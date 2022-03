Για σχέδια εισβολής της Λευκορωσίας στην Ουκρανία κάνουν λόγο ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το Reuters, ενισχύοντας τις φήμες που θέλουν τον πρόεδρο Λουκασένκο να δίνει χείρα βοηθείας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ρωσικές δυνάμεις ίσως στήσουν κάποια προβοκάτσια που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρόσχημα για την στρατιωτική εισβολή και των Λευκορώσων στην Ουκρανία.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται επίσης ότι περίπου 300 λευκορωσικά τανκς έχουν πλέον συγκεντρωθεί κοντά στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Ουκρανία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λευκορώσος πρόεδρος, Αλεξάντερ Λουκασένκο είχε διαψεύσει προ ημερών κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, κατά τη διάρκεια συνομιλίας που εκείνος είχε με τον ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο μεταξύ, το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από το ΝΕΧΤΑ, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητες πηγές και στο οποίο ένας κάτοικος στο Μίνσκ διαδηλώνει μόνος του (!) κατά του πολέμου.

Ο διαδηλωτής που κρατάει πλακάτ στα χέρια του ζητώντας να σταματήσει ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας εμφανίζεται στη κεντρική λεωφόρο στην πλατεία Ελευθερίας στο Μίνσκ.

Δείτε το βίντεο:

A man with an anti-war placard walks along Independence Avenue in #Minsk

Belarusians oppose the war pic.twitter.com/fij0IYnXdm

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022