Ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει στους άνομους δρόμους των Peaky Blinders – Πυροβολισμοί στο Μπέρμιγχαμ

Η πιο διαβόητη συμμορία του Μπέρμιγχαμ κάνει την σκανδαλώδη επιστροφή της στο επίσημο τρέιλερ του Netflix για το «Peaky Blinders: The Immortal Man».

Η ταινία, που αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης γκανγκστερικής σειράς, θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αίθουσες στις 6 Μαρτίου και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 20 Μαρτίου.

Το κερασάκι στην τούρτα; Το sequel φέρνει πίσω τον Κίλιαν Μέρφι στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τόμι Σέλμπι.

«Φαίνεται ότι ο Τόμι Σέλμπι δεν είχε τελειώσει μαζί μου. Με χαροποιεί που συνεργάζομαι ξανά με τον Στίβεν Νάιτ και τον Τομ Χάρπερ στην κινηματογραφική εκδοχή του Peaky Blinders. Αυτή είναι για τους θαυμαστές», δήλωσε ο Μέρφι για την επιστροφή του τον Ιούνιο του 2024.

«Η επική συνέχεια της πολυβραβευμένης γκανγκστερικής ιστορίας»

Εκτός από τον Μέρφι, η Σόφι Ράντλ θα επαναλάβει τον ρόλο της ως Άντα Θορν, η αδελφή του Τόμι, ενώ ο Στίβεν Γκράχαμ και ο Νεντ Ντένεχι θα επιστρέψουν ως σύμμαχοι της οικογένειας Σέλμπι, Χέιντεν Σταγκ και Τσάρλι Στρονγκ, αντίστοιχα. Στο καστ περιλαμβάνονται επίσης οι νεοφερμένοι Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Μπάρι Κίογκαν, Τιμ Ροθ και Τζέι Λικούργο.

Ο Τόμ Χάρπερ, ο οποίος διετέλεσε σκηνοθέτης σε αρκετά επεισόδια της σειράς, σκηνοθετεί την ταινία. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο BBC το 2013, ενώ αργότερα το Netflix απέκτησε τα δικαιώματα για τις ΗΠΑ.

Το «Peaky Blinders» ολοκληρώθηκε το 2022 μετά από έξι σεζόν. Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Βρετανό σεναριογράφο Στίβεν Νάιτ.

Αν και η πλοκή της ταινίας παραμένει ανεξιχνίαστη υπόθεση, η ταινία παρουσιάζεται ως «η επική συνέχεια της πολυβραβευμένης γκανγκστερικής ιστορίας, που διαδραματίζεται στους άνομους δρόμους του Μπέρμιγχαμ της δεκαετίας του 1900».

«Με διαταγή των Peaky Blinders… ο Τόμι Σέλμπι επιστρέφει. Ο Κίλιαν Μέρφι και ο Στίβεν Νάιτ ξανασμίγουν στο πλατό, καθώς ξεκινά επίσημα η παραγωγή της επερχόμενης ταινίας του Netflix», ανακοίνωσε η πλατφόρμα streaming στο X τον Σεπτέμβριο, μαζί με μια φωτογραφία της επανένωσης του Μέρφι και του Νάιτ.

Δείτε το τρέιλερ του «Peaky Blinders: The Immortal Man»