«Πριν πενήντα χρόνια, οι δρόμοι του Λένινγκραντ μου έμαθαν ένα πράγμα: Αν ένας καβγάς είναι αναπόφευκτος, πρέπει να χτυπήσεις πρώτος». Με αυτή την ατάκα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε αιτιολογήσει την… στρατιωτική εμπλοκή της χώρας του στη Συρία, αναφερόμενος τότε στον κίνδυνο της τρομοκρατίας που εκτιμούσε ότι αργά ή γρήγορα θα έφτανε μέχρι την πόρτα του.

Τώρα, τα κρατικά ρωσικά ΜΜΕ επαναφέρουν σε άρθρα τους τη συγκεκριμένη, ομολογουμένως αξιομνημόνευτη δήλωση, επιχειρώντας να αιτιολογήσουν την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ουσιαστικά, χαρακτηρίζοντας τις μάχες των ημερών «πόλεμο δι αντιπροσώπου» μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ – και κατ’ επέκταση, Αμερικής – υποστηρίζουν ότι ο ρώσος πρόεδρος διέκρινε στη «γενοκτονία» στο Ντονμπάς τα σπέρματα ενός μελλοντικού πολέμου, ενώ παράλληλα διάβαζε στις δημοσκοπήσεις ότι ο ρωσικός λαός επιθυμούσε την στρατιωτική εμπλοκή με στόχο την προστασία των ρωσόφωνων.

‘Streets of Leningrad taught me one thing – if fight is inevitable, throw the first punch’ https://t.co/Cmnv0nVfEU pic.twitter.com/FeXqf9IB2V

— RT (@RT_com) October 22, 2015