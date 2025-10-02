Peaky Blinders: Επική επιστροφή, νέο αίμα με δύο spin-off σειρές και μία ταινία για τους Σέλμπι

Οι Peaky Blinders επιστρέφουν στην οθόνη και η σειρά-φαινόμενο βρίσκει τους φανατικούς θαυμαστές της να αποθεώνουν την είδηση ενός reboot που χαιρετήθηκε από τους πάντες.

BBC και Netflix ενώνουν τις δυνάμεις τους για την παραγωγή δύο ακόμη τηλεοπτικών spin-off σειρών του αναγνωρισμένου γκανγκστερικού δράματος έχοντας στο τιμόνι τον συγγραφέα και δημιουργό της σειράς, Στίβεν Νάιτ.

Το νέο αυτό κεφάλαιο θα αφηγηθεί την ιστορία της «νέας γενιάς των Σέλμπι», υπό τη δημιουργική καθοδήγηση του Νάιτ που θα συνεχίσει το saga της οικογένειας μεταφέροντας τη δράση στο 1953.

Η πλοκή των δύο νέων σειρών -από έξι επεισόδια η κάθε μια- μας μεταφέρει στο Μπέρμιγχαμ που συνεχίζει να ανοικοδομείται μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς που δέχτηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Ο αγώνας για την ιδιοκτησία του τεράστιου έργου ανασυγκρότησης του Μπέρμιγχαμ μετατρέπεται σε έναν βίαιο διαγωνισμό μυθικών διαστάσεων» σημειώνει η επίσημη σύνοψη. «Το Μπέρμιγχαμ αναδεικνύεται σε μία πόλη γεμάτη ευκαιρίες και κινδύνους, με την οικογένεια Σέλμπι να βρίσκεται στο κέντρο της αιματοβαμμένης καρδιάς της».

Ο Κίλιαν Μέρφι, ο εμβληματικός πρωταγωνιστής της σειράς-φαινόμενο, επιστρέφει -αν και όχι μπροστά από τις κάμερες καθώς έχει ανακοινωθεί ως ένας από τους εκτελεστικούς παραγωγούς της σειράς.

Την παραγωγή της σειράς υπογράφει η Kudos (που βρίσκεται πίσω από σειρές όπως το SAS Rogue Heroes) και η Garrison Drama, η εταιρεία που παρήγαγε τους πρώτους έξι κύκλους και βρίσκεται πίσω από την επερχόμενη κινηματογραφική ταινία.

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στα στούντιο Digbeth Loc. Studios, διατηρώντας την αυθεντική αίσθηση της πόλης.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω αυτό το νέο κεφάλαιο στην ιστορία των Peaky Blinders. Για άλλη μια φορά, θα έχει τις ρίζες του στο Μπέρμιγχαμ και θα αφηγηθεί την ιστορία μιας πόλης που αναδύεται από τις στάχτες του Μπλιτζ του Μπέρμιγχαμ. Η νέα γενιά των Σέλμπι έχει πάρει το τιμόνι και η διαδρομή θα είναι κόλαση» δήλωσε με ενθουσιασμό ο Νάιτ για το σύμπαν του Peaky Blinders που εξελίσσεται και μεγαλώνει σύμφωνα με τον The Guardian.

Οι νέες σειρές έρχονται να προστεθούν στα ευρύτερα σχέδια για το franchise, καθώς βρίσκεται ήδη στα σκαριά η ταινία Peaky Blinders.

Το Netflix έχει ήδη ανακοινώσει από τον Ιούνιο του 2024 ότι η ταινία πήρε το «πράσινο φως» και θα ξεκινήσει την παραγωγή της αργότερα μέσα στο έτος, με την κυκλοφορία της να αναμένεται το 2026.

Ο Μέρφι έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι θα επαναλάβει τον εμβληματικό ρόλο του Tόμι Σέλμπι στην πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά. «Φαίνεται ότι ο Tόμι δεν τελείωσε μαζί μου. Αυτό είναι για τους φαν» σχολίασε ο Μέρφι για την επιστροφή στο ρόλο που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο επιδραστικούς τηλεοπτικούς χαρακτήρες του 21ου αιώνα.

Η σειρά Peaky Blinders, που ξεκίνησε το 2013, γνώρισε τεράστια επιτυχία, προσελκύοντας κορυφαίους ηθοποιούς όπως ο Tομ Χάρντι και η Άνια Τέιλορ-Τζόι και έχει βασιστεί σε μια πραγματική συμμορία του Μπέρμιγχαμ που δρούσε από τη δεκαετία του 1880 έως το 1920.

Οι φαν ήδη έχουν γεμίσει το διαδίκτυο με σχόλια γεμάτα ανυπομονησία για τη «νέα γενιά των Σέλμπι που θα δώσει τη δική της αιματοβαμμένη μάχη, εξίσου καθηλωτική με εκείνη των προκατόχων τους».