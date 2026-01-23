Unfair του Μάχατς στον Τσιτσιπά: Τον κορόιδεψε για τον τραυματισμό του (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα έχει «ακούσει» ουκ ολίγες φορές από κοινό και ΜΜΕ για τη συμπεριφορά του ή τις κατά καιρούς δηλώσεις του. Αυτή τη φορά όμως, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έγινε στόχος μιας μάλλον απαράδεκτης κίνησης και μάλιστα από αντίπαλό του.

Όλα έγιναν κατά το φινάλε του αγώνα του «Στεφ» με τον Τόμας Μάχατς, για τον δεύτερο γύρο του Αυστραλιανού όπεν, που βρήκε νικητή τον Τσέχο με 3-1 σετ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Τσιτσιπάς είχε χρειαστεί δύο φορές τη βοήθεια του ιατρικού τιμ αφού αντιμετώπισε διαφορετικά προβλήματα τραυματισμού, ωστόσο έσφιξε τα δόντια και ολοκλήρωσε κανονικά το παιχνίδι, διεκδικώντας τη νίκη μέχρι το τέλος.

Μετά τον τελικό πόντο λοιπόν που έκρινε το ματς υπέρ του Μάχατς, πριν ο 25χρονος Τσέχος πάει στο φιλέ για την καθιερωμένη χειραψία με τον αντίπαλό του, κοίταξε την εξέδρα -προφανώς προς την ομάδα του- και προσποιήθηκε ότι κουτσαίνει, κάνοντας μάλιστα και έναν αντίστοιχο μορφασμό πόνου. Φυσικά, δεν είχε αισθανθεί κάποια ενόχληση, αλλά προφανώς αυτό ήταν μια αιχμή προς τον Τσιτσιπά, θεωρώντας πως είχε προσποιηθεί τους τραυματισμούς.

Δείτε τι συνέβη

Ένα καθαρό… unfair play του Μάχατς, αφού ούτε ο ίδιος είναι αυτός που μπορεί ή έχει δικαίωμα να κάνει… τηλε-διάγνωση για το αν όντως ο συναθλητής του αντιμετωπίζει κάποιο ιατρικό πρόβλημα, ούτε η στιγμή που μόλις έχει νικήσει τον αγώνα είναι η κατάλληλη για να ειρωνευτεί τον ηττημένο.

Λίγο μετά μάλιστα, συνέχισε στο ίδιο… mood, δείχνοντας χαρακτηριστικά το αυτί του καλώντας το κοινό να φωνάξει περισσότερο για τη νίκη του, την ώρα που η εξέδρα στη Μελβούρνη είχε επιλέξει να στηρίξει ξεκάθαρα τον Έλληνα τενίστα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Για την Ιστορία, αξίζει να σημειωθεί πως μετά το τέλος του αγώνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν κύριος στις δηλώσεις του, παραδεχόμενος την ανωτερότητα και τη δίκαιη νίκη του Μάχατς.