Η Μπέρμιγχαμ ετοιμάζει νέο γήπεδο αξίας 3 δισ. λιρών, με τη βοήθεια των… Peaky Blinders! (vid)
Ένα υπερσύγχρονο στάδιο 3 δισ. λιρών στο κέντρο της πόλης, με τη βοήθεια Τομ Μπρέιντι και Στίβεν Νάιτ ετοιμάζει η Μπέρμιγχαμ
Η Μπέρμιγχαμ ετοιμάζεται να αλλάξει επίπεδο εντός και εκτός γηπέδου. Η αγγλική ομάδα, που αγωνίζεται πλέον στην Championship, παρουσίασε τα φιλόδοξα σχέδιά της για την κατασκευή ενός νέου, υπερσύγχρονου σταδίου 62.000 θέσεων στο κέντρο της πόλης. Το έργο, που εκτιμάται ότι θα κοστίσει πάνω από 3 δισ. λίρες, αναμένεται να μεταμορφώσει ολόκληρη την περιοχή.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η εμπλοκή δύο πολύ γνωστών ονομάτων, του Τομ Μπρέιντι, θρύλου του αμερικανικού φούτμπολ και μετόχου του συλλόγου, αλλά και του Στίβεν Νάιτ, δημιουργού της δημοφιλούς σειράς Peaky Blinders.
Ο Νάιτ, φίλαθλος και επίσης μέτοχος της Μπέρμιγχαμ, δήλωσε
«Ήθελα να δώσω μερικές συμβουλές στους αρχιτέκτονες για το τι θα αρέσει και τι όχι στους φιλάθλους. Αυτό το στάδιο θα είναι αντανάκλαση των τελευταίων 150 ετών της πόλης — και ελπίζω να υπάρχει και στα επόμενα 150. Νομίζω ότι θα δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό σε διεθνές επίπεδο.»
Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Τομ Γουάγκνερ, τόνισε πως στόχος του είναι το γήπεδο να γίνει σημείο αναφοράς που θα φιλοξενεί μεγάλες εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις, «θα είναι ένα από τα πιο συζητημένα σχέδια σταδίου παγκοσμίως», ανέφερε.
Βίντεο από τα σχέδια για το νέο γήπεδο της Μπέρμιγχαμ
Σύμφωνα με τον CEO της ομάδας, Τζέρεμι Ντέιλ, το νέο γήπεδο θα διαθέτει αναδιπλούμενο αγωνιστικό χώρο ώστε να φιλοξενεί και συναυλίες ή άλλες εκδηλώσεις, ενώ θα αποτελέσει το κεντρικό στοιχείο του φιλόδοξου «Birmingham Sports Quarter», ενός νέου χώρου αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας.
Το έργο έχει ανατεθεί στη Heatherwick Studio, με τον αρχιτέκτονα Τόμας Χέδεργουικ να δηλώνει: «Δεν θέλουμε να φτιάξουμε ένα διαστημόπλοιο σε ένα πάρκινγκ, αλλά ένα στάδιο που θα ζει και θα αναπνέει μαζί με την πόλη, χτισμένο πάνω στην ιστορία και το πάθος των φιλάθλων της Μπέρμιγχαμ».
