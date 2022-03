Για όγδοη μέρα η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία. Το Κιέβο, το Χάρκοβο, η Μαριούπολη και άλλες μεγάλες πόλεις δέχονται επίθεση από τα στρατεύματα του Βλαντιμίρ Πούτιν, με τους κατοίκους να ζουν τον εφιάλτη του πολέμου.

Την ίδια ώρα, οι δυτικές χώρες κλιμακώνουν τις κυρώσεις τους κατά της Ρωσίας και η λίστα με τις εταιρείες που σταματούν ή επανεξετάζουν τη λειτουργία τους στη χώρα όλο και μεγαλώνει.

Shell, BP, Visa, Sony Pictures, Netflix, Disney, Volvo, Harley Davidson, General Motors, Facebook, Twitter και Youtube, είναι μόνο κάποιοι από τους κολοσσούς που τα μαζεύουν και φεύγουν από τη Ρωσία.

Η γνωστή πλατφόρμα streaming μουσικής ανακοίνωσε ότι κλείνει το γραφείο της ως απάντηση στην επίθεση στην Ουκρανία.

Από τον Ιούλιο του 2021, η ρωσική νομοθεσία υπογραφείσα από τον Βλαντιμίρ Πούτιν υποχρεώνει τις ξένες εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης με περισσότερους από 500.000 καθημερινούς χρήστες να ανοίγουν τοπικά γραφεία ή να υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς.

«Η πρώτη μας προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας ήταν η ασφάλεια των εργαζομένων μας και η διασφάλιση ότι το Spotify συνεχίζει να λειτουργεί ως σημαντική πηγή παγκόσμιων και περιφερειακών ειδήσεων σε μια εποχή που η πρόσβαση στην πληροφορία είναι πιο σημαντική από ποτέ», ανέφερε το Spotify σε ανακοίνωσή του.

⚡️Spotify closes its office in Russia indefinitely in response to what the music streaming service described as Russia’s “unprovoked attack on Ukraine.”

