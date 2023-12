Benjamin Zephaniah: Πέθανε ο «Jeremiah Jesu» των Peaky Blinders

Ο Zephaniah απεβίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, έχοντας διαγνωστεί με όγκο στον εγκέφαλο πριν από οκτώ εβδομάδες, σύμφωνα με ανάρτηση που έγινε στη σελίδα του στο Instagram.

«Η σύζυγος του Benjamin βρίσκονταν στο πλευρό του διαρκώς και ήταν μαζί του όταν πέθανε», σημειώνεται στην ανάρτηση. «Ξέρουμε ότι πολλοί θα σοκαριστούν και θα λυπηθούν με αυτή την είδηση. Ο Benjamin ήταν ένας αληθινός πρωτοπόρος και καινοτόμος, έδωσε στον κόσμο τόσα πολλά.

Μέσω μιας εκπληκτικής καριέρας που περιλαμβάνει ένα απέραντο σύνολο ποιημάτων, λογοτεχνικών έργων, τραγουδιών, κινηματογραφικών έργων και ραδιοφωνικών εκπομπών, ο Benjamin μας αφήνει μια χαρμόσυνη και εκπληκτική κληρονομιά».

Ο Mandela άκουσε το αφιέρωμα ενώ βρισκόταν στη φυλακή και στη συνέχεια ζήτησε να συναντήσει τον Zephaniah

Ο Zephaniah γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1958 στο Handsworth του Birmingham, το οποίο ο ίδιος θεωρούσε ως ένα «ψυχρό προάστιο του Kingston της Τζαμάικα». Ξεκίνησε να γράφει και να «παρουσιάζει» ποίηση σε τοπικό επίπεδο στις αρχές της εφηβείας του. Είχε δυσλεξία και σταμάτησε το σχολείο σε ηλικία 14 ετών.

Το 1979 εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο και κυκλοφόρησε την πρώτη του συλλογή, με τίτλο «Pen Rhythm». Ξεκίνησε να δίνει το παρόν σε διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις της νεολαίας έξω από αστυνομικά τμήματα. «Ήμουν φανατικός διαδηλωτής, όχι μόνο κατά του ρατσισμού αλλά και κατά του απαρτχάιντ. Είμαστε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και οι θεσμοί πρέπει να μας «ακούσουν», δήλωσε το 2019.

Η ποίηση του συχνά επηρεάζονταν από ιστορικά και επίκαιρα γεγονότα. Η δεύτερη ποιητική του συλλογή, The Dread Affair, εκδόθηκε το 1985 και περιλάμβανε ορισμένα ποιήματα που επιτίθονταν στο βρετανικό νομικό σύστημα. Το 1990 εξέδωσε το βιβλίο Rasta Time in Palestine, που περιείχε ποίηση και ταξιδιωτικό υπόμνημα, το οποίο βασίζονταν σε μια επίσκεψη του στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Το 1999 έγραψε το What Stephen Lawrence Has Taught Us (Τι μας δίδαξε ο Στίβεν Λόρενς) στο πλαίσιο της εκστρατείας για την αναζήτηση των δολοφόνων ενός 18χρονου παιδιού στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.

Όταν ο Nelson Mandela θέλησε να τον συναντήσει

Το έργο του, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο εθνικό πρόγραμμα σπουδών, ήταν σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένο από τη μουσική και την ποίηση των Τζαμαϊκανών, και συχνά χαρακτηριζόταν ως dub ποιητής. Κυκλοφόρησε έναν μεγάλο αριθμό δίσκων και ήταν το πρώτο άτομο που ηχογράφησε με τους Wailers μετά το θάνατο του Bob Marley σε ένα δίσκο-φόρο τιμής στον Nelson Mandela.

Ο Mandela άκουσε το αφιέρωμα ενώ βρισκόταν στη φυλακή και στη συνέχεια ζήτησε να συναντήσει τον Zephaniah. Το 1996, όταν πραγματοποιήθηκε συναυλία προς τιμήν του Mandela στο Royal Albert Hall, ο Mandela ζήτησε από τον Zephaniah να την συντονίσει.

Ο Zephaniah υποδύθηκε τον ρόλο του Jeremiah «Jimmy» Jesus στη σειρά Peaky Blinders, συμμετέχοντας σε 14 επεισόδια. Στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του, ο συμπρωταγωνιστής του Cillian Murphy δήλωσε ότι είναι «πολύ λυπημένος», συμπληρώνοντας: «Ο Benjamin ήταν ένας ταλαντούχος και όμορφος άνθρωπος – ένας ποιητής, συγγραφέας, μουσικός και ακτιβιστής. Ένας περήφανος Brummie και ένας Peaky Blinder».

*Με πληροφορίες από Guardian | Κεντρική φωτογραφία θέματος: IMDb | Peaky Blinders