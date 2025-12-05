Ο Κίλιαν Μέρφι και οι σκληροτράχηλοι «Peaky Blinders» από το Μπέρμινχαμ επιστρέφουν στις οθόνες μας

Ναι, καλά ακούσατε, η πιο διαβόητη συμμορία του Μπέρμιγχαμ επιστρέφει. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς; Να περιμένουμε μερικούς μήνες μέχρι να δούμε στις οθόνες μας τους παρανόμους του Peaky Blinders να εμπλέκονται σε μια σειρά από «κουμάντα», έρωτες, ζητήματα τιμής και εξουσίας.

Οι άνομοι δρόμοι

Το Netflix δημοσίευσε το πρώτο teaser για την ταινία «The Immortal Man», τη συνέχεια της επιτυχημένης σειράς «Peaky Blinders». Η ταινία θα προβληθεί σε επιλεγμένες αίθουσες στις 6 Μαρτίου 2026 και στο Netflix στις 20 Μαρτίου.

Αν και η πλοκή της ταινίας παραμένει στο σκοτάδι, η ταινία παρουσιάζεται ως «η επική συνέχεια της πολυβραβευμένης γκανγκστερικής ιστορίας, που διαδραματίζεται στους άνομους δρόμους του Μπέρμιγχαμ της δεκαετίας του 1900».

Στη συνέχεια, ο Κιλιαν Μέρφι θα επιστρέψει στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τόμι Σέλμπι στο σύμπαν του «Peaky Blinders». Η Σόφι Ράντλ θα επαναλάβει τον ρόλο της ως αδελφή του Τόμι, Άντα Θορν, ενώ ο Στίβεν Γκράχαμ και ο Νεντ Ντένεχι θα επιστρέψουν ως σύμμαχοι της οικογένειας Σέλμπι, Χέιντεν Σταγκ και Τσάρλι Στρονγκ, αντίστοιχα. Ο Πάκι Λι επιστρέφει ως Τζόνι Ντογκς, ένας πιστός συνεργάτης της οικογένειας, και ο Ίαν Πεκ θα επιστρέψει ως Κέρλι.

Academy Award winner Cillian Murphy returns as the legendary gypsy gangster Tommy Shelby in Peaky Blinders: The Immortal Man. In select theaters March 6 and on Netflix March 20. pic.twitter.com/37DXLQtf6C — Netflix (@netflix) December 5, 2025

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Μπάρι Κίογκαν, Τιμ Ροθ και Τζέι Λυκούργο.

«Με διαταγή των Peaky Blinders… ο Τόμι Σέλμπι επιστρέφει»

Ο Τομ Χάρπερ, που σκηνοθέτησε αρκετά επεισόδια της σειράς, θα σκηνοθετήσει την ταινία. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο BBC το 2013, ενώ αργότερα το Netflix απέκτησε τα δικαιώματα για τις ΗΠΑ. Το «Peaky Blinders» ολοκληρώθηκε το 2022 μετά από έξι σεζόν. Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Βρετανό σεναριογράφο Στίβεν Νάιτ.

«Με διαταγή των Peaky Blinders… ο Τόμι Σέλμπι επιστρέφει. Ο Κίλιαν Μέρφι και ο Στίβεν Νάιτ ξανασμίγουν στο πλατό, καθώς ξεκινά επίσημα η παραγωγή της επερχόμενης ταινίας του Netflix», ανακοίνωσε η πλατφόρμα streaming στο X τον Σεπτέμβριο, μαζί με μια φωτογραφία της επανένωσης του Μέρφι και του Νάιτ.

«Φαίνεται ότι ο Τόμι Σέλμπι δεν είχε τελειώσει μαζί μου… Μου δίνει χαρά το γεγονός ότι συνεργάζομαι ξανά με τον Στίβεν Νάιτ και τον Τομ Χάρπερ στην κινηματογραφική εκδοχή του Peaky Blinders. Αυτή είναι για τους θαυμαστές», δήλωσε ο Μέρφι σε δήλωσή του.

*Με πληροφορίες από: Variety