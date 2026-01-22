Παραδέχθηκε την ανωτερότητα του αντιπάλου ο Τσιτσιπάς: «Ήταν άψογος στα κρίσιμα σημεία»

Πρόωρα έληξε η πορεία του Έλληνα πρωταθλητή στο φετινό Australian Open, το πρώτο μεγάλο «ραντεβού» της χρονιάς στο τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 3-1 σετ από τον Τσέχο, Τόμας Μάχατς στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου, σε ένα ματς που αντιμετώπισε και πρόβλημα τραυματισμού.

Stefanos Tsitsipas falls to the floor as opponent rushes across court in worrying incidenthttps://t.co/CpFadkPjBS — Express Sport (@DExpress_Sport) January 22, 2026

Μιλώντας στο Eurosport Greece μετά το παιχνίδι του, ο «Στεφ» παραδέχθηκε ότι ο αντίπαλός του ήταν καλύτερος από αυτόν σε όλα τα κρίσιμα σημεία του αγώνα και πως δίκαια έφτασε στη νίκη. Παράλληλα, εξέφρασε και την απογοήτευσή του για την σύντομη παρουσία του στο τουρνουά της Μελβούρνης, εστιάζοντας και στο πρόβλημα που είχε στις επιστροφές των σερβίς.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος» Οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά στο Eurosport Greece, μετά την αναμέτρηση με τον Tomas Machac 🎙🇬🇷#AusOpen | #AO2026 | @steftsitsipas pic.twitter.com/OOMUnoRn6Q — Eurosport Greece (@EurosportGR) January 22, 2026

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς:

«Είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσω τι συνέβη, είμαι πολύ απογοητευμένος με την πορεία μου. Είχα προετοιμαστεί πολύ καλά γι’ αυτή τη χρονιά, όμως δεν έχει ξεκινήσει όπως θα ήθελα. Παρόλο που είχα τρεις νίκες στο United Cup, είμαι δυσαρεστημένος με την πορεία μου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ο αντίπαλός μου έπαιξε πολύ καλά, ήταν άψογος σε πολλά κρίσιμα σημεία του αγώνα και δεν μπόρεσα να είμαι καλύτερός του.

Έδινα πολλούς ελεύθερους πόντους και το έβλεπα μέσα στον αγώνα ότι έπρεπε να το αλλάξω, γιατί αυτό ψυχολογικά ανεβάζει τον αντίπαλό σου. Το μεγαλύτερο προσόν ενός καλού τενίστα, αν το δεις με τον Σίνερ, τον Νόβακ και τον Αλκαράθ είναι ότι σε έχουν συνέχεια υπό πίεση, νιώθεις ότι είναι κάτω από τον λαιμό σου.

Έδωσα πολλές αφορμές στον αντίπαλό μου να κάνει το παιχνίδι του, έστειλε κάποιες επιστροφές τσάμπα, χωρίς να υπάρχει πίεση, παρότι δούλεψα πολύ σε αυτό το κομμάτι τις τελευταίες μέρες, προσπαθώ να καταλάβω, δεν ξέρω, οι επιστροφές μου νιώθω να μην έχουν αρκετό βάρος, ήταν σαν να προσπαθούσα την ώρα του αγώνα να λύσω ένα γρίφο, γιατί δεν φεύγει η επιστροφή, γιατί δεν υπάρχει αρκετό βάρος στην μπάλα μου, είναι κάτι που είναι σπαστικό μέσα σε έναν αγώνα».