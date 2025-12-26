magazin
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία – 3 νεκροί και 5 τραυματίες
Ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει στους άνομους δρόμους των Peaky Blinders – Πυροβολισμοί στο Μπέρμιγχαμ
26 Δεκεμβρίου 2025
Ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει στους άνομους δρόμους των Peaky Blinders – Πυροβολισμοί στο Μπέρμιγχαμ

Ετοιμαστείτε: το sequel της σειράς «Peaky Blinders» φέρνει πίσω τον Κίλιαν Μέρφι στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τόμι Σέλμπι

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Spotlight

Η πιο διαβόητη συμμορία του Μπέρμιγχαμ κάνει την σκανδαλώδη επιστροφή της στο επίσημο τρέιλερ του Netflix για το «Peaky Blinders: The Immortal Man».

Η ταινία, που αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης γκανγκστερικής σειράς, θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αίθουσες στις 6 Μαρτίου και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 20 Μαρτίου.

Το κερασάκι στην τούρτα; Το sequel φέρνει πίσω τον Κίλιαν Μέρφι στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τόμι Σέλμπι.

«Φαίνεται ότι ο Τόμι Σέλμπι δεν είχε τελειώσει μαζί μου. Με χαροποιεί που συνεργάζομαι ξανά με τον Στίβεν Νάιτ και τον Τομ Χάρπερ στην κινηματογραφική εκδοχή του Peaky Blinders. Αυτή είναι για τους θαυμαστές», δήλωσε ο Μέρφι για την επιστροφή του τον Ιούνιο του 2024.

«Η επική συνέχεια της πολυβραβευμένης γκανγκστερικής ιστορίας»

Εκτός από τον Μέρφι, η Σόφι Ράντλ θα επαναλάβει τον ρόλο της ως Άντα Θορν, η αδελφή του Τόμι, ενώ ο Στίβεν Γκράχαμ και ο Νεντ Ντένεχι θα επιστρέψουν ως σύμμαχοι της οικογένειας Σέλμπι, Χέιντεν Σταγκ και Τσάρλι Στρονγκ, αντίστοιχα. Στο καστ περιλαμβάνονται επίσης οι νεοφερμένοι Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Μπάρι Κίογκαν, Τιμ Ροθ και Τζέι Λικούργο.

Ο Τόμ Χάρπερ, ο οποίος διετέλεσε σκηνοθέτης σε αρκετά επεισόδια της σειράς, σκηνοθετεί την ταινία. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο BBC το 2013, ενώ αργότερα το Netflix απέκτησε τα δικαιώματα για τις ΗΠΑ.

Το «Peaky Blinders» ολοκληρώθηκε το 2022 μετά από έξι σεζόν. Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Βρετανό σεναριογράφο Στίβεν Νάιτ.

Αν και η πλοκή της ταινίας παραμένει ανεξιχνίαστη υπόθεση, η ταινία παρουσιάζεται ως «η επική συνέχεια της πολυβραβευμένης γκανγκστερικής ιστορίας, που διαδραματίζεται στους άνομους δρόμους του Μπέρμιγχαμ της δεκαετίας του 1900».

«Με διαταγή των Peaky Blinders… ο Τόμι Σέλμπι επιστρέφει. Ο Κίλιαν Μέρφι και ο Στίβεν Νάιτ ξανασμίγουν στο πλατό, καθώς ξεκινά επίσημα η παραγωγή της επερχόμενης ταινίας του Netflix», ανακοίνωσε η πλατφόρμα streaming στο X τον Σεπτέμβριο, μαζί με μια φωτογραφία της επανένωσης του Μέρφι και του Νάιτ.

Δείτε το τρέιλερ του «Peaky Blinders: The Immortal Man»

YouTube thumbnail

Χρυσή βίζα: Μειώνονται οι αιτήσεις – Γιατί φρενάρει η ζήτηση [πίνακες]

Χρυσή βίζα: Μειώνονται οι αιτήσεις – Γιατί φρενάρει η ζήτηση [πίνακες]

Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σύνταξη
Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;
Culture Live 25.12.25

Είναι το «Μια Υπέροχη Ζωή» μια αθώα χριστουγεννιάτικη ταινία – ή μήπως όχι;

Για δεκαετίες αντιμετωπίζεται ως το απόλυτο χριστουγεννιάτικο παραμύθι για τη δύναμη της κοινότητας και της αλληλεγγύης. Κι όμως, πίσω από τη ζεστή εικόνα της «Μιας Υπέροχης Ζωής», κρύβονται πιο σύνθετα ερωτήματα για την εξουσία, την αποδοχή και το ποιοι μένουν τελικά στο περιθώριο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120
Ομογένεια 24.12.25

Τεντ Σαράντος: Απόλυτος ηγεμόνας της ψυχαγωγίας για το Variety – Πρώτος ανάμεσα σε 120

Σε μια εποχή γεμάτη σεισμικές αλλαγές στον χάρτη και τις συνήθειες της ψυχαγωγίας, το Variety επιλέγει τους 120 πιο ισχυρούς παίκτες της βιομηχανίας. Ο ελληνοαμερικανός Τεντ Σαράντος του Netflix είναι, δίκαια, στην κορυφή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη
«Ελεύθεροι και ίσοι» 24.12.25

Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, τα Χριστούγεννα έκαναν πραγματικά ένα άλμα από μια ζοφερή, θρησκευτική γιορτή στη γιορτή δώρων και διασκέδασης. Η σκοτεινή και συναρπαστική ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»
Twitter; 24.12.25

Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο GQ, οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη σειρά «Heated Rivalry», στάθηκαν στις σεξουαλικές τους σκηνές και αποκάλυψαν τα συμπεράσματά τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «Ριφιφί του Αιώνα» – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια
Ελληνικό Casa De Papel 24.12.25

Το «Ριφιφί του Αιώνα» - Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Το θρυλικό «Ριφιφί του Αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1992, είναι η ιστορία που αναπαράγει η Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα του σειρά για την Cosmote TV.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν
Εξευτελιστικό; 23.12.25

Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν

Ενώ η απόλυση του Έρικ Στόλτζ από την ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον» είναι μία από τις πιο διαβόητες στο Χόλιγουντ, η απομάκρυνση της Μελόρα Χάρντιν παρέμεινε στην αφάνεια για δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
