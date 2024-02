Κίλιαν Μέρφι: «Ευχαρίστως θα έπαιζα ξανά στο Peaky Blinders»

O υποψήφιος για Όσκαρ και Bafta Κίλιαν Μέρφι, ο οποίος διεκδικεί το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του ως Ρόμπερτ Οπενχάιμερ στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν για τον δημιουργό της ατομικής βόμβας, αποκάλυψε ότι θα γύριζε ευχαρίστως στον ρόλο του Τόμας Σέλμπι από το Peaky Blinders, στη μικρή ή τη μεγάλη οθόνη, αν του δινόταν η ευκαιρία.

«Αν υπάρξει περαιτέρω ιστορία για να ειπωθεί και αν ο Stephen Knight παραδώσει ένα σενάριο όπως ξέρω ότι μπορεί, τότε θα είμαι εκεί», δήλωσε ο Μέρφι. «Θέλω να πω, αν θέλουμε να δούμε τον 50χρονο Τόμι Σέλμπι, θα είμαι εκεί. Ας το κάνουμε».

Μιλώντας στη Lauren Laverne για τον αντίκτυπο της επιτυχίας στη ζωή του στην εκπομπή Desert Island Discs του BBC Radio 4 αυτό το Σαββατοκύριακο, ο χαρισματικός ηθοποιός από το Κορκ εξήγησε επίσης την προσέγγιση που υιοθέτησε για να παίξει τον Οπενχάιμερ. Συνειδητοποίησε, είπε, ότι η απεικόνιση «θα ήταν τελικά μια σύνθεση του σεναρίου, όλων των πραγμάτων που απορροφούσα από αυτόν, και στη συνέχεια ένα στοιχείο του εαυτού του μέσα σε αυτό. Και μετά τα βάζεις όλα αυτά στο μίξερ και αυτό γίνεται η εκδοχή του Chris και η δική μου εκδοχή του Οπενχάιμερ».

Ο Μέρφι εξομολογείται επίσης την απροθυμία του να εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί σε δημόσιες εκδηλώσεις, πριν από τον εξέχοντα ρόλο του στην περίοδο των βραβείων. «Έχω δυσκολευτεί στο παρελθόν», δήλωσε. «Αλλά μπορείς να αποφασίσεις να το απολαύσεις. Μπορείς να κάνεις αυτή την αλλαγή στον εγκέφαλο σου. Πραγματικά, θα ήσουν βλάκας αν δεν το απολάμβανες. Απλά κάνε το».

Επαγγελματικά, λέει ο Μέρφι στη Laverne, τα νεύρα του είναι χειρότερα σε ένα κινηματογραφικό πλατό από ό,τι στη σκηνή, από όπου ξεκίνησε: «Η διαφορά είναι ότι όταν κάνεις ένα θεατρικό έργο, διατηρείς τον έλεγχο, στο βαθμό που, αν είναι μια απαίσια βραδιά, ξέρεις ότι αύριο μπορείς να τη διορθώσεις. Αλλά στον κινηματογράφο, δεν μπορείς να το διορθώσεις». Βρίσκει επίσης τρομακτική τη σιωπή σε ένα πλατό πριν πει μια ατάκα, πρόσθεσε.

Παραλίγο, μουσικός;

Ο 47χρονος Μέρφι συζητά επίσης για τις πρώιμες ελπίδες του για μια καριέρα στη μουσική, κάτι που παραλίγο να γίνει πραγματικότητα όταν στο συγκρότημα του προσφέρθηκε συμβόλαιο για πέντε δίσκους.

Όμως οι γονείς κάποιων μελών του συγκροτήματος είχαν ενστάσεις και έτσι ο Μέρφι στράφηκε στην υποκριτική, εξασφαλίζοντας έναν ρόλο στο έργο Disco Pigs του Enda Walsh, προτού πάρει έναν ρόλο που άλλαξε την καριέρα του στην βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες το 2006 ταινία του Ken Loach The Wind That Shakes the Barley. «Άλλαξε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζα τη δουλειά», είπε για την αυτοσχεδιαστική τεχνική του Loach.

Αλλά ο ρόλος που τον έκανε γνωστό, ο Σέλμπι στην επική τηλεοπτική σειρά του Knight για τους γκάνγκστερ του Μπέρμιγχαμ, δεν του έλαχε τυχαία, εξομολογήθηκε ο Μέρφι: «Δεν ήμουν η προφανής επιλογή από φυσική άποψη. Δεν ξέρω αν έπεισα τον Stephen στη συνάντηση, αλλά προφανώς μετά του έστειλα ένα μήνυμα που έλεγε: «Θυμήσου, είμαι ηθοποιός». Και το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι είναι καθήκον μας ως ηθοποιοί να μεταμορφωνόμαστε σε ό,τι απαιτεί ο ρόλος».

Με πληροφορίες από: Guardian | Κεντρική φωτογραφία θέματος: hoto: BBC/Press