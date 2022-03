Τουλάχιστον 22 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή Τσερνίχιβ στη βόρεια Ουκρανία, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της περιοχής, Βιτσισλάφ Τσάους σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ανέφερε ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή, που έπληξε δύο σχολεία και ιδιωτικά κτίρια στο Τσερνίχιβ.

⚡️Russian forces strike at residential buildings in central Chernihiv.

According to the Northern Territorial Defense Forces, there is no military infrastructure in the nearby area, only several schools, kindergartens, and a hospital.

Photo: Northern Territorial Defense Forces. pic.twitter.com/Dm8edPWwlA

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 3, 2022