Σε 30 μέρες φυλάκιση καταδικάστηκε ένας πολίτης στη Λευκορωσία, ο μοναδικός που διαμαρτυρήθηκε δημόσια για την ρωσική εισβολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο νεαρός είχε κυκλοφορήσει στους δρόμους της πρωτεύουσας Μινσκ, κρατώντας ένα πλακάτ στο οποίο είχε γράψει ένα αντιπολεμικό σύνθημα και περιφερόταν σε μία λεωφόρο ανάμεσα στα αυτοκίνητα.

Αυτό του το θάρρος, το πλήρωσε, όμως, με ένα μήνα φυλάκιση, καθώς όπως είναι γνωστό ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο είναι στενός υποστηρικτής και σύμμαχος του Πούτιν, ενώ ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας εξαπολύθηκαν και από λευκορωσικό έδαφος – σύμφωνα με το Κίεβο, τουλάχιστον, κάτι που ο ίδιος έχει διαψεύσει.

Παρ’ όλα αυτά, δεν δίστασε να τιμωρήσει έναν άνθρωπο, που διαδήλωνε… μόνος του υπέρ της ειρήνης.

The guy who went on a solitary anti-war picket in #Minsk was given 30 days in jail. pic.twitter.com/G4Rxz8TbBc

— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022