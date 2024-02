Ο Κίλιαν Μέρφι παραμένει με έξυπνο τρόπο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ως το «πρόσωπο με τη μεγαλύτερη ζήτηση», ο 47χρονος ηθοποιός φωτογραφήθηκε γράφει το GQ στο εξώφυλλο του Μαρτίου.

Ο Κίλιαν Μέρφι μίλησε για διάφορα θέματα, όπως το γιατί κάνει μόνο μία ταινία τον χρόνο, τους δύο κανόνες που έχει ο Κρίστοφερ Νόλαν στα κινηματογραφικά σετ του, αλλά και τον λόγο που αρνείται πια να βγάζει φωτογραφίες με θαυμαστές.

«Νομίζω ότι για μένα η πολλή έρευνα ως ηθοποιός είναι απλώς να ζεις και να έχεις μια κανονική ζωή κάνοντας συνηθισμένα πράγματα. Και απλά να μπορώ να παρατηρώ και να βρίσκομαι σε αυτό το είδος της υπέροχης ροής της ανθρωπότητας» είπε ο ηθοποιός στη συνέντευξή του στο GQ.

Cillian Murphy does not take photos with fans and would rather have a “little conversation”

🔗: https://t.co/kCHqBlpZsm pic.twitter.com/jCC8JAoscK

— GQ Magazine (@GQMagazine) February 13, 2024