sports betsson
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 11:38
Υπό έντονη βροχόπτωση η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Μπέρμιγχαμ ετοιμάζει νέο γήπεδο αξίας 3 δισ. λιρών, με τη βοήθεια των… Peaky Blinders! (vid)
Ποδόσφαιρο 27 Οκτωβρίου 2025 | 11:20

Η Μπέρμιγχαμ ετοιμάζει νέο γήπεδο αξίας 3 δισ. λιρών, με τη βοήθεια των… Peaky Blinders! (vid)

Ένα υπερσύγχρονο στάδιο 3 δισ. λιρών στο κέντρο της πόλης, με τη βοήθεια Τομ Μπρέιντι και Στίβεν Νάιτ ετοιμάζει η Μπέρμιγχαμ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Spotlight

Η Μπέρμιγχαμ ετοιμάζεται να αλλάξει επίπεδο εντός και εκτός γηπέδου. Η αγγλική ομάδα, που αγωνίζεται πλέον στην Championship, παρουσίασε τα φιλόδοξα σχέδιά της για την κατασκευή ενός νέου, υπερσύγχρονου σταδίου 62.000 θέσεων στο κέντρο της πόλης. Το έργο, που εκτιμάται ότι θα κοστίσει πάνω από 3 δισ. λίρες, αναμένεται να μεταμορφώσει ολόκληρη την περιοχή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η εμπλοκή δύο πολύ γνωστών ονομάτων, του Τομ Μπρέιντι, θρύλου του αμερικανικού φούτμπολ και μετόχου του συλλόγου, αλλά και του Στίβεν Νάιτ, δημιουργού της δημοφιλούς σειράς Peaky Blinders.

Ο Νάιτ, φίλαθλος και επίσης μέτοχος της Μπέρμιγχαμ, δήλωσε

«Ήθελα να δώσω μερικές συμβουλές στους αρχιτέκτονες για το τι θα αρέσει και τι όχι στους φιλάθλους. Αυτό το στάδιο θα είναι αντανάκλαση των τελευταίων 150 ετών της πόλης — και ελπίζω να υπάρχει και στα επόμενα 150. Νομίζω ότι θα δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό σε διεθνές επίπεδο.»

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Τομ Γουάγκνερ, τόνισε πως στόχος του είναι το γήπεδο να γίνει σημείο αναφοράς που θα φιλοξενεί μεγάλες εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις, «θα είναι ένα από τα πιο συζητημένα σχέδια σταδίου παγκοσμίως», ανέφερε.

Βίντεο από τα σχέδια για το νέο γήπεδο της Μπέρμιγχαμ

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με τον CEO της ομάδας, Τζέρεμι Ντέιλ, το νέο γήπεδο θα διαθέτει αναδιπλούμενο αγωνιστικό χώρο ώστε να φιλοξενεί και συναυλίες ή άλλες εκδηλώσεις, ενώ θα αποτελέσει το κεντρικό στοιχείο του φιλόδοξου «Birmingham Sports Quarter», ενός νέου χώρου αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας.

Το έργο έχει ανατεθεί στη Heatherwick Studio, με τον αρχιτέκτονα Τόμας Χέδεργουικ να δηλώνει: «Δεν θέλουμε να φτιάξουμε ένα διαστημόπλοιο σε ένα πάρκινγκ, αλλά ένα στάδιο που θα ζει και θα αναπνέει μαζί με την πόλη, χτισμένο πάνω στην ιστορία και το πάθος των φιλάθλων της Μπέρμιγχαμ».

Headlines:
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Τράπεζες
Bank of America: Ανεβάζει  τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών

Bank of America: Ανεβάζει  τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
«Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)

Έντονο διάλογο είχε ο Βινίσιους με τον προπονητή του, με την απόφαση του Τσάμπι Αλόνσο να τον βγάλει στο 73ο λεπτό αποχωρώντας απευθείας για τα αποδυτήρια.

Σύνταξη
Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Καβαλίερς: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο φορές στη σειρά»
Μπάσκετ 27.10.25

Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Καβαλίερς: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο φορές στη σειρά»

Mετά την ήττα στο Κλίβελαντ, o Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στη νοοτροπία που πρέπει να έχουν οι Μπακς και την ανάγκη για άμεση αντίδραση κόντρα στους Νικς

Σύνταξη
Απίστευτα επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου: Οπαδός υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να προστατέψει το παιδί του
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Απίστευτα επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου: Οπαδός υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να προστατέψει το παιδί του

Οι διαιτητές αποφάσισαν οριστική διακοπή του αγώνα για την ΕΠΣ Αχαϊας, καθώς οι συμπλοκές στην εξέδρα προκάλεσαν τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Σύνταξη
Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…

Ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε όλους τους τομείς από την ΑΕΚ και το 2-0 στο Φάληρο έμοιαζε λίγο...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ελ Κααμπί σε Ταρέμι: «MVP, MVP, MVP» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ελ Κααμπί σε Ταρέμι: «MVP, MVP, MVP» (vid)

Υπέροχη στιγμή στο «Γ. Καραϊσκάκης» λίγο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, με τον Ελ Κααμπί να αποθεώνει τον Ταρέμι για την εμφάνισή του.

Σύνταξη
Καβαλίερς – Μπακς 118-113: Σπουδαία εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, αλλά ήττα για το Μιλγουόκι
Μπάσκετ 27.10.25

Καβαλίερς – Μπακς 118-113: Σπουδαία εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, αλλά ήττα για το Μιλγουόκι

Δεν τα κατάφεραν οι Μπακς και στο τρίτο ματς της σεζόν ηττήθηκαν από τους Καβαλίερς με 118-113, έχοντας τον Γιάννης Αντετοκούνμπο σε φοβερό βράδυ – Για μία ασίστ δεν έκανε triple double με 40άρα ο Greek Freak.

Σύνταξη
Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»

Ο Μέχντι Ταρέμι βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει σε μια ακόμη νίκη επί της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και μετά το ματς μίλησε για την επιτυχημένη του συνεργασία με τον Ελ Κααμπί.

Σύνταξη
Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τα... πάρτι κόντρα στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να φτάνει τις 6 σερί νίκες στο πρωτάθλημα επί της Ένωσης και συνολικά τις 7 σε 9 ματς, με γκολ 18-4.

Σύνταξη
Η ΑΕΚ φοβήθηκε ξανά τον Ολυμπιακό και οι αριθμοί το αποδεικνύουν
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Η ΑΕΚ φοβήθηκε ξανά τον Ολυμπιακό και οι αριθμοί το αποδεικνύουν

Φοβισμένη και άτολμη σε όλο το ματς η ΑΕΚ, εμφανίστηκε στο Καραϊσκάκη χωρίς να διεκδικήσει το παραμικρό από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, κάνοντας την πρώτη καθαρή της φάση στις καθυστερήσεις...

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη»

Την απόλυτη ικανοποίησή του για τη νίκη και την εμφάνιση της ομάδας του μετά το Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0 εξέφρασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ - Τι είπε ο Βάσκος για τον Ταρέμι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Η θέση των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα – Τα θολά σημεία της συμφωνίας και ο ρόλος των αραβικών κρατών
Επόμενη μέρα 27.10.25

Αφοπλισμός, διακυβέρνηση, διεθνείς δυνάμεις: Η στάση των Παλαιστινίων και οι «παγίδες» για τους Άραβες στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις φαίνεται να καταλήγουν σε μία κοινή στάση για την επόμενη μέρα στη Γάζα - Οι Άραβες βλέπουν τις «παγίδες» στον ρόλο τους στον θύλακα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Kυκλώνας Μελίσα: Ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5 στην Καραϊβική – Απειλεί την Τζαμάικα
Δείτε την πορεία της 27.10.25

Ο κυκλώνας Μελίσα στην Καραϊβική ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5 - Απειλεί την Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα απειλεί τις χώρες της Καραϊβικής - Η ταχύτητα των ανέμων έχει φτάσει τα 160 μίλια την ώρα - Φόβος για μεγάλες καταστροφές, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα στην Τζαμάικα

Σύνταξη
Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας
«Αλγοριθμική κυριαρχία» 27.10.25

Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας

H DeepSeek, πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνη στην Κίνα, προσφέρει τις υπηρεσίες της στον κινεζικό στρατό, ο οποίος πάντως συνεχίζει να χρησιμοποιεί αμερικανικά τσιπ για την ΑΙ.

Σύνταξη
Γιώργος Λάνθιμος: Η (όχι και τόσο) αναπάντεχη κατάταξη των 10 ταινιών του από το New York Magazine
«Λαν-θυμίζει» 27.10.25

Γιώργος Λάνθιμος: Η (όχι και τόσο) αναπάντεχη κατάταξη των 10 ταινιών του από το New York Magazine

Διάλογοι που θυμίζουν ασθενείς που έχουν υποστεί λοβοτομή, ψυχρή και αποστασιοποιημένη κινηματογράφηση, μυστηριώδης ή αινιγματική συμπεριφορά - Ο Γιώργος Λάνθιμος στο μικροσπόπιο και μια κατάταξη των 10 ταινιών του, που μάλλον μας βρίσκει σύμφωνους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βρετανία: Οι όροι του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον για να φύγουν από την οικία τους – Τι ζήτησαν
Θα δεχθεί ο Κάρολος; 27.10.25

Οι όροι του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον για να φύγουν από την πολυτελή οικία τους - Τι ζήτησαν

Ο πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον λέγεται ότι συμφώνησαν τελικά να εγκαταλείψουν τη Βασιλική Στοά - αλλά μόνο εάν λάβουν αντάλλαγμα. Τι ζήτησαν από τον βασιλιά Κάρολο;

Σύνταξη
Ρωσικοί Burevestnik: «Άπιαστος» πυρηνικός κίνδυνος ή όπλο για το θεαθήναι;
Φόβοι και απομυθοποίηση 27.10.25

Ρωσικοί Burevestnik: «Άπιαστος» πυρηνικός κίνδυνος ή όπλο για το θεαθήναι;

Σύμφωνα με τη Μόσχα, το Burevestnik είναι ένα θαυματουργό όπλο απέναντι στο οποίο δεν υπάρχει αντίδοτο. Αναλυτές, όμως αν και αναγνωρίζουν τους κινδύνους για τη Δύση έχουν μια άλλη ανάγνωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραγωδία στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων, νεκρός ο οδηγός
Στα Ανώγεια 27.10.25

Τραγωδία στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων, νεκρός ο οδηγός

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου, κοντά σε ένα οικισμό της κοινότητας Αγίου Αντωνίου, τα Ανώγεια, της δημοτικής ενότητας Νεαπόλεως Λασιθίου, στην Κρήτη

Σύνταξη
Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία
Κόσμος 27.10.25

Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία

Συνεχίζεται σταθερά η κρίση του νερού στην Ευρώπη, με την κλιματική αλλαγή να μην συμβάλλει υπέρ της επίλυσης του προβλήματος, αλλά εντείνοντας τις ανησυχίες των ειδικών και των πολιτών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα
28η Οκτωβρίου 27.10.25

Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, στην Ημερήσια Διαταγή του, μιλά για τους ήρωες «που έδρασαν στην αφάνεια, χωρίς υπερφίαλη προβολή, χωρίς να προσμένουν δημαγωγικά την αναγνώριση και το χειροκρότημα»

Σύνταξη
«Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)

Έντονο διάλογο είχε ο Βινίσιους με τον προπονητή του, με την απόφαση του Τσάμπι Αλόνσο να τον βγάλει στο 73ο λεπτό αποχωρώντας απευθείας για τα αποδυτήρια.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο