Τσιτσιπάς για το γήπεδο: «Έχω να παίξω πάνω από μία δεκαετία σε τόσο κακό κορτ»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για τις συνθήκες διεξαγωγής του Davis Cup και ανέφερε ότι το κορτ ήταν αρκετά κακό.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε μία πολύ καλή εμφάνιση στο Davis Cup, καθώς επικράτησε και στα δύο ματς που έπαιξε και η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για να κάνει η Ελλάδα το 3-1 tie απέναντι στο Μεξικό και να επιστρέψει στο World Group 1.
Ωστόσο, ο Έλληνας τενίστας στη συνέντευξη Τύπου επέλεξε να σταθεί στις συνθήκες διεξαγωγής του τουρνουά, που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Tae Kwon Do στο Φάληρο και υπογράμμισε ότι το κορτ ήταν αρκετά κακό.
Αναλυτικά όσα είπε ο Τσιτσιπάς
«Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να εκφράσω και να πω για μελλοντικές εξελίξεις και πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιωθούν.
Θέλω να πω ότι έχω να παίξω πάρα πολύ καιρό, πάνω από μια 10ετία σε τόσο κακό γήπεδο. Κι αυτό πρέπει να το εκφράσω, γιατί δεν πρέπει να περάσει έτσι χωρίς να ειπωθεί. Έχω παίξει σε πάρα πολλά γήπεδα ανά τον κόσμο και είμαι σίγουρος ότι ένα τέτοιο γήπεδο δεν θα ήταν κατάλληλο για τουρνουά Challenger.
Εμένα προσωπικά μου έκανε τη ζωή δύσκολη. Πιστεύω ότι είχαμε το πλεονέκτημα ότι παίζαμε “σπίτι” μας και έχουμε εμείς τις συνθήκες όπως τις θέλαμε, αλλά η δουλειά όμως δεν έγινε σωστά. Καταφέραμε με κάποιο τρόπο και κερδίσαμε τη συνάντηση, αλλά με μεγαλύτερες χώρες και μεγαλύτερους παίκτες θα είχαμε πρόβλημα. Ελπίζω μελλοντικά να μην συμβεί».
