Στις φλόγες έχει παραδοθεί το εμβληματικό κτίριο Nτάλτον Μιλς στο Κίχλι της Βρετανίας, το οποίο έχει γίνει ευρέως γνωστό, από την επιτυχημένη σειρά «Peaky Blinders».

Σύμφωνα με την Daily Mail, περισσότεροι από 100 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Στη επιχείρηση συμμετέχει και η αστυνομία του δυτικού Γιορκσάιρ.

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο, που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, φαίνονται πυκνά μαύρα σύννεφα καπνού ενώ τεράστιες φλόγες βγαίνουν από το κτίριο.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την οροφή, ωστόσο οι πυροσβέστες υποστηρίζουν ότι όταν έφτασαν εκεί καιγόταν το ισόγειο.

Το Nτάλτον Μιλς, χτισμένο το 1869, ήταν κάποτε το μεγαλύτερο κλωστοϋφαντουργείο στο Γιορκσάιρ απασχολώντας περίπου 2.000 εργαζόμενους.

Νωρίτερα, η πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαίωσε την πυρκαγιά στο Twitter, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε μια πυρκαγιά στο Nτάλτον Μιλς».

Δείτε εικόνες με το κτίριο να φλέγεται

Dalton Mills Keighley was once the largest textile mill in Yorkshire, employing over 2000 workers. It was built by Joseph Craven in 1869, … pic.twitter.com/MAlig9fzFw — Mrs Voss AKA Gorgeous Vixen (@gorgeousvixen3) March 3, 2022

Huge fire at Dalton Mills Keighley 😔 pic.twitter.com/qHxNo70CHX — Jon Hidden-Coley (@JonHiddenColey) March 3, 2022

Dalton Mills 1869… Once the largest mill in Yorkshire @staffswayman pic.twitter.com/dyBmzXOnzn — Dawn Smith #FE (@DawnesmithLCC) March 3, 2022