο κέντρο της αιματοβαμμένης καρδιάς της».

Ο Κίλιαν Μέρφι, ο εμβληματικός πρωταγωνιστής της σειράς-φαινόμενο, επιστρέφει -αν και όχι μπροστά από τις κάμερες καθώς έχει ανακοινωθεί ως ένας από τους εκτελεστικούς παραγωγούς της σειράς.

Την παραγωγή της σειράς υπογράφει η Kudos (που βρίσκεται πίσω από σειρές όπως το SAS Rogue Heroes) και η Garrison Drama, η εταιρεία που παρήγαγε τους πρώτους έξι κύκλους και βρίσκεται πίσω από την επερχόμενη κινηματογραφική ταινία.

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στα στούντιο Digbeth Loc. Studios, διατηρώντας την αυθεντική αίσθηση της πόλης.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω αυτό το νέο κεφάλαιο στην ιστορία των Peaky Blinders. Για άλλη μια φορά, θα έχει τις ρίζες του στο Μπέρμιγχαμ και θα αφηγηθεί την ιστορία μιας πόλης που αναδύεται από τις στάχτες του Μπλιτζ του Μπέρμιγχαμ. Η νέα γενιά των Σέλμπι έχει πάρει το τιμόνι και η διαδρομή θα είναι κόλαση» δήλωσε με ενθουσιασμό ο Νάιτ για το σύμπαν του Peaky Blinders που εξελίσσεται και μεγαλώνει σύμφωνα με τον The Guardian.

Οι νέες σειρές έρχονται να προστεθούν στα ευρύτερα σχέδια για το franchise, καθώς βρίσκεται ήδη στα σκαριά η ταινία Peaky Blinders.

Το Netflix έχει ήδη ανακοινώσει από τον Ιούνιο του 2024 ότι η ταινία πήρε το «πράσινο φως» και θα ξεκινήσει την παραγωγή της αργότερα μέσα στο έτος, με την κυκλοφορία της να αναμένεται το 2026.

YouTube thumbnail

Ο Μέρφι έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι θα επαναλάβει τον εμβληματικό ρόλο του Tόμι Σέλμπι στην πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά. «Φαίνεται ότι ο Tόμι δεν τελείωσε μαζί μου. Αυτό είναι για τους φαν» σχολίασε ο Μέρφι για την επιστροφή στο ρόλο που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο επιδραστικούς τηλεοπτικούς χαρακτήρες του 21ου αιώνα.

Η σειρά Peaky Blinders, που ξεκίνησε το 2013, γνώρισε τεράστια επιτυχία, προσελκύοντας κορυφαίους ηθοποιούς όπως ο Tομ Χάρντι και η Άνια Τέιλορ-Τζόι και έχει βασιστεί σε μια πραγματική συμμορία του Μπέρμιγχαμ που δρούσε από τη δεκαετία του 1880 έως το 1920.

Οι φαν ήδη έχουν γεμίσει το διαδίκτυο με σχόλια γεμάτα ανυπομονησία για τη «νέα γενιά των Σέλμπι που θα δώσει τη δική της αιματοβαμμένη μάχη, εξίσου καθηλωτική με εκείνη των προκατόχων τους».

World
Δασμοί: Το κόστος του εμπορικού πολέμου πληρώνουν οι αμερικανοί παραγωγοί σόγιας

Δασμοί: Το κόστος του εμπορικού πολέμου πληρώνουν οι αμερικανοί παραγωγοί σόγιας

Σύνταξη
Stream magazin
Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»
Απεταξάμην 02.10.25

Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»

Το Χόλιγουντ προκαλεί ακόμη μια φορά τους σκληροπυρηνικούς Χριστιανούς και η νέα ταινία τρόμου του Νίκολας Κέιτζ για τα παιδικά χρόνια του Ιησού ήδη λιθοβολείται ως «βλάσφημη»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
UNESCO: Παρουσίασε το πρώτο στον κόσμο εικονικό μουσείο κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων
Culture Live 02.10.25

UNESCO: Παρουσίασε το πρώτο στον κόσμο εικονικό μουσείο κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της ψηφιακής πλατφόρμας της UNESCO ανέλαβε ο Φράνσις Κερέ, σε συνεργασία με την Interpol, ενώ τη χρηματοδότηση παρείχε το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

Σύνταξη
«Τελικά ο Iron Man δεν ήταν από σίδερο»: Μαριχουάνα, σκανδαλιές και δάκρυα για τον Όζι στο νέο τρέιλερ
Φαμίλια 02.10.25

«Τελικά ο Iron Man δεν ήταν από σίδερο»: Μαριχουάνα, σκανδαλιές και δάκρυα για τον Όζι στο νέο τρέιλερ

Ένας φόρος τιμής στον Πρίγκιπα του Σκότους, Όζι Όσμπορν, το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ του BBC θέλει να συγκινήσει, να υπενθυμίσει και να αποθεώσει το πνεύμα του θρυλικού ρόκερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας»: Ο Έλον Μασκ σε πόλεμο με την «woke» πλατφόρμα
Culture Live 01.10.25

«Ακυρώστε το Netflix για το καλό των παιδιών σας»: Ο Έλον Μασκ σε πόλεμο με την «woke» πλατφόρμα

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της πλατφόρμας Netflix, καλώντας τους γονείς να ακυρώσουν τις συνδρομές τους για χάρη της «υγείας των παιδιών τους». Η αγορά τον άκουσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το νέο τρέιλερ του γοτθικού «Frankenstein» αποκαλύπτει επιτέλους το τέρας-Τζέικομπ Ελόρντι
«Συγχώρεση, κατανόηση» 01.10.25

Το νέο τρέιλερ του γοτθικού «Frankenstein» αποκαλύπτει επιτέλους το τέρας-Τζέικομπ Ελόρντι

Μαζί με τον Τζέικομπ Έλορντι, το νέο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου «Frankenstein» περιλαμβάνει επίσης σκηνές με τον Όσκαρ Άιζακ στο ρόλο του Βίκτορ Φον Φρανκενστάιν και τη Μία Γκοθ στο ρόλο της Ελίζαμπεθ Λαβένζα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άγαλμα 4.000 ετών αμφισβητεί την εικόνα που έχουμε για τις αρχαίες αιγυπτιακές παραδόσεις – Οι τρεις φιγούρες
Ιεραρχία; 01.10.25

Άγαλμα 4.000 ετών αμφισβητεί την εικόνα που έχουμε για τις αρχαίες αιγυπτιακές παραδόσεις – Οι τρεις φιγούρες

Το άγαλμα, το οποίο προφανώς εγκαταλείφθηκε από τυμβωρύχους, βρέθηκε από αρχαιολόγους που εργάζονταν στο Gisr el-Mudir το 2021, αλλά η είδηση για το εύρημα έγινε γνωστή νωρίτερα φέτος έπειτα από την δημοσίευση σχετικής έρευνας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Χόλιγουντ σε σταυροδρόμι: Οι αλλαγές και οι πιθανές συνέπειες των δασμών στις ταινίες
100% 01.10.25

Το Χόλιγουντ σε σταυροδρόμι: Οι αλλαγές και οι πιθανές συνέπειες των δασμών στις ταινίες

Το Χόλιγουντ χάνει έδαφος με παραγωγές φεύγουν σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ και το εξωτερικό λόγω φοροαπαλλαγών και κόστους. Η Καλιφόρνια δίνει κίνητρα, ο Τραμπ μιλά για δασμούς, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει.

Σύνταξη
Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί
Αίνιγμα 01.10.25

Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί

«Ήξερα ότι μπορούσα να εκφραστώ με εικόνες, αλλά έπρεπε να βρω τον δικό μου τρόπο», αναλογίζεται ο οραματιστής σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε στο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς ντοκιμαντέρ «Mr. Scorsese».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί
Culture Live 01.10.25

Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί

«Οποιοδήποτε πρακτορείο εμπλακεί σε αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με μποϊκοτάζ από όλα τα συνδικάτα. Βαθιά παραπλανητικό και τελείως διεστραμμένο», δήλωσε η Νατάσα Λιόν, μεταξύ άλλων, για την Τίλι Νόργουντ

Σύνταξη
«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας
Έλλειψη Εμπειρίας 01.10.25

«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας

Η απόφαση του ιστορικής όπερας της Βενετίας να τοποθετήσει τη Βενέτσι στη θέση της μουσικής διευθύντριας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με μουσικούς και προσωπικό να καταγγέλλουν πολιτικές σκοπιμότητες

Σύνταξη
Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον
«Διαρκής» 30.09.25

Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον

Μια νέα έκθεση και ένα βιβλίο εξερευνούν την εξαιρετική καριέρα της πρωτοπόρας φιγούρας του κινηματογράφου, της μόδας, της τέχνης – η γεννημένη αβάν-γκαρντ, βραβευμένη με Όσκαρ, icon, Τίλντα Σουίντον, είναι από αλλού φερμένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»
Απεταξάμην 02.10.25

Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»

Το Χόλιγουντ προκαλεί ακόμη μια φορά τους σκληροπυρηνικούς Χριστιανούς και η νέα ταινία τρόμου του Νίκολας Κέιτζ για τα παιδικά χρόνια του Ιησού ήδη λιθοβολείται ως «βλάσφημη»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο