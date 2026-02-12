Τσιτσιπάς: «Απογοητευμένος με το σερβίς μου, θετικό είναι πως δεν νιώθω καθόλου πόνο»

Μετά την ήττα του από τον Ολλανδό Ζάντσχουλπ με 2-0 σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά του Ρότερνταμ. Ο Έλληνας πρωταθλητής στάθηκε στο σερβίς του από το οποίο δεν έμεινε ικανοποιημένος, ωστόσο τόνισε πως πλέον είναι χαρούμενος που παίζει τένις καθώς δεν αισθάνεται καθόλου πόνο σχετικά με τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε στη μέση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη συνέντευξη Τύπου

Αρχικά είπε: «Έχω να βελτιώσω πολλά πράγματα, χρειάζεται να χτίσω ξανά το παιχνίδι μου και πρέπει να δουλέψω σκληρά. Το μόνο θετικό είναι πως δεν νιώθω καθόλου πόνο, δεν αντιμετωπίζω πρόβλημα με το σώμα μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαι απογοητευμένος με το σερβίς μου, δεν μπορώ να δίνω τόσο περιθώριο στους αντιπάλους μου και να με πιέζουν. Το τένις είναι περίεργο. Αν συνειδητοποιήσεις τι δεν πάει καλά σε έναν αγώνα λίγο πιο αργά, μπορεί να σου κοστίσει την ήττα».

Εν συνεχεία στάθηκε στο θέμα της υγείας, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό: «Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι είμαι χαρούμενος που παίζω τένις. Το να επιστρέψω στους αγώνες και να μην έχω τραυματισμούς μου δίνει μεγαλύτερη διαύγεια ως προς τους στόχους μου και τις προσδοκίες μου, επίσης μου επιτρέπει να κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν μάχεσαι καθημερινά με πόνους και τραυματισμούς. Λατρεύω αυτή τη ζωή, είμαι πολύ παθιασμένος με το να βγαίνω έξω στο γήπεδο και να τα δίνω όλα για τη νίκη. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να βρεθώ ξανά στο καλύτερό μου επίπεδο».

Για το πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, είπε: «Ποτέ δεν σταματάμε να παίζουμε. Έτσι είναι το επαγγελματικό τένις, δεν το λέω για να παραπονεθώ, απλά έτσι είναι η πραγματικότητά μας. Το tour μας προσφέρει πολύ μεγάλες ευκαιρίες, πολλά χρήματα, ζούμε συγκλονιστικές εμπειρίες και πολλοί θα πουν και πως εξαρτάται από εμάς το που θα παίξουμε. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν μπορείς να κάνεις πίσω, είσαι υποχρεωμένος σε κάποιες δεσμεύσεις με τους χορηγούς».

Τέλος, υπάρχει αισιοδοξία ατενίζοντας το μέλλον: «Αυτό που έχω ξεκάθαρο στο μυαλό μου, είναι πως πάνω απ’ όλα είναι η υγεία. Πέρασα δύσκολες περιόδους πρόσφατα και θα προτιμούσα να μην ξαναμιλήσω γι’ αυτές. Τώρα, μπορώ να πω πως είμαι σε μια καλή φάση, νιώθω ότι πάω προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι όλα ξεκάθαρα σε πνευματικό επίπεδο. Θέλω να απολαύσω τον χρόνο μου στο tour, χωρίς να νιώθω ότι η κάθε μέρα είναι μια μάχη με το σώμα μου.»

Να σημειώσουμε πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί και την επόμενη εβδομάδα, καθώς θα παίξει στο τουρνουά της Ντόχας, επίσης ΑΤΡ 500.