O Cillian Murphy παίρνει ξανά τα ηνία των Peaky Blinders κι εμείς έχουμε κάθε λόγο να ζητωκραυγάσουμε

By order of the Peaky Blinders η ταινία της αγαπημένης σειράς εκατομμυρίων θεατών ανά τον κόσμο είναι στα σκαριά και επειδή τίποτα δεν θα ήταν ίδιο χωρίς τον Thomas Shelby, το Netflix επιβεβαίωσε ότι ο Cillian Murphy θα είναι ο πρωταγωνιστής.

Η ανακοίνωση έγινε εχθές Τετάρτη, με μια ανάρτηση του σεναρίου της ταινίας και ένα σχόλιο από τον οσκαρικό ηθοποιό.

«Φαίνεται ότι ο Tommy Shelby δεν είχε τελειώσει μαζί μου…», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Murphy.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Netflix UK & Ireland (@netflixuk)

Η σειρά των έξι κύκλων προβλήθηκε μέσω του BBC από το 2013 έως και το 2022. Τοποθετημένο στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας τη δεκαετία του 1920, η ιστορία βασίζεται στη ζωή της πραγματικής συμμορίας Peaky Blinders αλλά με μεγάλη δόση φαντασίας.

Η σειρά κέρδισε τις καλύτερες κριτικές για το δραματικό σκηνικό της εποχής, την εξαιρετική υποκριτική των Murphy και Helen McCrory, τους αιχμηρούς διαλόγους και το εμβληματικό σύγχρονο soundtrack.

«Θα είναι ένα εκρηκτικό κεφάλαιο…»

Ενώ η σειρά τελείωσε επίσημα με την ολοκλήρωση του έκτου κύκλου της το 2022, ο δημιουργός της σειράς Steven Knight έχει μιλήσει για την επιθυμία του να γυρίσει μια ταινία για να κλείσει τις εκκρεμότητες της μεγάλης ιστορίας.

Τώρα, χάρη στο Netflix —που έχει ήδη τα διεθνή δικαιώματα διανομής της σειράς— οι Peaky Blinders θα επιστρέψουν στη μεγάλη οθόνη με ένα μεγάλο κινηματογραφικό φινάλε.

«Θα είναι ένα εκρηκτικό κεφάλαιο στην ιστορία των Peaky Blinders»

«Θα είναι ένα εκρηκτικό κεφάλαιο στην ιστορία των Peaky Blinders», λέει ο Knight με τον σκηνοθέτη Tom Harper να σημειώνει: «Όταν σκηνοθέτησα για πρώτη φορά το Peaky Blinders πριν από 10 χρόνια δεν ξέραμε τι θα γινόταν, αλλά ξέραμε ότι υπήρχε κάτι μεταξύ καστ και σεναρίου που έμοιαζε εκρηκτικό».

Λίγα λόγια για τη σειρά (spoiler alert!)

Το Peaky Blinders εμφανίστηκε στις τηλεοπτικές οθόνες ως μια από τις σπάνιες, λαμπρά ολοκληρωμένες σειρές. Ο ιρλανδός ηθοποιός Cillian Murphy μεταμορφώθηκε πλήρως στον ψυχρό και χειριστικό εγκληματία Tommy Shelby καθώς περπατούσε στους εγκαταλελειμμένους δρόμους του Birmingham μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πάνω στο άλογό του υπό τους ήχους του «Red Right Hand» του Nick Cave.

Ενώ η πρώτη σεζόν της σειράς ξεκίνησε με τον Thomas Shelby και τη συμμορία του Peaky Blinders ως τους τοπικούς γκάνγκστερς μιας υποβαθμισμένης χωματερής των Midlands, η φιλοδοξία της σειράς μεγάλωσε μαζί με τους χαρακτήρες της.

Μέχρι το τέλος της έκτης σεζόν, ο Thomas είναι βουλευτής του Μπέρμιγχαμ, κάνοντας παράνομες συμφωνίες για την πώληση αλκοόλ στην Αμερική της εποχής της ποτοαπαγόρευσης.

Το καστ παράλληλα έχει μεγαλώσει, με τις προσθήκες σοβαρών ταλέντων της υποκριτικής. Μαζί με τον Murphy, ο οποίος εισέπραξε φέτος το Όσκαρ για τον ομώνυμο ρόλο του στο Oppenheimer, είχαν εμφανιστεί μεταξύ άλλων οι Sam Neill, Tom Hardy, Paddy Considine, Adrien Brody, Aidan Gillen, Anya Taylor-Joy και Stephen Graham.

Δυστυχώς το 2021, η εμβληματική Helen McCrory έφυγε από τη ζωή, μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας το κενό της δυσαναπλήρωτο.

Η πλοκή της ταινίας

Για την ώρα η ιστορία της ταινίας παραμένει επτασφράγιστο μυστικό. Σύμφωνα όμως με αναφορές του Steven Knight η ταινία θα ασχοληθεί με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ξέρω τι πρόκειται να συμβεί σε αυτές τις ιστορίες και πρόκειται για ένα είδος ανείπωτης ιστορίας που συνέβη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην οποία θα εμπλακούν οι Peakys», είχε δηλώσει ο Knight στους Radio Times.

«Ο βασιλιάς επέστρεψε!»

Η ανακοίνωση της ταινίας οδήγησε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς των θαυμαστών της σειράς.

«Καταπληκτικό… ανυπομονώ να τη δω!», έγραψε ένας.

«ΝΑΙΙΙΙΙΙ! Ο βασιλιάς επιστρέφει! Ανυπομονώ να δω τον Cillian Murphy να επαναλαμβάνει τον εμβληματικό του ρόλο ως Tommy Shelby στην ταινία Peaky Blinders – θα είναι EPIC!», έγραψε ένας άλλος.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένος γι’ αυτό!!», σημείωσε ένας τρίτος.

«Ο Tommy Shelby έχει πάντα έναν τρόπο να μας κάνει να κολλάμε στην οθόνη μας. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος», δήλωσε ένας άλλος.