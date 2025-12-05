magazin
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 15:52
Ανακαλείται γνωστό τρόφιμο «ως μη ασφαλές» από τον ΕΦΕΤ
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 18:00
Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 14:50
Νωρίτερα φέτος το δώρο Χριστουγέννων - Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Κίλιαν Μέρφι και οι σκληροτράχηλοι «Peaky Blinders» από το Μπέρμινχαμ επιστρέφουν στις οθόνες μας
Culture Live 05 Δεκεμβρίου 2025 | 23:00

Ο Κίλιαν Μέρφι και οι σκληροτράχηλοι «Peaky Blinders» από το Μπέρμινχαμ επιστρέφουν στις οθόνες μας

Το Netflix μόλις δημοσίευσε το πρώτο teaser για την ταινία «The Immortal Man», τη συνέχεια της επιτυχημένης σειράς «Peaky Blinders».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: 6 τρόποι να ξανακοιμηθείτε, αν ξυπνήσετε από σκέψεις

Ύπνος: 6 τρόποι να ξανακοιμηθείτε, αν ξυπνήσετε από σκέψεις

Spotlight

Ναι, καλά ακούσατε, η πιο διαβόητη συμμορία του Μπέρμιγχαμ επιστρέφει. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς; Να περιμένουμε μερικούς μήνες μέχρι να δούμε στις οθόνες μας τους παρανόμους του Peaky Blinders να εμπλέκονται σε μια σειρά από «κουμάντα», έρωτες, ζητήματα τιμής και εξουσίας.

Οι άνομοι δρόμοι

Το Netflix δημοσίευσε το πρώτο teaser για την ταινία «The Immortal Man», τη συνέχεια της επιτυχημένης σειράς «Peaky Blinders». Η ταινία θα προβληθεί σε επιλεγμένες αίθουσες στις 6 Μαρτίου 2026 και στο Netflix στις 20 Μαρτίου.

Αν και η πλοκή της ταινίας παραμένει στο σκοτάδι, η ταινία παρουσιάζεται ως «η επική συνέχεια της πολυβραβευμένης γκανγκστερικής ιστορίας, που διαδραματίζεται στους άνομους δρόμους του Μπέρμιγχαμ της δεκαετίας του 1900».

Στη συνέχεια, ο Κιλιαν Μέρφι θα επιστρέψει στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τόμι Σέλμπι στο σύμπαν του «Peaky Blinders». Η Σόφι Ράντλ θα επαναλάβει τον ρόλο της ως αδελφή του Τόμι, Άντα Θορν, ενώ ο Στίβεν Γκράχαμ και ο Νεντ Ντένεχι θα επιστρέψουν ως σύμμαχοι της οικογένειας Σέλμπι, Χέιντεν Σταγκ και Τσάρλι Στρονγκ, αντίστοιχα. Ο Πάκι Λι επιστρέφει ως Τζόνι Ντογκς, ένας πιστός συνεργάτης της οικογένειας, και ο Ίαν Πεκ θα επιστρέψει ως Κέρλι.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Μπάρι Κίογκαν, Τιμ Ροθ και Τζέι Λυκούργο.

«Με διαταγή των Peaky Blinders… ο Τόμι Σέλμπι επιστρέφει»

Ο Τομ Χάρπερ, που σκηνοθέτησε αρκετά επεισόδια της σειράς, θα σκηνοθετήσει την ταινία. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο BBC το 2013, ενώ αργότερα το Netflix απέκτησε τα δικαιώματα για τις ΗΠΑ. Το «Peaky Blinders» ολοκληρώθηκε το 2022 μετά από έξι σεζόν. Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Βρετανό σεναριογράφο Στίβεν Νάιτ.

«Με διαταγή των Peaky Blinders… ο Τόμι Σέλμπι επιστρέφει. Ο Κίλιαν Μέρφι και ο Στίβεν Νάιτ ξανασμίγουν στο πλατό, καθώς ξεκινά επίσημα η παραγωγή της επερχόμενης ταινίας του Netflix», ανακοίνωσε η πλατφόρμα streaming στο X τον Σεπτέμβριο, μαζί με μια φωτογραφία της επανένωσης του Μέρφι και του Νάιτ.

«Φαίνεται ότι ο Τόμι Σέλμπι δεν είχε τελειώσει μαζί μου… Μου δίνει χαρά το γεγονός ότι συνεργάζομαι ξανά με τον Στίβεν Νάιτ και τον Τομ Χάρπερ στην κινηματογραφική εκδοχή του Peaky Blinders. Αυτή είναι για τους θαυμαστές», δήλωσε ο Μέρφι σε δήλωσή του.

*Με πληροφορίες από: Variety

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Λιανικό εμπόριο: Βελτιωμένες οι επιχειρηματικές προσδοκίες τον Νοέμβριο

Λιανικό εμπόριο: Βελτιωμένες οι επιχειρηματικές προσδοκίες τον Νοέμβριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: 6 τρόποι να ξανακοιμηθείτε, αν ξυπνήσετε από σκέψεις

Ύπνος: 6 τρόποι να ξανακοιμηθείτε, αν ξυπνήσετε από σκέψεις

World
Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας: Πώς ο Τραμπ θα θωρακίσει τις ΗΠΑ

Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας: Πώς ο Τραμπ θα θωρακίσει τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πέθανε ο Φρανκ Ο. Γκέρι – Ο αρχιτέκτονας που έκανε το μέταλλο να χορεύει, «ανέστησε» το Μπιλμπάο και έδωσε μορφή στο χάος της ζωής
Τιτάνας 05.12.25

Πέθανε ο Φρανκ Ο. Γκέρι – Ο αρχιτέκτονας που έκανε το μέταλλο να χορεύει, «ανέστησε» το Μπιλμπάο και έδωσε μορφή στο χάος της ζωής

Ο Φρανκ Ο. Γκέρι, ο «μαέστρος» των μεταλλικών επιφανειών που χάρισε στο Μπιλμπάο το εμβληματικό Γκουγκενχάιμ και επαναπροσδιόρισε τι μπορεί να είναι ένα κτίριο, πέθανε σε ηλικία 96 ετών στη Σάντα Μόνικα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: «Είμαι μεγάλος θαυμαστής του θανάτου και τον περιμένω με ανυπομονησία»
«Η θρησκεία μου» 05.12.25

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: «Είμαι μεγάλος θαυμαστής του θανάτου και τον περιμένω με ανυπομονησία»

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, σκηνοθέτης του «Φράνκενσταιν» δεν φοβάται τον θάνατο για έναν απλό λόγο: πρόκειται για την ημέρα που τα προβλήματα εξατμίζονται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» – Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary
«Παράξενη, περίεργη ταινία» 05.12.25

«Ψυχοσεξουαλικό ποπ θρίλερ» - Η Αν Χάθαγουεϊ και η Μικαέλα Κόελ αναμετρώνται στο πρώτο τρέιλερ της επικής ταινίας Mother Mary

Η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια ποπ σταρ και η Μικαέλα Κόελ την αποξενωμένη σχεδιάστρια μόδας της στο πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης δραματικής ταινίας Mother Mary.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Stranger Things:: Η 5η σεζόν σπάει όλα τα ρεκόρ
Culture Live 05.12.25

Stranger Things:: Η 5η σεζόν σπάει όλα τα ρεκόρ

Όλοι περίμεναν ότι ο 5ος και τελευταίος τίτλος του Stranger Things θα έσπασε ρεκόρ. Αλλά η σειρά των αδερφών Ντάφερ το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο.

Σύνταξη
ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη
Επίτιμη διδάκτορας 04.12.25

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε μια από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή και η συμβολή στην προβολή της ελληνικής ποίησης και μουσικής έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Σύνταξη
Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs
Βίντεο & Φωτογραφίες 04.12.25

Who let the dogs out? – Ο Beeple μάντρωσε μεγιστάνες που παράγουν «οργανικές σκυλοκουράδες» γεμάτες NFTs

Στο Art Basel Miami Beach, ο Beeple παρουσιάζει μια καυστική εγκατάσταση: ρομποτόσκυλα με κεφάλια μεγιστάνων της τεχνολογίας που αφοδεύουν πιστοποιητικά και NFTs, σατιρίζοντας την εξουσία της τεχνολογίας σήμερα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
REC ‘N’ PLAY: Το νέο project του Μιχάλη Μυτακίδη ακούγεται δυνατά στις σκοτεινές αίθουσες
Low Bap 04.12.25

REC ‘N’ PLAY: Το νέο project του Μιχάλη Μυτακίδη ακούγεται δυνατά στις σκοτεινές αίθουσες

Ο Κώστας Καραπαπάς και ο Νίκος Παπαϊωάννου συναντούν τον ιδρυτή των Active Member Μιχάλη Μυτακίδη για μια φιλική κουβέντα με αφορμή το φιλμ REC 'N' PLAY - μια αυτοβιογραφική ραψωδία που βγαίνει στους κινηματογράφους στις 5 Δεκεμβρίου.

Σύνταξη
«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix
«Ευτυχώς τελείωσε» 03.12.25

«Πάρτε αντιεμετικά. Eπέστρεψε!» – Ο Guardian λέει όχι στα Χριστούγεννα της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix

Η Μέγκαν Μαρκλ «χοροπηδά» με χριστουγεννιάτικη υστερία, σερβίρει λιχουδιές που θυμίζουν «κουτσουλιές ζώων» και φέρνει στην οθόνη το πιο cringe χριστουγεννιάτικο σόου για τον Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη
Έρωτας 03.12.25

Περισσότερο από σύντροφος του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ: Η ηθοποιός Αν Βιαζέμσκι έφερε την επιθυμία και τη συμπόνια στην οθόνη

Ένα «στοιχειωμένο» αστέρι που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της, Περισσότερο από συνοδός του σπουδαίου σκηνοθέτη, η Αν Βιαζέμσκι ήταν μια σημαντική ηθοποιός – και συναρπαστική συγγραφέας, που βοήθησε τη Γαλλία να ανακαλύψει τον εαυτό της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντιμεταναστευτική πολιτική 06.12.25

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ θα επεκτείνει την ταξιδιωτική απαγόρευση για πολίτες πάνω από 30 χωρών

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, είπε ότι «ο πρόεδρος συνεχίζει να αξιολογεί χώρες». Αφορμή, η ένοπλη επίθεση εναντίον εθνοφρουρών την Ημέρα των Ευχαριστιών στην Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»
Μπάσκετ 05.12.25

Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»

Καταιγιστικός ήταν ο Εργκίν Αταμάν στο flash interview μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, καθώς υπογράμμισε ότι η ομάδα του έκανε λάθη και δεν άξιζε τη νίκη.

Σύνταξη
Πέθανε ο Φρανκ Ο. Γκέρι – Ο αρχιτέκτονας που έκανε το μέταλλο να χορεύει, «ανέστησε» το Μπιλμπάο και έδωσε μορφή στο χάος της ζωής
Τιτάνας 05.12.25

Πέθανε ο Φρανκ Ο. Γκέρι – Ο αρχιτέκτονας που έκανε το μέταλλο να χορεύει, «ανέστησε» το Μπιλμπάο και έδωσε μορφή στο χάος της ζωής

Ο Φρανκ Ο. Γκέρι, ο «μαέστρος» των μεταλλικών επιφανειών που χάρισε στο Μπιλμπάο το εμβληματικό Γκουγκενχάιμ και επαναπροσδιόρισε τι μπορεί να είναι ένα κτίριο, πέθανε σε ηλικία 96 ετών στη Σάντα Μόνικα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλατασαράι-Σάμσουνσπορ 3-2: Λύγισε στο φινάλε η αντίπαλος της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Γαλατασαράι-Σάμσουνσπορ 3-2: Λύγισε στο φινάλε η αντίπαλος της ΑΕΚ

Εφτασε στη βρύση αλλά δεν ήπιε νερό η αντίπαλος της ΑΕΚ. Με γκολ του Οσιμέν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η Γαλατά επικράτησε με 3-2 της Σάμσουνσπορ που την Πέμπτη θα υποδεχτεί την ΑΕΚ

Σύνταξη
Τσετσενία: Ο Καντίροφ δήλωσε ότι ουκρανικό drone έπληξε κτίριο στο Γκρόζνι – Δεν υπήρξαν θύματα
Τσετσενία 05.12.25

Ουκρανικό drone έπληξε ουρανοξύστη στο Γκρόζνι

Το κτήριο στο Γκρόζνι στεγάζει τα γραφεία του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Τουρισμού, του Τμήματος Σχέσεων με Θρησκευτικούς και Δημόσιους Οργανισμούς, ένα τοπικό γραφείο του κόμματος Ενωμένη Ρωσία και το στούντιο σχεδιασμού του «προσωπικού αρχιτέκτονα» του Καντίροφ.

Σύνταξη
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα
Σκληραίνουν τη στάση 05.12.25

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα

Οι αγρότες διαμηνύουν πως δεν μπαίνουν σε έναν διάλογο χωρίς προϋποθέσεις για να δοθούν οριστικές λύσεις σε βασικά τους προβλήματα - Ενισχύονται τα μπλόκα από αύριο με νέα τρακτέρ, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την ερχόμενη Δευτέρα

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Υπεραμύνθηκε της εξωτερικής πολιτικής – Βλέπει Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με Ερντογάν στις αρχές του 2026
Πολιτική 05.12.25

Μητσοτάκης: Υπεραμύνθηκε της εξωτερικής πολιτικής – Βλέπει Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με Ερντογάν στις αρχές του 2026

Ο Κυρ. Μητσοτάκης, υπερασπίστηκε την κυβερνητική εξωτερική πολιτική απέναντι στην κριτική εντός και εκτός της παράταξής του. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 τοποθετεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό
«Ψοφάτε να πάτε» 05.12.25

Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό

«Εσείς όλοι δεν τρέχετε το καλοκαίρι να βρείτε πανηγύρι όπου πάτε; Και κάποιοι από σας πηγαίνετε αλλά δεν ανεβάζετε στόρι γιατί ντρέπεστε. Στην πραγματικότητα όμως, ψοφάτε να πάτε στα πανηγύρια», είπε μεταξύ άλλων η Κόνι Μεταξά

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Ποδόσφαιρο 05.12.25

LIVE: Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη 13η αγωνιστική της Primeira Liga. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Άνω Λιόσια: 16χρονος εγκατέλειψε τη 2χρονη ανιψιά του στο ΙΧ που οδηγούσε – Δεν σταμάτησε σε σήμα της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 05.12.25

Άνω Λιόσια: 16χρονος εγκατέλειψε τη 2χρονη ανιψιά του στο ΙΧ που οδηγούσε – Δεν σταμάτησε σε σήμα της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως διαπιστώθηκε το όχημα που οδηγούσε ο ανήλικος στα Άνω Λιόσια είχε πλαστή πινακίδα - Όταν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν το ΙΧ εγκαταλελειμμένο είδαν μέσα το μικρό κορίτσι μόνο του

Σύνταξη
Μπεσίκτας – Πανιώνιος 101-83: Οι κυανέρυθροι έμειναν από δυνάμεις στο τέλος
Μπάσκετ 05.12.25

Μπεσίκτας – Πανιώνιος 101-83: Οι κυανέρυθροι έμειναν από δυνάμεις στο τέλος

Η ομάδα του Ηλία Ζούρου ήταν ανταγωνιστική στα 30 πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όμως... χάθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο και γνώρισε νέα ήττα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του Eurocup.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Β. Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη δύναμη και το βάθος της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας
Στον ΣΕΒΕ 05.12.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Β. Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη δύναμη και το βάθος της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας

Αυτή η περιοχή είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, που καθοδηγείται από την καινοτομία, την εξερεύνηση και την εφευρετικότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύνταξη
Ωμή παρέμβαση Τραμπ υπέρ των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη – Προειδοποιεί για «μεγάλη αντικατάσταση»
«Αδύναμη Ευρώπη» 05.12.25

Ωμή παρέμβαση Τραμπ υπέρ των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη – Προειδοποιεί για «μεγάλη αντικατάσταση»

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι λόγω μετανάστευσης χώρες κινδυνεύουν να γίνουν «κατά πλειοψηφία μη ευρωπαϊκές». Και «ενθαρρύνει τους πολιτικούς συμμάχους των ΗΠΑ να προωθήσουν την αναβίωση του πνεύματος».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΛΔ Κονγκό: Αμείωτοι οι βομβαρδισμοί παρά την ειρηνευτική συμφωνία – «Εκρήγνυνται πάνω από τα σπίτια»
Χάος 05.12.25

Αμείωτοι οι βομβαρδισμοί στη ΛΔ του Κονγκό παρά την ειρηνευτική συμφωνία - «Εκρήγνυνται πάνω από τα σπίτια»

Η ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια περιοχή πλούσια σε φυσικούς πόρους, που συνορεύει με τη Ρουάντα, βιώνει αλλεπάλληλες συρράξεις εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια
Fizz 05.12.25

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια

«Πάντα χρησιμοποιούσα το όνομα Κίμπερλι, μέχρι που υπογράψαμε για να συμμετάσχουμε στο ριάλιτι σόου 'Keeping Up with the Kardashians'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Time η Κιμ Καρντάσιαν.

Σύνταξη
Πολιτική Προστασία: Σύσκεψη αύριο στα Μέγαρα για την καταγραφή ζημιών από τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική
Ελλάδα 05.12.25

Πολιτική Προστασία: Σύσκεψη αύριο στα Μέγαρα για την καταγραφή ζημιών από τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική

Σήμερα οριστικοποιήθηκαν τα επιχειρησιακά κλιμάκια, τα οποία, από αύριο, θα αναπτυχθούν όχι μόνο στη Δυτική Αττική αλλά και σε όλες τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο